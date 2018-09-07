Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerika'da Tesla Model 3 satışları BMW'yi geçti

Elektrikli otomobillere yönelik ilgi her geçen gün daha da artıyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Ağustos ayında ABD'deki Tesla Model 3 satışları BMW'nin binek otomobil serisini geçti.
8 ay
3,9b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Otomotiv endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli araçlar günden güne daha çok kişi tarafından tercih ediliyor. Tesla'nın kitlesel pazara yönelik piyasaya sürdüğü Model 3'ün satışları da bu tezi doğrular nitelikte. Rakamlara göre araç Ağustos ayında BMW'nin tüm binek otomobillerinden fazla sattı. Elbette ABD pazarından bahsediyoruz.
Ayrıca Bkz. "Hibrit BMW X5 xDrive45e tanıtıldı; hem daha güçlü hem daha verimli"
Bunun sadece Model 3 ve Ağustos ayı için geçerli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Yani Tesla'nın Alman otomobil devi BMW'yi sollaması gibi bir durum söz konusu değil. Daha ziyade Tesla marka otomobillerin, normal benzinli araçlara kıyasla daha ucuz olmamasına rağmen elektrikli otomobillerin giderek daha popüler hale geldiğinin bir göstergesi.

Sadece binek otomobiller için geçerli

Altı çizilmesi gereken bir başka konu da bunun sadece BMW'nin binek araç serisini kapsaması. SUV satışları dahil edildiğinde BMW yine liderliği ele alıyor. Rakamlara baktığımızda BMW'nin Ağustos ayında ABD'de 14.450 binek otomobil sattığını görüyoruz ki bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %13.5 düşük.
Öte yandan Tesla'nın Ağustos ayı süresince 20.450 adet Model 3 sattığı söylense de bu rakam diğer kaynaklarda farklılık gösteriyor. Ancak hangisini baz alırsak alalım şirketin sattığı Model 3 sayısı BMW'nin binek otomobil sayısından fazla.

https://www.autoblog.com/2018/09/06/tesla-model-3-outsells-entire-bmw-car-lineup/#slide-7346318 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bulentcandan 8 ay en beğenilen
ABD'de biraz donanım eklenmiş bir Model 3 42.000$ diyelim. An itibariyle Türkiye'de ise; [(42.000$ x 6.45₺)+5.000₺ nakliye ve diğer giderler] x %120 ABD gümrük vergisi x %15 ÖTV x %18 KDV = 823.672 liracık. Hayırlı, uğurlu olsun.
ABD'de biraz donanım eklenmiş bir Model 3 42.000$ diyelim. An itibariyle Türkiye'de ise; [(42.000$ x 6.45₺)+5.000₺ nakliye ve diğer giderler] x %120 ABD gümrü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCaliph_ 8 ay
Amerika'da tabii ki gecer. Burada insaatlardan bakir teller caliniyor. Hadi apartman onunde sarj et bakalim Teslayi. Gerci millet evinin onunde bile park icin 2-3 tur atiyor
Amerika'da tabii ki gecer. Burada insaatlardan bakir teller caliniyor. Hadi apartman onunde sarj et bakalim Teslayi. Gerci millet evinin onunde bile park icin ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 8 ay

Adamlar 45 bin dolara son teknolojiye sahip araç alırken bizde aynı para birimine motorsiklet zor alınıyor.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kaiser75 8 ay
Kuzey Amerika'da geçmiş ama bence Model 3 güzel bir model değil. BMW modelleri eskidi deniyor ama bence Tesla model 3'ten çok daha güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 8 ay
abd rusya el altından anlaşmış, rusya ortadoğuya saldırıyor abd araplara silah satıyor. zaten petrolün işi bitiyor, araplardan daha ne koparabilirsem diyor abd. 1 tane rus asker 1 abd askerini vurmadı yada tam tersi ama sürekli birbirlerini vuruyorlar gibi gösteriliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Fiyatı güzel olunca geçmesi normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakarboy 8 ay
Başlıkda bmw yi geçti diye ilgi çekerek giriyorsun. Haberin devamında .
Ama sadece bi ay için geçti.
Sadece Binekte geçti. Sadece 1 aylıkda geçti filan Normalde geçmedi vs gibi
Koskoca yazıda tek anladığım bu. İçi boş haber yapmayı biraz bırakın allah aşkına...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kankkunen 8 ay
Kıçı kırık İngilizler??? En iyi alman BMW??? Yolda üç araba görüp kendini otomotiv uzmanı sanan cahiller doluşmuş konuya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ruzgarnufel 8 ay
Elektrik motoru her ne kadar çok verimli olsada, ‘elektrik üretimi’ kısmı verimsiz. Piller zayıf.
Bence geleceğin enerji teknolojisi hidrojen pilleri. Ve ancak bu kaynak ile elektrikli araç bir anlam kazanabilir.
Bu ülkede bu araçların yaygınlaşması için enerji kaynağına ihtiyaç var bir nükleer santrale, Yada yine elektrik üretiminde kullanılmak üzere petrole.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OrQuN 8 ay
Bizim ülkemizde şarj istasyonları kurulması bu araçların yaygınlaşması için rahat 20 sene var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 8 ay

