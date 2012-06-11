Yeni nesil MacBook Pro'lar; Intel Ivy Bridge ve Nvidia Kepler harmonisi!

Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modelleri için geri sayım başladı. Eğer iddialar doğru çıkarsa, bugün başlayacak Küresel Geliştiriciler Konferansı'yla birlikte Apple, hem donanım hem de tasarım anlamında ciddi güncellemelerle gelmesi beklenen yeni MacBook Pro modellerini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak. Bazı modellerinde yüksek çözünürlüklü retina ekrana yer verileceği konuşulan yeni modellerde, genel performansı arttırıcı iki önemli güncelleme olacak ki bunlar işlemci platformu ve ekran kartında yaşanacak.

Apple'ın Intel Ivy Bridge platformuna adapte olacağı zaten biliniyor. 22nm 3D transistör teknolojisi kullanılarak hazırlanan Ivy Bridge işlemci ailesi, Sandy Bridge jenerasyonuna kıyasla daha yüksek performansı daha düşük güç tüketim seviyesinde sunarken, aynı zamanda DirectX 11 destekli entegre GPU ile daha yüksek grafik performansı sağlıyor. Gelen bilgilere göre Apple, 15-inç boyutundaki yeni MacBook Pro modeli için tamamı Ivy Bridge tabanlı olmak üzere 2.3GHz, 2.5GHz ve 2.7GHz'de çalışan üç farklı işlemci seçeneği sunacak. Ekran kartı tarafında ise Cuppertino merkezli şirketin bir kez daha değişikliğe gideceği ortaya çıktı. Dönem dönem değişiklikler yapan Apple, en son geçtiğimiz yıl AMD tabanlı ekran kartlarının kullanımına başlamıştı. Yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte Apple yüzünü tekrardan Nvidia'ya dönüyor ve şirketin, Kepler mimarisini kullanan yeni mobil GPU'larına adapte oluyor.

Ortaya çıkan ilk görüntüler, yeni nesil MacBook Pro modellerinde, Nvidia'nın GeForce GT650M çözümünü kullanıldığını gösteriyor. Bu GPU ile birlikte Nvidia, dizüstü bilgisayarlarda Battelfield 3 oyunun en yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynanabileceğini söylüyor. Görünen o ki yeni MacBook Pro'lar, artan işlem gücü ve gelişlen görsel yetenekleri sayesinde daha fazla kullanıcı kitlesinin ilgisini çekecek gibi. Apple'ın 2012 modeli yeni dizüstü bilgisayar gamı için başka ne gibi güncellemeler sunacağı şu an için bilinmiyor ancak bazı iddialara göre şirket, daha ince kasa tasarımına geçiş yapabilmek için optik sürücüden vazgeçebilir. Bazı kullanıcı kesimleri için bu durum belirli seviyede olumsuzluk yaratacakmış gibi görünse bile günün sonunda MacBook Air'a yakın incelik seviyesinde yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, Apple arenasında da yerini almış olacak. Öte taraftan Mac OS X işletim sistemine yönelik bir takım güncelleme ve yenilikler de yeni MacBook Pro'larla birlikte sunulabilir. Tüm gelişmeler için gözümüz kulağımız bugün başlayacak Küresel Geliştiriciler Konferansı'nda olacak.