Yeni nesil Commodore C64s önümüzdeki hafta satışa sunuluyor; İşte üretim videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Commodore tutkunları için sevindirici bir haberimiz var. Orjinal tasarıma sadık kalınarak hazırlanan yeni nesil C64s önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunuluyor. Bir döneme damgasını vuran C64'ün modern teknolojiyle donatılmış versiyonu olan C64s, Nvidia Ion platformu kapsamında Intel Atom işlemci ve Nvidia GT218 GPU'su ile birlikte geliyor.
Performans anlamında üst seviye netbook'lara yakın bir konumda olan sistem, oyun performansı açısından iddialı bir pozisyonda olmasa da Nvidia tabanlı grafik işlem birimi sayesinde pek çok oyunu belli ayar ve kalite seviyesinde oynatabilecek yapıda bir donanıma sahip. Yeni bir oyun bilgisayarı almak isteyenlerden ziyade daha çok Commodore tutkunlarını hedeflemesi beklenen Atom işlemcili sistemde 4GB DDR3 bellek bulunuyor.
Klavye bilgisayar olarak nitelendirebileceğimiz Commodore C64s, üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde uyumlu herhangi bir monitör veya HDTV'ye bağlanabiliyor ve Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. 1TB kapasiteli diske sahip olan ve optik sürücü olarak CD/DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabilen sistem, uzun süren bekleyişin ardından önümüzdeki hafta içerisinde yurt dışında satışa çıkacak. Farklı donanım seçeneklerine sahip olan Commdoore C64s'in üst versiyonu 895$'dan satılacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
atom işlemciye 1TB disk 4gb ddr3 bellek boş olmuş he bu kadar para verip ben bunu download pc olarak kullanırım diyen varsa bilemem ama FİYATINA BAN
İstedği kadr sevenlerini düşünsün bir çok kişinin almayacağını düşünüyorum
Bunun ne işe yaradığını bilmeyenleri geçtik de buna bi de windows falan kurar, güzelim makineyi rezil ederler ona içim yanıyor.
Bir de fiyatı yüksek geldi.
Atom işlemci yetersiz bence, Düşük donanımlı alanlara yetebilir fakat 4gb DDR3 ile alan birisine sizce Atom ne kadar yeterli?
:Ayrıca PureHD video ne kadar destekler bilmem ama 1-2 uygulama çalıştırıp bi de Blu-Ray film açsak işlemci ânında cortayı çeker.
İşlemcisi değiştirilebilirse bir yerlere varabilir, yoksa eski popülerliğnin 10/'ini bile yakalayamaz.