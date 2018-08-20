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Yeni nesil Peugeot 208 bu tasarımla gelebilir

Yeni nesil Peugeot 208'in nasıl görünecebileceğini yansıtan bazı görseller yayınladı. 2018 Peugeot 508'den yola çıkarak tasarlanan araç oldukça sportif görünüyor.
9 ay
11,3b
1
60
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Motor1 Fransa'nın illüstratörü, yeni Peugeot 508 GT'den yola çıkarak yeni nesil Peugeot 208'in nasıl bir tasarıma sahip olabileceğini ortaya koyan bir görsel hazırladı. İnternet sitesi bu çizimin küçük otomobili daha sportif gösterdiğini ve gerçek tasarımın bu kadar iddialı olmayabileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Önümüzdeki üç yıl içinde 25 bin dolarlık bir Tesla üretebiliriz"
2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi beklenen yeni nesil Peugeot 208, PSA ve Dongfeng Motor tarafından ortaklaşa geliştirilen CMP (Common Modular Platform) platformu üzerinde yükselecek. Yeni platformun 40 kilogramlık ağırlık tasarrufu sağlamasının yanında tasarımcılara iç mekanda çalışmak için daha fazla alan sunması bekleniyor.

Yeni Peugeot 208'in hibrit versiyonunu görebiliriz

2019 Peugeot 208, yeni nesil 1.5 litrelik HDi dizel motor ve ayrıca 1.2 litrelik benzinli motor seçenekleri ile sunulacak. Performans odaklı 208 GTi modelinin 220 beygir güç üretebilen yepyeni bir 1.6 litrelik THP benzinli motorla gelmesi bekleniyor. Haberlere bakılırsa otomobilin hibrit versiyonunu da görebiliriz.

https://fr.motor1.com/news/262676/rendu-nouvelle-peugeot-208/ Yorum Yaz
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cngzmls 9 ay en beğenilen
Peco ya her geçen gün hayranlığım artıyor
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mavizaman 9 ay
pejo gittikçe güzelleşiyor.
1 Yanıt Yanıtla +35
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hakankaran 9 ay
Muhteşem görünüyor .doğru Alman gibi olmuyor çünkü onlar, on yıldır iki çizgi değiştirip yeni kasa diyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +23
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NextMove 8 ay
Tüh! En az 4 hava yastığı koymuşlar. Şimdi Polo kadar saglam olmadığından bahsedecek birileri gelir...
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Umutcan 8 ay
Nasıl olsa alamayacağız, en ekonomik araba 100.000TL'den başlıyor. Şaka gibi.
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esmerce 8 ay
Hızlı 106 ve 306 lardan sonra bir dönem gerileme devri yaşayan Fransız son zamanlarda gümbür gümbür geliyor :)
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manisa_tr 8 ay
ne zaman türkiyeye geliyor?
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TheNewAtilla 8 ay
Küçük direksiyonu beğenmemek nedir ya? Kamyon bu. F1 araçlarına bakın bi bakalım neden küçük direksiyon kullanıyorlar acaba
Geçen ıslak zeminde kaydırdım arabayı, toplamak o kadar kolay oldu ki. Bunda küçük direksiyonunda payı büyüktü.
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SertyAdams 8 ay
1.5 130 eat8 gt line 200bini geçer artık gelince
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Silenforce 8 ay
1.6 Thp motor verimi yüksek olursa bence düşünülebilir.Ve 208 ile güzel bir ikili oluşturabilir.
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Red_Devils_ 9 ay
Önyargiyla bakmayın direksiyona. İnanın kime kullandirdiysam 308 i hepsi direksiyonuna bayıldı. Ve şunu da söyleyeyim o küçük direksiyon sayesinde o kadar şehir içinde çevik bir araç ki o manevralari çoğu araçla yapamazsın.
Aile de leonda var. Onu da kullanıyorum ama 308 deki ceviklik yok. Bence çok güzel bir direksiyonu var 308 in.
Alışınca diğer araçlar garip gelecek. Sadece diğer araçlara alıştığınız için tuhaf geliyor küçük direksiyon.
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fractal design 9 ay
Peugeot küçük direksiyondan vazgeçmediği sürece ilgimi çekmeyecek gibi duruyor. Aracın dışı ne kadar güzel olursa olsun ben içinde olacağım.
Daha övüle övüle bitirilemeyen 308'i deneyemedim. Benim gibi direksiyondan dolayı sıcak bakmayanlar olduğuna eminim.
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nightbringer 8 ay fractal design
Tam tersine küçük direksiyon o kadar keyifli ki bir süre sonra normal geliyor hattâ normal boyutta olanlar kamyon direksiyonu hissi veriyor alışınca
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BekirTemel 9 ay
güzel
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