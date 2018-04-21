Yeni nesil elektrikli otobüs SILEO, Elazığ ve Manisa’da yola çıkıyor

Elektrikli otobüs konusunda önemli firmalardan birisi olan Bozankaya, yeni ürettiği SILEO adındaki ikinci nesil elektrikli otobüsünü ilk kez Elazığ ve Manisa’da yola çıkaracak.

İkinci nesil SILEO neler sunuyor?

1989 yılında Almanya’da faaliyete geçen Bozankaya raylı sistemler ve elektrikli otobüs üretimi yapıyor. 2003 yılında Ankara’da şirket kurarak ülkemize de adım atan firma sürekli yatırımlarla büyüdü ve gelişti.

Firma ilk nesil SILEO elektrikli otobüsünü 2014 yılında üretmişti. 2017 yılında ise ikinci nesil araçların üretimine başlandı. Geçen yıl 7 farklı şehirde elektrikli otobüs ihaleleri alan Bozankaya, ikinci nesil araçları ilk kez Elazığ ve Manisa’da yola çıkarmaya hazırlanıyor.

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Manisa’da ay sonunda teslimatlarına başlanacak olan otobüsler 20 adet 18 metre ve 2 adet 25 metre olmak üzere toplamda 22 adet yüzde 100 elektrikli modelden oluşuyor. Tüm paketin teslimatı ise yıl sonuna kadar bitmiş olacak.

Elazığ’da ise 18 metre uzunluğunda toplam 15 adet yeni nesil SILEO'nun ilk teslimatları başladı. Yine yıl içerisinde tüm modellerin teslimatının bitirilmesi amaçlanıyor.

İkinci nesil SILEO dizel araçlara kıyasla %75'e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km'ye kadar mesafe kat edilebiliyor. Firma yine yıl içerisinde Şanlıurfa Belediyesi'ne de 10 adet 25 metre uzunluğunda trambus teslimatı gerçekleştirecek.