Yeni nesil Peugeot 208 bu tasarımla gelebilir

Motor1 Fransa'nın illüstratörü, yeni Peugeot 508 GT'den yola çıkarak yeni nesil Peugeot 208'in nasıl bir tasarıma sahip olabileceğini ortaya koyan bir görsel hazırladı. İnternet sitesi bu çizimin küçük otomobili daha sportif gösterdiğini ve gerçek tasarımın bu kadar iddialı olmayabileceğini söylüyor.

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2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi beklenen yeni nesil Peugeot 208, PSA ve Dongfeng Motor tarafından ortaklaşa geliştirilen CMP (Common Modular Platform) platformu üzerinde yükselecek. Yeni platformun 40 kilogramlık ağırlık tasarrufu sağlamasının yanında tasarımcılara iç mekanda çalışmak için daha fazla alan sunması bekleniyor.

Yeni Peugeot 208'in hibrit versiyonunu görebiliriz

2019 Peugeot 208, yeni nesil 1.5 litrelik HDi dizel motor ve ayrıca 1.2 litrelik benzinli motor seçenekleri ile sunulacak. Performans odaklı 208 GTi modelinin 220 beygir güç üretebilen yepyeni bir 1.6 litrelik THP benzinli motorla gelmesi bekleniyor. Haberlere bakılırsa otomobilin hibrit versiyonunu da görebiliriz.

https://fr.motor1.com/news/262676/rendu-nouvelle-peugeot-208/