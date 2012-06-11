Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil MacBook Pro'lar; Intel Ivy Bridge ve Nvidia Kepler harmonisi!

6 yıl
3,5b
1
25
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modelleri için geri sayım başladı. Eğer iddialar doğru çıkarsa, bugün başlayacak Küresel Geliştiriciler Konferansı'yla birlikte Apple, hem donanım hem de tasarım anlamında ciddi güncellemelerle gelmesi beklenen yeni MacBook Pro modellerini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak. Bazı modellerinde yüksek çözünürlüklü retina ekrana yer verileceği konuşulan yeni modellerde, genel performansı arttırıcı iki önemli güncelleme olacak ki bunlar işlemci platformu ve ekran kartında yaşanacak.
Apple'ın Intel Ivy Bridge platformuna adapte olacağı zaten biliniyor. 22nm 3D transistör teknolojisi kullanılarak hazırlanan Ivy Bridge işlemci ailesi, Sandy Bridge jenerasyonuna kıyasla daha yüksek performansı daha düşük güç tüketim seviyesinde sunarken, aynı zamanda DirectX 11 destekli entegre GPU ile daha yüksek grafik performansı sağlıyor. Gelen bilgilere göre Apple, 15-inç boyutundaki yeni MacBook Pro modeli için tamamı Ivy Bridge tabanlı olmak üzere 2.3GHz, 2.5GHz ve 2.7GHz'de çalışan üç farklı işlemci seçeneği sunacak. Ekran kartı tarafında ise Cuppertino merkezli şirketin bir kez daha değişikliğe gideceği ortaya çıktı. Dönem dönem değişiklikler yapan Apple, en son geçtiğimiz yıl AMD tabanlı ekran kartlarının kullanımına başlamıştı. Yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte Apple yüzünü tekrardan Nvidia'ya dönüyor ve şirketin, Kepler mimarisini kullanan yeni mobil GPU'larına adapte oluyor.
Ortaya çıkan ilk görüntüler, yeni nesil MacBook Pro modellerinde, Nvidia'nın GeForce GT650M çözümünü kullanıldığını gösteriyor. Bu GPU ile birlikte Nvidia, dizüstü bilgisayarlarda Battelfield  3 oyunun en yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynanabileceğini söylüyor. Görünen o ki yeni MacBook Pro'lar, artan işlem gücü ve gelişlen görsel yetenekleri sayesinde daha fazla kullanıcı kitlesinin ilgisini çekecek gibi. Apple'ın 2012 modeli yeni dizüstü bilgisayar gamı için başka ne gibi güncellemeler sunacağı şu an için bilinmiyor ancak bazı iddialara göre şirket, daha ince kasa tasarımına geçiş yapabilmek için optik sürücüden vazgeçebilir. Bazı kullanıcı kesimleri için bu durum belirli seviyede olumsuzluk yaratacakmış gibi görünse bile günün sonunda MacBook Air'a yakın incelik seviyesinde yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, Apple arenasında da yerini almış olacak. Öte taraftan Mac OS X işletim sistemine yönelik bir takım güncelleme ve yenilikler de yeni MacBook Pro'larla birlikte sunulabilir. Tüm gelişmeler için gözümüz kulağımız bugün başlayacak Küresel Geliştiriciler Konferansı'nda olacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
a.f.y. 6 yıl en beğenilen
ısınma sorununa çözüm bulmalılar, 2011 late macbook pro kullanıyorum. yanıyor cihaz. altına soğutucu aldım sırf bu yüzden. ısınınca perf. da düşüyor. Altında hayvan gibi soğutucu table olduktan sonra ne anlamı var ki; 5000 tl lik cihazı kullanmanın. !!!

önemli diğer bir noktada snow leo daki performansı ve stabiliteyi lion da bulamayışımız. Apple ın mac os yi ios laştırmak adına performans konusunda geriye gitmesini kabul edemiyorum. snow leo hem daha serin çalıştırıyor makinayı, hemde daha performanslı. Birde mac os deki "mac" kısmı da kalkacakmış. Buna sıvama diyorum artık ben.

ilk defa daha geri bir sürümün daha iyi olduğunu gördüm apple da.


her şeyden önce bu yazdıklarıma çözüm bulmalılar.
ısınma sorununa çözüm bulmalılar, 2011 late macbook pro kullanıyorum. yanıyor cihaz. altına soğutucu aldım sırf bu yüzden. ısınınca perf. da düşüyor. Altınd...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Bu sefer çok iyi olacak macler,apple hepsinde olmasa da 15" ve 17" mb prolarda çok güçlü donanımlar kullanıyor.Yeni modeller daha ince,yüksek çözünürlüklü ve daha dolu gelecek ama beğenmediğim iki nokta var biri aşırı ısınma problemi,ciddi anlamda ısınıyorlar,ikincisi ios a kaydırılan mac os x işletim sistemi daha profesyonel bir yaklaşım sergilemek yerine işletim sistemi basitleştiriliyor.
Bu sefer çok iyi olacak macler,apple hepsinde olmasa da 15" ve 17" mb prolarda çok güçlü donanımlar kullanıyor.Yeni modeller daha ince,yüksek çözünürlüklü ve da...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Bu haber Intel icin cok kotu oldu o kadar da 'ugrasmisti' Appledan nvidia urunlerini cikarttirmak icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirokzan 6 yıl
amd 6750m li macbook pro kullanıyorum haberde adı geçen nvidia gpu ile arasında ne kadar fark olur acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 6 yıl
ısınma sorununa çözüm bulmalılar, 2011 late macbook pro kullanıyorum. yanıyor cihaz. altına soğutucu aldım sırf bu yüzden. ısınınca perf. da düşüyor. Altında hayvan gibi soğutucu table olduktan sonra ne anlamı var ki; 5000 tl lik cihazı kullanmanın. !!!

önemli diğer bir noktada snow leo daki performansı ve stabiliteyi lion da bulamayışımız. Apple ın mac os yi ios laştırmak adına performans konusunda geriye gitmesini kabul edemiyorum. snow leo hem daha serin çalıştırıyor makinayı, hemde daha performanslı. Birde mac os deki "mac" kısmı da kalkacakmış. Buna sıvama diyorum artık ben.

ilk defa daha geri bir sürümün daha iyi olduğunu gördüm apple da.


her şeyden önce bu yazdıklarıma çözüm bulmalılar.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zinkut999999 6 yıl
Şimdi değiştirilmeyi hak eden bir Mac olmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark-knight 6 yıl
hayret bu sefer sürekli apple haberi giriyorsunuz , apple'dan para mı alıyosunuz diyen olmamış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 6 yıl dark-knight
dark-knight

hayret bu sefer sürekli apple haberi giriyorsunuz , apple'dan para mı alıyosunuz diyen olmamış

henüz erken diye düşünüyorum
akşama kadar gerçekleşir buda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strahd_von_zarovich 6 yıl
DH Misafiri
Malum firmalar Appleın işletim sistemlerini kopyaladılar, telefonlarını kopyaladılar, tabletlerini kopyaladılar, etkinliklerini kopyaladılar, türlü türlü haksız davalara ve iftiralara maruz kaldı ama Apple kaya gib dimdik ayakta!

İsletim sistemini kim kopyalamis ? Haksiz dava ve iftira konusunda ise apple kadar igrenc bir firma yoktur heralde, para kazanmak icin her seyi yapiyorlar. Babaniz apple da calisiyor gibi savunmayin su firmayi .
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
İşte şimdi olmuş , neydi o AMD deki video encode sorunları !! Hallolmayacak bir şey değildi ama neyse... Şimdi değiştirilmeyi hak eden bir Mac olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 6 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

İşte şimdi olmuş , neydi o AMD deki video encode sorunları !! Hallolmayacak bir şey değildi ama neyse... Şimdi değiştirilmeyi hak eden bir Mac olmuş.

aslında henüz olan birşey yok bunlar iddialardan ibaretler, gerçi bugüne kadar yapılan iddiaların yarısı bile gerçekleşse gene değiştirmeyi hakedecek orası ayrı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 6 yıl
Bu sefer Mac'ler eskiye nazaran çok daha iyi olacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
adamların firma takıntılarının olmaması çok güzel bir olay. hem verimlilik hem performans konusunda AMD önde olduğu zaman onunla çalışıyor, nvidia önde olduğu zaman da onunla çalışıyor. bu da bize apple'ın kaliteye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. en iyisi için hangisi gerekiyorsa adam onu kullanıyor. bu çok açık ve net görünen bir gerçek adamların hedefi hep en iyi demek ki... bu tartışma götürmez bir gerçek olarak net bir şekilde görülüyor. yüksek çözünürlüklü bir ekran olsa mesela yeni ipaddeki gibi bir ekranla gelirse yeni bir dönemi başlatır apple...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetfahriguven 6 yıl
Saat 20.00'de canlı yayın olmayacak mı? 3. Nesil iPad tanıtımında olduğu gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 6 yıl
canlı yayın zor, ama gelişmeler yazılarla anlatılır büyük ihtimalle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 6 yıl
Stanislas Xavier
Bu sefer çok iyi olacak macler,apple hepsinde olmasa da 15 ve 17 mb prolarda çok güçlü donanımlar kullanıyor.Yeni modeller daha ince,yüksek çözünürlüklü ve daha dolu gelecek ama beğenmediğim iki nokta var biri aşırı ısınma problemi,ciddi anlamda ısınıyorlar,ikincisi ios a kaydırılan mac os x işletim sistemi daha profesyonel bir yaklaşım sergilemek yerine işletim sistemi basitleştiriliyor.

ısınmasını zaten tasarımına borçlu neden fan sesi diger markalara göre daha az düsündünüz mü hiç, apple sıcaklıgın bi kısmını dış tasarımında kullandıgı alüminyum a vererek daha kücük fanlarla daha fazla verim alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3497 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, kepler ve
3 etiket daha nvidia Apple macbook pro
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı buzdolabı hakkında tüm detaylar 6 yıl Uygulama Haber 8.Bölüm "Heroes Call, Penny Time ve diğer 16 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim