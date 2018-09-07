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Yeni nesil Peugeot 208 ilk kez göründü

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni nesil Peugeot 208 ilk kez kameralara yakalandı. Tasarımıyla beğeni toplayan 508'in ardından merakla beklenen yeni 208'in detayları haberimizde
8 ay
5,1b
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20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil Peugeot 208 ilk kez göründü
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Yenilenen Peugeot 508’in evrim niteliğinde güncellemelerle karşımıza çıkması, markanın tamamen yenilenmeye hazırlanan bir diğer modeli Peugeot 208’i de heyecanla beklenen bir otomobil haline getirdi. Test edilirken ilk kez kameralara yakalanan yeni 208, şuan kamuflajlı olsa da bu beklentiyi karşılayacak gibi görünüyor.

Karşımızda duran araç bir prototip olduğu için karar vermek zor ancak arka taraftaki çift egzoz çıkışı ve bagaj kapağına monte edilmiş spoiler bizlere GT-Line paketiyle karşı karşıya olabileceğimizin sinyallerini veriyor. Arkaya doğru alçalan tavanın daha sportif bir hava kattığı yeni Peugeot 208’de hatların sertleştirildiğini, arka plakanın da tampona taşındığını görüyoruz. Ön taraftaki ızgara ve hemen altında yer alan U şeklindeki hava girişinin de yeni 208’e özgün bir hava kattığını söylemek mümkün.

CMP platformuyla daha büyük ve daha hafif 

Yeni nesilde yalnızca 5 kapı olarak üretilmesi beklenen Peugeot 208’in CMP platformuna taşınacağı da elimizdeki bilgiler arasında. Standart modelle hemen hemen aynı tasarıma sahip olması beklenen elektrikli versiyonda da e-CMP platformu kullanılacak. Bu geçişin bir sonucu olarak 208’in boyutlarında büyüme, ağırlığında ise 100 kilogramlık bir kayıp yaşanması bekleniyor. Bu sayede verimliliğin de artacağı düşünülüyor.

Kabin tarafında ise yeni 208’in i-Cockpit sistemine kavuşması, bilgi-eğlence sisteminin daha hızlı tepkiler verecek şekilde güncellenmesi ve multimedya özelliklerinin de arttırılması bekleniyor. Yeni nesil Peugeot 208’in Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması muhtemel görünüyor.


https://www.autoexpress.co.uk/peugeot/208/95498/new-peugeot-208-spied-for-the-first-time Yorum Yaz
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Devilmaybad 8 ay en beğenilen
Başlangıç fiyatı 125.000TL olur en fullü 197.000 falan olur. Biz de yürürken yolda falan görürsek bi göz gezdiririz artık.
Hayırlısı.
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10ff 8 ay
208 bize fazla... 008 var mi?
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masterap 8 ay gallagher2001
100bın tl mı ? 100bıne gelırse opup basımıza koyalım. Su an kampanyalı fıyatı zaten 99.800tl
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BekirTemel 8 ay
308 yiyemeyen bunu yesin
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ezicioyuncu 8 ay
Sasenin daha buyuk ve oturakli olmasi guzel olmus 2013 model 208 eski sahibi olarak aracin yol tutusu ve ic hacmi b sinifi icin idealdi cok begenerek kullaniyordum
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Eoudoxias 8 ay
Bknz: Gelmedi
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yusuf24 8 ay
100kg hafiflerse 900kg falan olur heralde ağırlığı.
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ouzqan 8 ay
B segmentindeki çoğu rakibi piyasayı ele geçirmiş durumda ondan pay alması oldukça zor. Bakalım bir çıksın da ona göre konuşuruz
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individual 8 ay
Stoplardaki aslan pençesini farlara da koymuşlar.
İçi de yeni 508’in devşirmesi olursa efsane olur.
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TheNewAtilla 8 ay
Bu kasa 208 gti umarım çıkar. Efsane duruyor.
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icemy 8 ay
Arka stoplar 3008 den.Muhtemelen stoplar arası siyah şerit olacak.Arka kısmı daha sert bekliyordum oval geldi.Tabi kamuflaj yanıltıcı olabilir.Eat6 olmazsa olmaz olmalı,robotizeyi hiç koymamalı.
İyi birşey çıkacağını düşünüyorum
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sorrento 8 ay
Otomobil fiyatları resmen algımızı değiştirdi. Daha düne kadar C segment araçlarda 100 bin lira fiyata çok diyorduk. Şimdilerde ise B segment araçların boş paketleri 100 bin olmuş ve ucuz gözüyle bakmaya başladık. Sonumuz hayır olsun!
Vergi sisteminin yanısıra, yükselen kurlar piyasayı allak bullak etti. Dolar 6.40 lira seviyelerinde şuan. Bu yüksek kura alıştık ve daha da artmadığı için yandaşlarda bir bayram havası hakim. Yani dolardaki 6 küsürlük fiyat dahi kanıksandı.
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aaguler 8 ay
Yeni 208 1.5 bluehdi motor ve muhtemelen eat6 şanzıman kullanacak. 1.2 turbo 110 hp Eat6 standartlaşacak. Benzin ve dizel seçenekler 2019 sonunda piyasaya çıkacak yeni 2008 için de geçerli. Ama mevcut 2008 için önümüzdeki aylarda 1.6 bluehdi eat6 satışı başlayacak.
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