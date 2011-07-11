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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Macbook Air ve Mac Pro, OS X Lion ile birlikte bu hafta tanıtılabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni nesil Macbook Air ve Mac Pro, OS X Lion ile birlikte bu hafta tanıtılabilir
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Mac OS X Lion'ı bu hafta içinde Mac App Store'dan satışa sunmaya hazırlandığı iddia edilen Apple, uzun süredir beklenen yeni nesil Macbook Air'ı ve masaüstü profesyonel Mac'i Mac Pro'yu bu hafta içinde satışa sunabilir.

Birçok ürün hakkında satışa sunulmadan önce bilgi sahibi olmamızı sağlayan 9to5Mac'in kaynağı Mr. X'in verdiği yeni nesil Macbook Air'ın seri numaralarına göre yeni Mac dört farklı alt seçenek ile satışa sunulacak. Bu dört alt modelden ikisi 11 inçlik, diğer ikisi 13 inç olarak birbirlerinden ayrılırken; aynı boyuttaki Macbook Air'lar giriş ve yükseltilmiş olmak üzere iki farklı konfigürasyona sahip olacak. Bunların yanı sıra sipariş üzerine oluşturma seçeneği de bulunacak olan yeni Macbook Air'ların tasarımsal olarak önceki modele göre önemli bir farkının olması beklenmezken; revizyonda Thunderbolt arayüzü ve Sandy Bridge işlemcilerinin öne çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni nesil Macbook Air ve Mac Pro, OS X Lion ile birlikte bu hafta tanıtılabilir
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Önceki dedikodularda Temmuz sonu ya da Ağustos başı satışa sunulması beklenen yeni nesil Mac Pro'nun Macbook Air ile birlikte bu hafta geleceğini iddia eden Mr. X'in verdiği seri numaralarında Apple'ın Mac Pro'yu Best-Better ve Ultimate olmak üzere üç farklı konfigürasyonla satışa sunacağı görülürken; Mac Pro Server'ın ise Best olarak tek konfigürasyon seçeneğine sahip olacağı görülüyor. Önceki iddialardan hatırlanacağı üzere yeni Mac Pro'nun  tasarımsal olarak da revizyon geçirmiş olması beklenirken; 16 çekirdekli işlemci ve Thunderbolt arayüzü de yeni Mac Pro'da beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Yeni nesil Macbook Air ve Mac Pro, OS X Lion ile birlikte bu hafta tanıtılabilir
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Ayrıca şunu belirtmekte fayda var ki, Apple'ın yeni Mac'leri bu hafta satışa sunmasının altında yatan sebebin, yeni bilgisayarlarını son işletim sistemi olan OS X Lion ile birlikte kullanıcılara sunmak olduğu düşünülüyor.


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EFSANEBRAD 8 yıl
Mac mini bekliyoruz güncellenmesini
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bravoecho 8 yıl
Ciksa da kapsak bi dene
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AhmedKaymakcı 8 yıl
@Canka1 teşekkürler
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O.Beverly 8 yıl
MacBook lar da guncellenir umarim, 1 seneyi gecti guncellenmeyeli ..
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Tanıtım sonrası satış başlarmı arkadaşlar? Daha önceki mac modelleri tanitiminda,tanitim sonrasi satis olmusmuydu
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Canka1 8 yıl AhmedKaymakcı
AhmedKaymakcı

Tanıtım sonrası satış başlarmı arkadaşlar? Daha önceki mac modelleri tanitiminda,tanitim sonrasi satis olmusmuydu


Evet baslar, tanitim bittikten sonra store urunler gozukur.
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ezimuse 8 yıl
Uzun zamandır beklenen mi ? şu anki nesil ne zaman çıktı ?
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The Catalyst 8 yıl
lionu büyük bir hevesle bekliyoruz.
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YEY 8 yıl ezimuse
ezimuse

Uzun zamandır beklenen mi ? şu anki nesil ne zmaan çıktı ?


Cikacak olan cihazlar macbook air ve mac pro server.Siz macbook ve macbookpro ile karistirdiniz sanirim..
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