Adamlar 45 bin dolara son teknolojiye sahip araç alırken bizde aynı para birimine motorsiklet zor alınıyor.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unforgiven1127 8 ay
Kanadada ciddi destek var elektrikli araclara 12 20 bin dolar arasi devlet karsiliyor. Muhtemen ABD de de boyle bir olay vardir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 8 ay
boşuna kavga etmeyin, audi>bmw>mercedes
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3924 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, BMW ve
7 etiket daha ABD satış tesla model 3 araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Yarasa gibi hareket eden robot: Robat 8 ay Microsoft, 2 Ekim'de Surface odaklı bir etkinlik düzenleyecek 8 ay Yeni nesil Razer Phone’da Chroma sesleri 8 ay Amazon, kasiyersiz mağaza sayısını artırmayı planlıyor 8 ay Samsung ve SK Hynix bellek üretimini yavaşlatıyor 8 ay Yılın ikinci çeyreğinde ekran kartı satışları düştü, Nvidia payını artırdı 8 ay Elon Musk katıldığı programda elektrikli uçak projesini anlattı 8 ay Trend sırası oyuncu masalarında 8 ay Cherry’den MW8 Advanced kablosuz fare 8 ay Honor Play bu ay içerisinde ülkemizde satışa sunulabilir 8 ay Kripto paralar dibi gördü mü? Kripto Para Günlüğü 8 ay Vivo X23 resmen tanıtıldı: 8 GB RAM, ekrandan parmak izi okuma ve çift kamera 8 ay Apple, kolluk kuvvetleri ile bilgi paylaşımı için portal kuruyor 8 ay Twitter'ın yeni tasarımı test edilmeye başlandı 8 ay Walmart, 30 Tesla Semi daha alacağını açıkladı 8 ay British Airways hacklendi: 380 bin yolcunun kart bilgileri hackerların elinde 8 ay Google'ın Pixel 3 tanıtımı 9 Ekim'de yapılacak 8 ay Yeni nesil Peugeot 208 ilk kez göründü 8 ay Ucuz iPad kalemi Logitech Crayon artık herkes tarafından satın alınabilecek 8 ay Huawei resmi olarak açıkladı: Kendi işletim sistemimizi geliştirme planımız yok 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Amerika'da Tesla Model 3 satışları BMW'yi geçti Sonraki FIFA serisi toplamda 260 milyon kopya sattı 8 ay AB, Apple'ın Shazam'ı almasına onay verdi 8 ay Güncelleme: Pet şişe ile İstanbulKart'a ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu 8 ay Hibrit BMW X5 xDrive45e tanıtıldı; hem daha güçlü hem daha verimli 8 ay Mobilya Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? 8 ay Xiaomi: Bir akıllı telefona 699$ üzeri fiyat biçmek anlamsız 8 ay İkinci elde en değerli akıllı telefon iPhone X oldu 8 ay Koineks borsası USDT işlemlerine başladı 8 ay Geleceğin Mozart'ı 13 yaşındaki Ali İnsan 8 ay Samsung Galaxy Note 9'a zam geldi: 8000TL 8 ay Captain Marvel filminden ilk görüntüler yayımlandı 8 ay Ford, Mustang esintisi taşıyan elektrikli SUV'unun ilk görüntüsünü yayınladı 8 ay Yeni AMD Athlon serisi duyuruldu 8 ay HTC'nin satışları geçen yıla oranla yüzde 50 düştü 8 ay BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı 8 ay Google Arts&Culture’ın “Art Selfie” özelliği Türkiye’ye geldi 8 ay Netflix, Narcos'un dördüncü sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı 8 ay Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonuna ait en net görüntü yayınlandı 8 ay Youtube'un karanlık mod özelliği nihayet Android'e de geldi 8 ay P30 Play Motorola resmi sitesinde listelendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim