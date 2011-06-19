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Yeni nesil Commodore C64s önümüzdeki hafta satışa sunuluyor; İşte üretim videosu

7 yıl
9,2b
1
60
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Commodore tutkunları için sevindirici bir haberimiz var. Orjinal tasarıma sadık kalınarak hazırlanan yeni nesil C64s önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunuluyor. Bir döneme damgasını vuran C64'ün modern teknolojiyle donatılmış versiyonu olan C64s, Nvidia Ion platformu kapsamında Intel Atom işlemci ve Nvidia GT218 GPU'su ile birlikte geliyor.
Performans anlamında üst seviye netbook'lara yakın bir konumda olan sistem, oyun performansı açısından iddialı bir pozisyonda olmasa da Nvidia tabanlı grafik işlem birimi sayesinde pek çok oyunu belli ayar ve kalite seviyesinde oynatabilecek yapıda bir donanıma sahip. Yeni bir oyun bilgisayarı almak isteyenlerden ziyade daha çok Commodore tutkunlarını hedeflemesi beklenen Atom işlemcili sistemde 4GB DDR3 bellek bulunuyor.
Klavye bilgisayar olarak nitelendirebileceğimiz Commodore C64s, üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde uyumlu herhangi bir monitör veya HDTV'ye bağlanabiliyor ve Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. 1TB kapasiteli diske sahip olan ve optik sürücü olarak CD/DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabilen sistem, uzun süren bekleyişin ardından önümüzdeki hafta içerisinde yurt dışında satışa çıkacak. Farklı donanım seçeneklerine sahip olan Commdoore C64s'in üst versiyonu 895$'dan satılacak. 


 

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pntgrmyk 7 yıl en beğenilen
Sistem düşük fiyat uçuk!
atom işlemciye 1TB disk 4gb ddr3 bellek boş olmuş he bu kadar para verip ben bunu download pc olarak kullanırım diyen varsa bilemem ama FİYATINA BAN
İstedği kadr sevenlerini düşünsün bir çok kişinin almayacağını düşünüyorum
Sistem düşük fiyat uçuk!atom işlemciye 1TB disk 4gb ddr3 bellek boş olmuş he bu kadar para verip ben bunu download pc olarak kullanırım diyen varsa bilemem ...
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SKIDROW 7 yıl
içindeki donanımı toplamaya kalksam 3 te 1 fiyatına alırım
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Devil01 7 yıl
Anılarım canlandı beah...(Çok yaşlı değilim ama elimden geçti)
Bunun ne işe yaradığını bilmeyenleri geçtik de buna bi de windows falan kurar, güzelim makineyi rezil ederler ona içim yanıyor.
Bir de fiyatı yüksek geldi.
Atom işlemci yetersiz bence, Düşük donanımlı alanlara yetebilir fakat 4gb DDR3 ile alan birisine sizce Atom ne kadar yeterli?
:Ayrıca PureHD video ne kadar destekler bilmem ama 1-2 uygulama çalıştırıp bi de Blu-Ray film açsak işlemci ânında cortayı çeker.
İşlemcisi değiştirilebilirse bir yerlere varabilir, yoksa eski popülerliğnin 10/'ini bile yakalayamaz.
Anılarım canlandı beah...(Çok yaşlı değilim ama elimden geçti)Bunun ne işe yaradığını bilmeyenleri geçtik de buna bi de windows falan kurar, güzelim makiney...
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ilkerinanç 7 yıl
o zaman yapmışlardı olmuştu.şimdi yaparlarsa olmaz...
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DJSELCUK 7 yıl
ilk göz ağrım zx spectrumdanda bir atak bekliyorum :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cengizhan72 7 yıl
Klavye parçalayan tipler için tehlikeli :P
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Dark Shade 7 yıl
bu fiyata deymez..
anladık nostajik ürün falan ama bu fiyata kral bi masaüstü toplanır yada dev ekran tv alınır... herşey yapılır :D
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brev 7 yıl
Kaset bende çok çektirdim.Benim kasetlerde hala duruyor.Asıl kafa ayarı denen olay akıllara ve sinir sistemine zarar bir hadiseydi.Çocukken ne kadar çok zamanımız varmış.30kb'lik bir oyun yüklenicek diye 3-4 defa kafa ayarı ile uğraşırdık.
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PlutosDaddy 7 yıl
Kulak temizleme çubuğu + kolonya + tornavida
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brev 7 yıl
Gerçek bir c64 kullanıcısı bu üretilen bilgisayara tenezzül etmez zaten...Emulatörünü kurar oynarım eski oyunları...Özellikleri ve fiyatı fos zaten.Böyle girişimleri saçma buluyorum...İnsanların duygularıyla oynuyorlar...
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PlutosDaddy 7 yıl
Off az mı kaset çektirmiştim vaktinde, kollar hala durur da commodore'u arkadaş iç etti
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brev 7 yıl
Almanya'da üretilen seriler, son üretilen serilerdir.Bendekide almanya üretimiydi.Bu son seriler biraz modifiyedir.Orijinalliği bozmadan çipsetleri optimize edilmiştir.Genede bu ilk kahverengi renkli kasayı kullananlar fark var diyorlardı.Hakikatende dikkatle incelendiğinde farklar var ama çok belirgin değildir...Kullanıcı bazında fazla bir şey farketmiyor...
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Ambarad 7 yıl
Sırf anılarım depreşsin diye buna para bayılacağıma, o parayla daha performanslı bir pc toplar kullanırım.
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.: mds :. 7 yıl
Alman malı değilmiydi bu Commodore Usa falan diyo kutuda.
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brev 7 yıl
İlk piyasaya sürüldüğünde bile zamanın koşullarına göre en ucuz bilgisayardı.Zaten en ucuz olma iddiası ile piyasaya sürülmüştü.Yanlış hatırlamıyorsam 1983'te ilk piyasaya sürüldüğünde 500$ fiyat etiketi vardı.Birçok kişinin ilk bilgisayarı olması bu ucuz fiyatından kaynaklanmaktadır.O zamanlar şu an kullandığımız PC'ler 2500$ civarında satılıyordu...Bunu'da unutmayın arkadaşlar...Ha birde en çok satan bilgisayar olma ünvanıda vardır.C64 meşhur bir slogan ile piyasaya sürülmüştür."Zümreler için bilgisayar değil kitleler için bilgisayar..."
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brev 7 yıl
"benım c64 un şekli daha guzeldi.
[image]local://upfiles/3885/1CC337494E144B06A7CBF12D64F5899F.jpg[/image] 0 "
Seninki ve benimki elden geçmiş yeni modellerdendi.O fotoğraftaki ekmek kutusu gibi olan ise ilk piyasaya sürülen orijinal versiyondur...
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brev 7 yıl
Benim evde hala bir tane duruyor.Biraz cilalayıp yeniden piyasayamı sürsek ne.
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Volkanbaba 7 yıl
Bu kalınlıkta bir klavyenin içine böyle donanımlar koyacaklarına orta sınıf bir laptobun bileşenlerini rahatça sığdırabilirlerdi ve laptobun alt kısmına oranla çok daha kalın olduğu için boşluklarda kalır serinde olurdu.
İ5 işlemci -orta yüksek seviye bir gpu 4gb ram gibi bir donanımla 1500$ civarına giderdi
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Extravaganza* 7 yıl
Bu nedir arkadaşlar ne işe yarıyor ?
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karacazfr 7 yıl
değmez gibi bence
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