Yeni nesil MacBook Pro'lar daha ince, retina ekranlı ve Nvidia GPU'lu olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple yaz aylarında yeni nesil MacBook Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yüksek performanslı dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcılar ve mobil profesyoneller için geliştirdiği modellerden oluşan MacBook Pro ailesinin yeni jenerasyonu önemli güncellemeler ile gelecek. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yeni nesil MacBook Pro'lar hem tasarım hem de donanım anlamında ciddi gelişmeler içerecek. Tasarım anlamında mevcut modellere göre kasa yapısı incelecek olan yeni jenerasyonda ayrıca, yüksek çözünürlüklü retina ekran güncellemesi yapılarak The New iPad (iPad 3) ile başlayan gelişim sürdürülecek.
Donanım tarafında ise en büyük gelişim işlemci ve ekran kartı tarafında karşımıza çıkacak. Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine adapte olacak Apple, ekran kartı tarafında ise bir kez daha kamp değiştirecek. Mevcut MacBook Pro modellerinde AMD'nin Mobility Radeon serisi ekran kartlarına yer veren Apple, yaz aylarında raflara düşecek olan yeni jenerasyonda ise bir kez daha yeşil tarafa geçmeye ve Nvidia ekran kartlarını kullanmaya hazırlanıyor. Kepler mimarisini temel alan 28nm grafik yongaları ile performansın yanında güç verimliliğinde de önemli kazanımlar elde eden Nvidia, Apple'ın bu hamlesi ile mobil pazardaki grafiğini geliştirebilir zira iPad ve iPhone satışlarındaki artış şirketin dizüstü bilgisayar performansını da olumlu yönde etkilediği ve Mac satışlarının artış gösterdiği ortada.
Nvidia'nın yeniden Apple'a giriş yapmasında bir başka önemli etken de Optimus teknolojisi olabilir. Bilindiği üzere bu teknoloji ile işlemciye entegre grafik birimi ile harici ekran kartı arasında sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan ya da el ile herhangi bir uygulama tanımlaması yapmadan dinamik geçiş yapabilmek mümkün. Bu önemli çünkü dizüstü bilgisayar bataryadan çalıştığı esnada düşük güç tüketimli entegre grafik birimi, prizden çalıştığında ise yüksek performanslı harici ekran kartı devreye sokularak pil ömrü geliştirilebiliyor. Şu anki tabloya göre yeni nesil MacBook Pro modellerinde Nvidia'nın GeForce GT 640M ve/veya GeForce GT 650M GPU'larının kullanılması bekleniyor. Bilindiği üzere Apple, hem pil tüketimi hem de termal karakteristik faktörlerinden ötürü en yüksek performanslı GPU'ları genellik pek tercih etmiyor. Bu arada Apple adına OpenCL'in büyük önem taşıdığı ve şirketin GPGPU yeteneklerine önem verdiğini de not düşelim.
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Fandan fana çok fark var. Hız aşırtma bölümünde bununla ilgili bir konu açsan, sana bir sürü cevap gelecektir. 5 TL satılan fan da var, 40 TL'ye satılan da.
Ayrıca sorun fandan ziyade, tasarımın kendisinde. Mac'lerin tasarımları PC kasalarına nisbeten gerçekten de göz alıcı ancak PC kasaları kadar da işlevsel olmadığını kabul etmek gerek öncelikle. Güzel tasarım, işlevsellikle birleştirildiğinde olması gereken ürün ortaya çıkar. Ancak yukarıda da dediğim gibi Apple, dahili donanıma eskisi kadar önem vermiyor. Fan bunun son parçasıdır belki. En basitinden en pahalı mac'lerdeki anakartlar bile 1333 MHz üzeri bellekleri desteklemiyor. Bugün en dandik PC anakartları bile en az 1600 MHz'i, birçoğu 2000 MHz'i destekliyor. Bu sadece bir örnek. Intel işlemcilere yapılan geçiş başlı başına bir faciaydı zaten. Diğer parçalar için de durum üç aşağı-beş yukarı böyle malesef. Derseniz ki "Peki madem mac'lerdeki parçalar bu kadar kötü. Nasıl bu kadar iyi çalışabiliyor?" Derim ki: Mac OS X. Yani sistemin kendisi, windows'us aksine donanımdan optimum verim alacak şekilde çalışıyor. Lâkin onda da durum TeamAnimus'un da dediği gibi gitgide kötüye gidiyor.
