Yeni nesil Nexus 7 Temmuz ayında satışa sunulabilir





Google ve Asus ortaklığında geçen yıl pazara sunulan ve başarılı bir satış grafiği yakalayan Nexus 7 tablet modelinin devam versiyonunun tanıtılacağına yönelik artan bir beklenti mevcut.





199$ fiyatı ile 7 inçlik pazara hareketlilik getiren Nexus 7 ile pek çok firma bu segmente ucuz ürünlerini sunmaya başladı. Reuters tarafından verilen bilgilere göre yeni nesil Nexus 7'nin Snapdragon çözümü ile geleceği iki farklı kaynak tarafından doğrulanmış durumda.





Yeni nesi Nexus 7'nin satışa başlayacağı tarih olarak ise Temmuz ayı gösteriliyor. Google ve Asus yeni tabletin de başarılı olacağından çok emin ve yılın ikinci yarısında iki model için toplamda 6-8 milyon ünite sevkiyat yapılması bekleniyor.





Daha yüksek çözünürlüğe sahip olacak yeni Nexus 7'de Qualcomm işlemci tercihinin ise performans nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.





Google'ın henüz bir fiyatlandırma planı yok ancak beklentiler 149$ olması yönünde. Yeni modelin satışa sunulması ile ilk nesil Nexus 7'de raflardan kalkacak.





Asus'un bu yıl tablet sevkiyatını 12 milyon olarak hedeflemesi nedeniyle kaynaklardan gelen bilgilerin gerçeğe yakın olabileceği değerlendiriliyor. Bugüne kadar iki firmadan da resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.reuters.com/article/2013/04/03/us-google-nexus-idUSBRE93205L20130403