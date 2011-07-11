Yeni nesil Macbook Air ve Mac Pro, OS X Lion ile birlikte bu hafta tanıtılabilir

Mac OS X Lion'ı bu hafta içinde Mac App Store'dan satışa sunmaya hazırlandığı iddia edilen Apple, uzun süredir beklenen yeni nesil Macbook Air'ı ve masaüstü profesyonel Mac'i Mac Pro'yu bu hafta içinde satışa sunabilir.

Birçok ürün hakkında satışa sunulmadan önce bilgi sahibi olmamızı sağlayan 9to5Mac'in kaynağı Mr. X'in verdiği yeni nesil Macbook Air'ın seri numaralarına göre yeni Mac dört farklı alt seçenek ile satışa sunulacak. Bu dört alt modelden ikisi 11 inçlik, diğer ikisi 13 inç olarak birbirlerinden ayrılırken; aynı boyuttaki Macbook Air'lar giriş ve yükseltilmiş olmak üzere iki farklı konfigürasyona sahip olacak. Bunların yanı sıra sipariş üzerine oluşturma seçeneği de bulunacak olan yeni Macbook Air'ların tasarımsal olarak önceki modele göre önemli bir farkının olması beklenmezken; revizyonda Thunderbolt arayüzü ve Sandy Bridge işlemcilerinin öne çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki dedikodularda Temmuz sonu ya da Ağustos başı satışa sunulması beklenen yeni nesil Mac Pro'nun Macbook Air ile birlikte bu hafta geleceğini iddia eden Mr. X'in verdiği seri numaralarında Apple'ın Mac Pro'yu Best-Better ve Ultimate olmak üzere üç farklı konfigürasyonla satışa sunacağı görülürken; Mac Pro Server'ın ise Best olarak tek konfigürasyon seçeneğine sahip olacağı görülüyor. Önceki iddialardan hatırlanacağı üzere yeni Mac Pro'nun tasarımsal olarak da revizyon geçirmiş olması beklenirken; 16 çekirdekli işlemci ve Thunderbolt arayüzü de yeni Mac Pro'da beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Ayrıca şunu belirtmekte fayda var ki, Apple'ın yeni Mac'leri bu hafta satışa sunmasının altında yatan sebebin, yeni bilgisayarlarını son işletim sistemi olan OS X Lion ile birlikte kullanıcılara sunmak olduğu düşünülüyor.