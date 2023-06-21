Tam Boyutta Gör Japon üretici Toyota, yeni otomobillerinin tasarım sürecinde yapay zeka (AI) kullanmaya başladı. Deneysel yazılım, metin komutlarını anlıyor ve bu komutlara uygun olarak otomobilin görünümünü oluşturuyor. Şirket konuyla ilgili kısa bir video da yayınladı.

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İnovasyonun amacı tam olarak metinde ifade edilen soyut istekleri anlamak üzerine kurulu. Örneğin şirket tasarımcıları yapay zekadan şık görünümlü, SUV tarzında modern bir araba tasarlamasını isteyebiliyorlar. Toyota, modern teknolojilerin yardımıyla özellikle otomobillerinin aerodinamik özelliklerini geliştirmeyi planlıyor.

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Audi de jant tasarımında yapay zeka kullanıyor

Yapay zeka henüz bir otomobili tam olarak geliştirebilecek ve sürecin tüm karmaşık mühendislik işlerini üstlenebilecek seviyede değil. Şimdilik görevi, tasarım sürecinin ilk aşamalarına yardımcı olmak. İnsanların daha sonra üzerinde çalışarak geliştirebileceği bir taslak ortaya çıkarmak.

Bu girişim, otomotiv endüstrisinde yapay zeka kullanımının ilk örneği değil. Daha önce Audi aynı teknolojiyi alaşım jant tasarımında kullanmaya başlamıştı. Şirket bu amaçla kendi yazılımını geliştirdi. Algoritma benzer işliyor: sinir ağı bir fikir sunar ve bu daha sonra bir insan tarafından son haline getirilir.

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Toyota otomobil tasarımında yapay zeka kullanmaya başladı