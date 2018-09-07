Amerika'da Tesla Model 3 satışları BMW'yi geçti

Otomotiv endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli araçlar günden güne daha çok kişi tarafından tercih ediliyor. Tesla'nın kitlesel pazara yönelik piyasaya sürdüğü Model 3'ün satışları da bu tezi doğrular nitelikte. Rakamlara göre araç Ağustos ayında BMW'nin tüm binek otomobillerinden fazla sattı. Elbette ABD pazarından bahsediyoruz.

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Bunun sadece Model 3 ve Ağustos ayı için geçerli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Yani Tesla'nın Alman otomobil devi BMW'yi sollaması gibi bir durum söz konusu değil. Daha ziyade Tesla marka otomobillerin, normal benzinli araçlara kıyasla daha ucuz olmamasına rağmen elektrikli otomobillerin giderek daha popüler hale geldiğinin bir göstergesi.

Sadece binek otomobiller için geçerli

Altı çizilmesi gereken bir başka konu da bunun sadece BMW'nin binek araç serisini kapsaması. SUV satışları dahil edildiğinde BMW yine liderliği ele alıyor. Rakamlara baktığımızda BMW'nin Ağustos ayında ABD'de 14.450 binek otomobil sattığını görüyoruz ki bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %13.5 düşük.

Öte yandan Tesla'nın Ağustos ayı süresince 20.450 adet Model 3 sattığı söylense de bu rakam diğer kaynaklarda farklılık gösteriyor. Ancak hangisini baz alırsak alalım şirketin sattığı Model 3 sayısı BMW'nin binek otomobil sayısından fazla.

https://www.autoblog.com/2018/09/06/tesla-model-3-outsells-entire-bmw-car-lineup/#slide-7346318