Yeni nesil MacBook Pro'lar daha ince, retina ekranlı ve Nvidia GPU'lu olacak

Apple yaz aylarında yeni nesil MacBook Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yüksek performanslı dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcılar ve mobil profesyoneller için geliştirdiği modellerden oluşan MacBook Pro ailesinin yeni jenerasyonu önemli güncellemeler ile gelecek. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yeni nesil MacBook Pro'lar hem tasarım hem de donanım anlamında ciddi gelişmeler içerecek. Tasarım anlamında mevcut modellere göre kasa yapısı incelecek olan yeni jenerasyonda ayrıca, yüksek çözünürlüklü retina ekran güncellemesi yapılarak The New iPad (iPad 3) ile başlayan gelişim sürdürülecek.

Donanım tarafında ise en büyük gelişim işlemci ve ekran kartı tarafında karşımıza çıkacak. Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine adapte olacak Apple, ekran kartı tarafında ise bir kez daha kamp değiştirecek. Mevcut MacBook Pro modellerinde AMD'nin Mobility Radeon serisi ekran kartlarına yer veren Apple, yaz aylarında raflara düşecek olan yeni jenerasyonda ise bir kez daha yeşil tarafa geçmeye ve Nvidia ekran kartlarını kullanmaya hazırlanıyor. Kepler mimarisini temel alan 28nm grafik yongaları ile performansın yanında güç verimliliğinde de önemli kazanımlar elde eden Nvidia, Apple'ın bu hamlesi ile mobil pazardaki grafiğini geliştirebilir zira iPad ve iPhone satışlarındaki artış şirketin dizüstü bilgisayar performansını da olumlu yönde etkilediği ve Mac satışlarının artış gösterdiği ortada.

Nvidia'nın yeniden Apple'a giriş yapmasında bir başka önemli etken de Optimus teknolojisi olabilir. Bilindiği üzere bu teknoloji ile işlemciye entegre grafik birimi ile harici ekran kartı arasında sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan ya da el ile herhangi bir uygulama tanımlaması yapmadan dinamik geçiş yapabilmek mümkün. Bu önemli çünkü dizüstü bilgisayar bataryadan çalıştığı esnada düşük güç tüketimli entegre grafik birimi, prizden çalıştığında ise yüksek performanslı harici ekran kartı devreye sokularak pil ömrü geliştirilebiliyor. Şu anki tabloya göre yeni nesil MacBook Pro modellerinde Nvidia'nın GeForce GT 640M ve/veya GeForce GT 650M GPU'larının kullanılması bekleniyor. Bilindiği üzere Apple, hem pil tüketimi hem de termal karakteristik faktörlerinden ötürü en yüksek performanslı GPU'ları genellik pek tercih etmiyor. Bu arada Apple adına OpenCL'in büyük önem taşıdığı ve şirketin GPGPU yeteneklerine önem verdiğini de not düşelim.