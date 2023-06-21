Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota otomobil tasarımında yapay zeka kullanmaya başladı

    Toyota, yeni modellerinin tasarımının geliştirilmesinde yapay zeka kullanmaya başladı. Şirket modern teknolojilerin desteği ile özellikle araçlarının aerodinamik özelliklerini geliştirmeyi planlıyor.
    Oy Ver
    Toyota otomobil tasarımında yapay zeka kullanmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Japon üretici Toyota, yeni otomobillerinin tasarım sürecinde yapay zeka (AI) kullanmaya başladı. Deneysel yazılım, metin komutlarını anlıyor ve bu komutlara uygun olarak otomobilin görünümünü oluşturuyor. Şirket konuyla ilgili kısa bir video da yayınladı.

    İnovasyonun amacı tam olarak metinde ifade edilen soyut istekleri anlamak üzerine kurulu. Örneğin şirket tasarımcıları yapay zekadan şık görünümlü, SUV tarzında modern bir araba tasarlamasını isteyebiliyorlar. Toyota, modern teknolojilerin yardımıyla özellikle otomobillerinin aerodinamik özelliklerini geliştirmeyi planlıyor.

    Toyota otomobil tasarımında yapay zeka kullanmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Audi de jant tasarımında yapay zeka kullanıyor

    Yapay zeka henüz bir otomobili tam olarak geliştirebilecek ve sürecin tüm karmaşık mühendislik işlerini üstlenebilecek seviyede değil. Şimdilik görevi, tasarım sürecinin ilk aşamalarına yardımcı olmak. İnsanların daha sonra üzerinde çalışarak geliştirebileceği bir taslak ortaya çıkarmak.

    Bu girişim, otomotiv endüstrisinde yapay zeka kullanımının ilk örneği değil. Daha önce Audi aynı teknolojiyi alaşım jant tasarımında kullanmaya başlamıştı. Şirket bu amaçla kendi yazılımını geliştirdi. Algoritma benzer işliyor: sinir ağı bir fikir sunar ve bu daha sonra bir insan tarafından son haline getirilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş subap ayarı yüzüme krem sürdüm kızardı ne yapmalıyım chery tiggo yorumlar galeri açmak hyundai accent blue paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız