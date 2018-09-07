Yeni nesil Peugeot 208 ilk kez göründü

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Yenilenen Peugeot 508’in evrim niteliğinde güncellemelerle karşımıza çıkması, markanın tamamen yenilenmeye hazırlanan bir diğer modeli Peugeot 208’i de heyecanla beklenen bir otomobil haline getirdi. Test edilirken ilk kez kameralara yakalanan yeni 208, şuan kamuflajlı olsa da bu beklentiyi karşılayacak gibi görünüyor.

Karşımızda duran araç bir prototip olduğu için karar vermek zor ancak arka taraftaki çift egzoz çıkışı ve bagaj kapağına monte edilmiş spoiler bizlere GT-Line paketiyle karşı karşıya olabileceğimizin sinyallerini veriyor. Arkaya doğru alçalan tavanın daha sportif bir hava kattığı yeni Peugeot 208’de hatların sertleştirildiğini, arka plakanın da tampona taşındığını görüyoruz. Ön taraftaki ızgara ve hemen altında yer alan U şeklindeki hava girişinin de yeni 208’e özgün bir hava kattığını söylemek mümkün.

CMP platformuyla daha büyük ve daha hafif

Yeni nesilde yalnızca 5 kapı olarak üretilmesi beklenen Peugeot 208’in CMP platformuna taşınacağı da elimizdeki bilgiler arasında. Standart modelle hemen hemen aynı tasarıma sahip olması beklenen elektrikli versiyonda da e-CMP platformu kullanılacak. Bu geçişin bir sonucu olarak 208’in boyutlarında büyüme, ağırlığında ise 100 kilogramlık bir kayıp yaşanması bekleniyor. Bu sayede verimliliğin de artacağı düşünülüyor.

Kabin tarafında ise yeni 208’in i-Cockpit sistemine kavuşması, bilgi-eğlence sisteminin daha hızlı tepkiler verecek şekilde güncellenmesi ve multimedya özelliklerinin de arttırılması bekleniyor. Yeni nesil Peugeot 208’in Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması muhtemel görünüyor.

https://www.autoexpress.co.uk/peugeot/208/95498/new-peugeot-208-spied-for-the-first-time