Apple bu sorunun pekâlâ farkındadır ancak eskisi gibi müşteri odaklı değil de para odaklı çalıştığı için, telefon, müzik ve tabletlerden elde ettiği yüksek gelir varken, mac'lere eskisi kadar özeneceğini hiç sanmıyorum. Biraz üzerine gidilse, "Mal bu kardeşim, isteyen alır, isteyen almaz." diyecektir. Hatırlayanınız var mı bilmiyorum da 1990 sonlarında Power Computing, Umax ve Motorola marka klon mac'ler vardı. Onlar, Apple'ın mac'lerine göre inanılmaz iyiydiler. Birçok kişi de artık onlara doğru kaymaya başlamıştı ve Apple'ın satışları düşmeye başlamışken, Apple bir günde sözleşmeleri feshedip klon mac satışlarını bitirdi.
Velhâsıl: Apple'da aynı Microsoft gibi tekelci bir firma haline geldiği için ondan fazlasını beklememek gerek. Vaziyet bu.
Dediklerine katılıyorum, fakat apple firmasınada hak vermiyor diyorum.
MBP'nun içerisindeki fanlar 5x5 hatta daha ufak boyutlarda olan fanlar. ( fan hakkında bir bilgim yok sadece kasa içini actıgım vakit boyutlarını ölçmüştüm )
Şimdi 5x5 in nesi neresi veya neyi kaliteli olabilir ki ?
Fanları özel madde denmi yapıcaksın veyahut mıknatıslarında bir değişiklik mi ?
Kısacası apple da piyasada bulunan fan ne ise alıp onu kullanıyor.
Açıkcası ben bir ara bu ısınma konusuna kafayı takmış ve çözüm olarak, Alaminyum kasa altına 0.5x0.5 lik içi boş olan borular düşündüm, CD / Dvd olan yeri ise iptal edip boruların buraya ufak bir havuza baglanmasını içeren bazı çizimler yapmıştım.
Havuzun 1 kısmı ise bakırdan olucak ve bakırdan olan tarafa 3x3 lük veyahut 4x4 lük bir fan planladım.
TAbii cizimlerimi tamamen çalakalem hazırladım. Sonra internette OWC data doublerı görünce " dur lan ben buraya bir ssd takıyım" dedigim an yukarı yazdıklarımı unuttum gitti. ( bunlar yaklaşık 2 sene önce düşünmüştüm )
eger ben bunu düşünebiliyorsam ve plan programını cıkartıyorsam neden kendileri yapmıyor diye kızmıyor degilim. Sonucta macbookpro yu alan angry birds oynamak icin almıyor. MAdem donanım satıyorsun, bunlarıda düşünmen gerek. ( burada lafım sadece apple a degil, dell, hp vs vs vs )
Gelelim işletim sistemi kısmına,
%100 katılıyorum
mevzu ne zaman ipod iphone oldu apple kendini bozdu.
Gittiler appstore actılar, kredi kartı vermeden ücretsiz uygulamaları dahi indiremiyorsun. Daha dogrusu kayıt olamıyorsun
Lion nın son durumu ortada. Makina boştayken bile %10 işlemci gücü harcıyor.
Eskiden activity monitörü actıgımda işlemler azdı, şimdi ise bir ton işlem var ki bunlar apple ın core işlemleri ( root ), yedidkleri ramden bahsetmek istemiyorum ...
iLife uygulamalarında acık API yok li calendar contacts kullandıgın vakit bir diger takvim hizmeti veren yerle adam akıllı sync olmuyor. Mail hariç, mail app. için cok ugrasıyorlar.
Tam ekran uygulamalar geldi, 2 monitör kullanan kişiler düşünülmemiş ki bu şirket ürettigi arayüzler ile övünen bir şirket ...
VS vs vs vs...
Kısacası apple OSx i iOS benzetmeye calıstıkca benim acımdan negatif yönde ilerliyor.
Anlaşılan iş istasyonu + windows'a razı olucaz.