Yeni nesil Commodore C64s önümüzdeki hafta satışa sunuluyor; İşte üretim videosu

Commodore tutkunları için sevindirici bir haberimiz var. Orjinal tasarıma sadık kalınarak hazırlanan yeni nesil C64s önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunuluyor. Bir döneme damgasını vuran C64'ün modern teknolojiyle donatılmış versiyonu olan C64s, Nvidia Ion platformu kapsamında Intel Atom işlemci ve Nvidia GT218 GPU'su ile birlikte geliyor.

Performans anlamında üst seviye netbook'lara yakın bir konumda olan sistem, oyun performansı açısından iddialı bir pozisyonda olmasa da Nvidia tabanlı grafik işlem birimi sayesinde pek çok oyunu belli ayar ve kalite seviyesinde oynatabilecek yapıda bir donanıma sahip. Yeni bir oyun bilgisayarı almak isteyenlerden ziyade daha çok Commodore tutkunlarını hedeflemesi beklenen Atom işlemcili sistemde 4GB DDR3 bellek bulunuyor.

Klavye bilgisayar olarak nitelendirebileceğimiz Commodore C64s, üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde uyumlu herhangi bir monitör veya HDTV'ye bağlanabiliyor ve Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. 1TB kapasiteli diske sahip olan ve optik sürücü olarak CD/DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabilen sistem, uzun süren bekleyişin ardından önümüzdeki hafta içerisinde yurt dışında satışa çıkacak. Farklı donanım seçeneklerine sahip olan Commdoore C64s'in üst versiyonu 895$'dan satılacak.





