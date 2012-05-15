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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil MacBook Pro'lar daha ince, retina ekranlı ve Nvidia GPU'lu olacak

7 yıl
4,7b
1
52
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple yaz aylarında yeni nesil MacBook Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yüksek performanslı dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcılar ve mobil profesyoneller için geliştirdiği modellerden oluşan MacBook Pro ailesinin yeni jenerasyonu önemli güncellemeler ile gelecek. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yeni nesil MacBook Pro'lar hem tasarım hem de donanım anlamında ciddi gelişmeler içerecek. Tasarım anlamında mevcut modellere göre kasa yapısı incelecek olan yeni jenerasyonda ayrıca, yüksek çözünürlüklü retina ekran güncellemesi yapılarak The New iPad (iPad 3) ile başlayan gelişim sürdürülecek.
Donanım tarafında ise en büyük gelişim işlemci ve ekran kartı tarafında karşımıza çıkacak. Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine adapte olacak Apple, ekran kartı tarafında ise bir kez daha kamp değiştirecek. Mevcut MacBook Pro modellerinde AMD'nin Mobility Radeon serisi ekran kartlarına yer veren Apple, yaz aylarında raflara düşecek olan yeni jenerasyonda ise bir kez daha yeşil tarafa geçmeye ve Nvidia ekran kartlarını kullanmaya hazırlanıyor. Kepler mimarisini temel alan 28nm grafik yongaları ile performansın yanında güç verimliliğinde de önemli kazanımlar elde eden Nvidia, Apple'ın bu hamlesi ile mobil pazardaki grafiğini geliştirebilir zira iPad ve iPhone satışlarındaki artış şirketin dizüstü bilgisayar performansını da olumlu yönde etkilediği ve Mac satışlarının artış gösterdiği ortada.
Nvidia'nın yeniden Apple'a giriş yapmasında bir başka önemli etken de Optimus teknolojisi olabilir. Bilindiği üzere bu teknoloji ile işlemciye entegre grafik birimi ile harici ekran kartı arasında sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan ya da el ile herhangi bir uygulama tanımlaması yapmadan dinamik geçiş yapabilmek mümkün. Bu önemli çünkü dizüstü bilgisayar bataryadan çalıştığı esnada düşük güç tüketimli entegre grafik birimi, prizden çalıştığında ise yüksek performanslı harici ekran kartı devreye sokularak pil ömrü geliştirilebiliyor. Şu anki tabloya göre yeni nesil MacBook Pro modellerinde Nvidia'nın GeForce GT 640M ve/veya GeForce GT 650M GPU'larının kullanılması bekleniyor. Bilindiği üzere Apple, hem pil tüketimi hem de termal karakteristik faktörlerinden ötürü en yüksek performanslı GPU'ları genellik pek tercih etmiyor. Bu arada Apple adına OpenCL'in büyük önem taşıdığı ve şirketin GPGPU yeteneklerine önem verdiğini de not düşelim. 

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bocekgrafik 7 yıl en beğenilen H.sD
H.sD

Dediklerine katılıyorum, fakat apple firmasınada hak vermiyor diyorum.

MBP'nun içerisindeki fanlar 5x5 hatta daha ufak boyutlarda olan fanlar. ( fan hakkında bir bilgim yok sadece kasa içini actıgım vakit boyutlarını ölçmüştüm )

Şimdi 5x5 in nesi neresi veya neyi kaliteli olabilir ki ?

Fanları özel madde denmi yapıcaksın veyahut mıknatıslarında bir değişiklik mi ?

Kısacası apple da piyasada bulunan fan ne ise alıp onu kullanıyor.


Fandan fana çok fark var. Hız aşırtma bölümünde bununla ilgili bir konu açsan, sana bir sürü cevap gelecektir. 5 TL satılan fan da var, 40 TL'ye satılan da.
Ayrıca sorun fandan ziyade, tasarımın kendisinde. Mac'lerin tasarımları PC kasalarına nisbeten gerçekten de göz alıcı ancak PC kasaları kadar da işlevsel olmadığını kabul etmek gerek öncelikle. Güzel tasarım, işlevsellikle birleştirildiğinde olması gereken ürün ortaya çıkar. Ancak yukarıda da dediğim gibi Apple, dahili donanıma eskisi kadar önem vermiyor. Fan bunun son parçasıdır belki. En basitinden en pahalı mac'lerdeki anakartlar bile 1333 MHz üzeri bellekleri desteklemiyor. Bugün en dandik PC anakartları bile en az 1600 MHz'i, birçoğu 2000 MHz'i destekliyor. Bu sadece bir örnek. Intel işlemcilere yapılan geçiş başlı başına bir faciaydı zaten. Diğer parçalar için de durum üç aşağı-beş yukarı böyle malesef. Derseniz ki "Peki madem mac'lerdeki parçalar bu kadar kötü. Nasıl bu kadar iyi çalışabiliyor?" Derim ki: Mac OS X. Yani sistemin kendisi, windows'us aksine donanımdan optimum verim alacak şekilde çalışıyor. Lâkin onda da durum TeamAnimus'un da dediği gibi gitgide kötüye gidiyor.


Apple bu sorunun pekâlâ farkındadır ancak eskisi gibi müşteri odaklı değil de para odaklı çalıştığı için, telefon, müzik ve tabletlerden elde ettiği yüksek gelir varken, mac'lere eskisi kadar özeneceğini hiç sanmıyorum. Biraz üzerine gidilse, "Mal bu kardeşim, isteyen alır, isteyen almaz." diyecektir. Hatırlayanınız var mı bilmiyorum da 1990 sonlarında Power Computing, Umax ve Motorola marka klon mac'ler vardı. Onlar, Apple'ın mac'lerine göre inanılmaz iyiydiler. Birçok kişi de artık onlara doğru kaymaya başlamıştı ve Apple'ın satışları düşmeye başlamışken, Apple bir günde sözleşmeleri feshedip klon mac satışlarını bitirdi.

Velhâsıl: Apple'da aynı Microsoft gibi tekelci bir firma haline geldiği için ondan fazlasını beklememek gerek. Vaziyet bu.
H.sDDediklerine katılıyorum, fakat apple firmasınada hak vermiyor diyorum.MBP'nun içerisindeki fanlar 5x5 hatta daha ufak bo...
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H.sD 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

H.sD

Kısacası bence mbp boyutu aynı kalsın ama daha iyi havalandırma ve sogutma sağlansın. En azından hayalim, istegim bu.

Birde apple şu MAcOSx işletim sistemini iOS'a benzetmekten vazgecerse cok memnun olucam.

Mac modellerinin (Pro'lar hariç) hiçbirinde bu sorun çözülmedi. Çünkü Apple, maliyeti en düşük parçaları kullanıyor sisteminde. Sadece dış kasayı allayıp-pullayıp satıyor. Monitörü de yine göz boyamak için geliştiriyor, çünkü o da dıştan görünen birşey.

* * *

Sistem IOS'a benzemeye devam edecektir. Apple, ne zaman ki telefon, müzik ve tablet işine girdi, o zamandan beri mac'lerin ne sistemine, ne de donanımına eskisi kadar ne özeniyor, ne de kaliteli çıkartıyor. Çünkü artık asıl işini macintosh olarak değil de telefon ve tablet olarak görüyor. Mac'ler artık arka planda kaldı. *

* Bunu bir Mac'çi olarak yazıyorum.

Dediklerine katılıyorum, fakat apple firmasınada hak vermiyor diyorum.

MBP'nun içerisindeki fanlar 5x5 hatta daha ufak boyutlarda olan fanlar. ( fan hakkında bir bilgim yok sadece kasa içini actıgım vakit boyutlarını ölçmüştüm )

Şimdi 5x5 in nesi neresi veya neyi kaliteli olabilir ki ?

Fanları özel madde denmi yapıcaksın veyahut mıknatıslarında bir değişiklik mi ?

Kısacası apple da piyasada bulunan fan ne ise alıp onu kullanıyor.

Açıkcası ben bir ara bu ısınma konusuna kafayı takmış ve çözüm olarak, Alaminyum kasa altına 0.5x0.5 lik içi boş olan borular düşündüm, CD / Dvd olan yeri ise iptal edip boruların buraya ufak bir havuza baglanmasını içeren bazı çizimler yapmıştım.

Havuzun 1 kısmı ise bakırdan olucak ve bakırdan olan tarafa 3x3 lük veyahut 4x4 lük bir fan planladım.

