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Yeni nesil elektrikli otobüs SILEO, Elazığ ve Manisa’da yola çıkıyor

Ülkemizde özellikle toplu taşıma alanında elektrikli motorlar popüler hale geldi. Bozankaya bu yıl ikinci nesil SILEO elektrikli otobüsünü yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil elektrikli otobüs SILEO, Elazığ ve Manisa’da yola çıkıyor

Elektrikli otobüs konusunda önemli firmalardan birisi olan Bozankaya, yeni ürettiği SILEO adındaki ikinci nesil elektrikli otobüsünü ilk kez Elazığ ve Manisa’da yola çıkaracak.

İkinci nesil SILEO neler sunuyor?

1989 yılında Almanya’da faaliyete geçen Bozankaya raylı sistemler ve elektrikli otobüs üretimi yapıyor. 2003 yılında Ankara’da şirket kurarak ülkemize de adım atan firma sürekli yatırımlarla büyüdü ve gelişti.

Firma ilk nesil SILEO elektrikli otobüsünü 2014 yılında üretmişti. 2017 yılında ise ikinci nesil araçların üretimine başlandı. Geçen yıl 7 farklı şehirde elektrikli otobüs ihaleleri alan Bozankaya, ikinci nesil araçları ilk kez Elazığ ve Manisa’da yola çıkarmaya hazırlanıyor.

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Manisa’da ay sonunda teslimatlarına başlanacak olan otobüsler 20 adet 18 metre ve 2 adet 25 metre olmak üzere toplamda 22 adet yüzde 100 elektrikli modelden oluşuyor. Tüm paketin teslimatı ise yıl sonuna kadar bitmiş olacak.

Elazığ’da ise 18 metre uzunluğunda toplam 15 adet yeni nesil SILEO'nun ilk teslimatları başladı. Yine yıl içerisinde tüm modellerin teslimatının bitirilmesi amaçlanıyor.

İkinci nesil SILEO dizel araçlara kıyasla %75'e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km'ye kadar mesafe kat edilebiliyor. Firma yine yıl içerisinde Şanlıurfa Belediyesi'ne de 10 adet 25 metre uzunluğunda trambus teslimatı gerçekleştirecek.

 

https://www.boxerdergisi.com.tr/yeni-nesil-elektrikli-otobus-turkiyede-ilk-kez-elazig-ve-manisada-yolda-39723 Yorum Yaz
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Technotronic 1 yıl en beğenilen
Belediyeler artık yakıtlı otobüsler almamalı. Her şehirde elektrik otobüsler olmalı. Hem çevreci hemde tasarruflu olacak
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BlueDay_86 1 yıl
Yollarda en çok ticari araçlar dolaşıyor bu ticari araçların hepsinin bu tip elektrikli olması gayet güzel olur çevre ve ekonomik olarak çok daha faydalı olmuş olur
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serkan1508 1 yıl
Elektrikli olması güzel ancak inşallah alım ve idame maliyetini hesaplamışlardır çünkü çok daha fazladır diye tahmin ediyorum.
Benzinli araçla dizel arasında bile serviste çok fark var ki sırf bu bi kaç otobüs için almanyadan teknisyenler gelip astronomik fiyatlar çıkartıcaklar.
En güzeli tramvaylar ancak ne yazıkki anadolu şehirlerinde henüz çok yaygınlaşamadı. Hem çevreci hem daha az maliyetli elektrikli otobüslere kıyasla.
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drjacob 1 yıl
elektirikli araçlar görmek istiyoruz artık her yerde
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Emre Kocakaya 1 yıl
made in germany
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emrevural 1 yıl
Şimdilik tasarruflu diyoruz ama yaygınlaştıkça elektrik fiyatları artacaktır. Bu sebeble elektrik üretimi için de yatırımların artması gerekiyor.
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firat_kilic 1 yıl
%75 maliyet düşüyormuş... Ehh artık bunu bilete/ücrete yansıtırlar öteki türlü milleti enayi rolüne koymuş millette kabul eder ise diyecek bir şeyim kalmaz.
İnsanla çalışan insan yakan otobüs çıkmış !!!
Ne diyor Matrix madde yok aslında öyle ise yakılan sensin. Ona göre hakkını koru !
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theJuDGe_41 1 yıl
Yeni ihalelerde bu tarz araçlar zorunlu olmalı
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YoldaşNapolyon 1 yıl theJuDGe_41
Kamu kurum ve kuruluşların çatıları mümkün mertebe Güneş panelleri ile kaplanırsa sarfiyatta tasarruf yapabiliriz.
Kurumlara tahsis edilen araçlar ülkemizde üretilen araçlardan seçilirse ve hybrid/elektrikli olursa farkındalık açısından güzel olabilir.
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Technotronic 1 yıl en beğenilen
Belediyeler artık yakıtlı otobüsler almamalı. Her şehirde elektrik otobüsler olmalı. Hem çevreci hemde tasarruflu olacak
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