TAbii cizimlerimi tamamen çalakalem hazırladım. Sonra internette OWC data doublerı görünce " dur lan ben buraya bir ssd takıyım" dedigim an yukarı yazdıklarımı unuttum gitti. ( bunlar yaklaşık 2 sene önce düşünmüştüm )

eger ben bunu düşünebiliyorsam ve plan programını cıkartıyorsam neden kendileri yapmıyor diye kızmıyor degilim. Sonucta macbookpro yu alan angry birds oynamak icin almıyor. MAdem donanım satıyorsun, bunlarıda düşünmen gerek. ( burada lafım sadece apple a degil, dell, hp vs vs vs )

Gelelim işletim sistemi kısmına,

%100 katılıyorum

mevzu ne zaman ipod iphone oldu apple kendini bozdu.

Gittiler appstore actılar, kredi kartı vermeden ücretsiz uygulamaları dahi indiremiyorsun. Daha dogrusu kayıt olamıyorsun

Lion nın son durumu ortada. Makina boştayken bile %10 işlemci gücü harcıyor.

Eskiden activity monitörü actıgımda işlemler azdı, şimdi ise bir ton işlem var ki bunlar apple ın core işlemleri ( root ), yedidkleri ramden bahsetmek istemiyorum ...

iLife uygulamalarında acık API yok li calendar contacts kullandıgın vakit bir diger takvim hizmeti veren yerle adam akıllı sync olmuyor. Mail hariç, mail app. için cok ugrasıyorlar.

Tam ekran uygulamalar geldi, 2 monitör kullanan kişiler düşünülmemiş ki bu şirket ürettigi arayüzler ile övünen bir şirket ...

VS vs vs vs...

Kısacası apple OSx i iOS benzetmeye calıstıkca benim acımdan negatif yönde ilerliyor.

Anlaşılan iş istasyonu + windows'a razı olucaz.
bocekgrafikH.sDKısacası bence mbp boyutu aynı kalsın ama daha iyi havalandırma ve sogutma sağlansın. En azın...
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wentiaoch 6 yıl
Onlardan önce ATI serisi, sonra HD serisi. Şimdi tekrar NVIDIA vs. vs...
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DH Misafiri 6 yıl
Bütün büyük mağazalara, Apple TR dist'ne vs sormama karşın en ufak bilgileri dahi yok konuyla ilgili. Hatta bir çoğu bunlar yeni zaten diye ellerindekini satmaya kalkıyorlar ki TR'ye bu tip teknolojilerin neden geç geldiği konusundaki sorularınızın yanıtı olur.
Söz konusu haber ile MacBook Pro almak isteyenlerin eli kolu bağlandı bekliyoruz. Haziran başı ve eylül (iki ayrı çıkış) veriliyor fakat birkaç ay bekleriz sanıyorum...
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EddyCue 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bütün büyük mağazalara, Apple TR dist'ne vs sormama karşın en ufak bilgileri dahi yok konuyla ilgili. Hatta bir çoğu bunlar yeni zaten diye ellerindekini satmaya kalkıyorlar ki TR'ye bu tip teknolojilerin neden geç geldiği konusundaki sorularınızın yanıtı olur.



Söz konusu haber ile MacBook Pro almak isteyenlerin eli kolu bağlandı bekliyoruz. Haziran başı ve eylül (iki ayrı çıkış) veriliyor fakat birkaç ay bekleriz sanıyorum...

bilgi olmaması normal çünkü resmi açıklama yok. söylenen herşey dedikodu. haftaya herşey belli olacak. az daha sabır.
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Patria o Muerte 6 yıl
türk vergileme sistemi olmasa şimdiye çoktan almıştım bir macbook pro ama maalesef fiyatlar çok yüksek. eski modellerinin fiyatları düşsün hemen bir tane macbook pro alıcam windows baydı artık. :D
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Nef'i 7 yıl
Retina ekranı daha bir çok yerde göreceğiz heralde.
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treko 7 yıl Nef'i
Your Life İs Mine

Retina ekranı daha bir çok yerde göreceğiz heralde.

liliputing.com/...
hemde çok
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stepcideee 7 yıl
Hala Windowstan ileri olabilir ama Mac OS X zayıflarsa sadece "fan" dediğimiz kısma satabilecektir.
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oksit 7 yıl stepcideee
stepcideee

Hala Windowstan ileri olabilir ama Mac OS X zayıflarsa sadece "fan" dediğimiz kısma satabilecektir.
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eğer retina ekran çıkarsa emin olun şu an sattığının 3-4 katı macbook satar apple. retina ekran notebook dünyasında bir devrim olur..
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eng304 7 yıl
Bir mac kullanıcısı olarak Lion çok başarısız bence arayüz güncelleştirmeleri gayet iyi sayılabilir ama performans yerlerde süründü. Açıkçası Windows gibi çalışmaya başladı. Hala Windowstan ileri olabilir ama Mac OS X zayıflarsa sadece "fan" dediğimiz kısma satabilecektir.
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Recharged 7 yıl
Retina ekran ile çok daha farklı bir cihaz kullanımı olacaktır.Nvidia adına ise güzel bir gelişme.
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m.t.y. 7 yıl
mac demek yazılım demekti. mac os yi sadece "os" haline getirmek , bana göre apple ın işletim sisteminin öldürülmesidir.
os leşmiş bir mac ancak kişisel kullanıcıları tatmin eder.
tasarımcılar, prodüksiyoncular kesinlikle bu gidişattan rahatsız.
mac os yi değerli kılan tüm özellikler popülizm adına yok ediliyor.
çoğu profesyonel hala inatla 10.4 ü kullanıyor.
programlar destek vermediği duruma kadar bu böyle devam eder.
sonra, sonra herkes nasıl daha iyi perf. alacaksa ona yönelir.
burada profesyonelleri kaybeden apple olur, yazık olur.
mac os geliştirilmeye devam edilmeliydi.( mac os kalarak)
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bocekgrafik 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

mac demek yazılım demekti. mac os yi sadece "os" haline getirmek , bana göre apple ın işletim sisteminin öldürülmesidir.

os leşmiş bir mac ancak kişisel kullanıcıları tatmin eder.

tasarımcılar, prodüksiyoncular kesinlikle bu gidişattan rahatsız.

mac os yi değerli kılan tüm özellikler popülizm adına yok ediliyor.

çoğu profesyonel hala inatla 10.4 ü kullanıyor.

programlar destek vermediği duruma kadar bu böyle devam eder.

sonra, sonra herkes nasıl daha iyi perf. alacaksa ona yönelir.

burada profesyonelleri kaybeden apple olur, yazık olur.

mac os geliştirilmeye devam edilmeliydi.( mac os kalarak)

Çok duygusal yazmışsın.
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tanreall 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

mac demek yazılım demekti. mac os yi sadece "os" haline getirmek , bana göre apple ın işletim sisteminin öldürülmesidir.

os leşmiş bir mac ancak kişisel kullanıcıları tatmin eder.

tasarımcılar, prodüksiyoncular kesinlikle bu gidişattan rahatsız.

mac os yi değerli kılan tüm özellikler popülizm adına yok ediliyor.

çoğu profesyonel hala inatla 10.4 ü kullanıyor.

programlar destek vermediği duruma kadar bu böyle devam eder.

sonra, sonra herkes nasıl daha iyi perf. alacaksa ona yönelir.

burada profesyonelleri kaybeden apple olur, yazık olur.

mac os geliştirilmeye devam edilmeliydi.( mac os kalarak)

10.4'den ayrılalı uzun zaman oldu. Çünkü önemli birçok programın Tiger desteği bulunmuyor maalesef. Min. Leopard isteyen programların sayısı oldukça fazla.
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TeamAnimus 7 yıl
Yalan söylemiyorum: Tam da tahmin ettiğim şekilde :D
Fakat sanırsam yeni geliştirmeler sadece fiziksel olarak kalacak, çünkü OS X Mountain Lion bir ton şişirilmiş, iOS'laştırılmış haliyle gelecektir. Arkaplanda bir ton çalışan gereksiz, RAM yiyen işlemler Mountain Lion'ı, yeni alınan Windows 7'li bir PC'den farksız kılacaktır: Adam gibi konfigüre edilmediği takdirde alınması gereken performans alınamayacak.
Mac, kendisi öne çıkaran özelliklerden olan "Güvenlik"i kaybetti, sırada "Konfigüre" var galiba.
Umarım yanılırım.
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bocekgrafik 7 yıl TeamAnimus
TeamAnimus

Mac, kendisi öne çıkaran özelliklerden olan "Güvenlik"i kaybetti, sırada "Konfigüre" var galiba.

Umarım yanılırım.

Ben de bu konuda yanılmayı isterdim ancak durum gerçekten de acı. Sistem 10.4'ten sonra stabilite sorunları başgöstermeye başlamıştı zaten. 10.7 ile gelen sorunlar, bu zincirin son halkası oldu sadece.
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