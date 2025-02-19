Bozankaya, Çek Cumhuriyeti için troleybüs üretecek

Prag için özel tasarlanacak troleybüsler, kentin mevcut toplu taşıma sistemine entegre olacak şekilde dizayn edilecek ve daha verimli bir kentsel ulaşım ağı kurulmasına katkı sağlayacak.
Tamamı alçak tabanlı olarak üretilecek troleybüsler, bu özelliğiyle başta yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere yolculara rahat bir yolculuk deneyimi sunacak. Elektrikle çalışan motorları sayesinde sıfır emisyonla çevre kirliliğini minimize edecek araçlar, şehir içi trafikte sessiz ve düşük işletme maliyeti imkanı sunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Prag projesinin, şirketlerinin ihracat portföyüne önemli bir katkı sağlayacağını ve küresel pazardaki rekabet güçlerini artıracağını belirtti.
Günay, "AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarımız, uluslararası alanda tanınmamıza ve tercih edilmemize olanak tanıyor. Bu anlaşma, şirketimizin elektrikli toplu taşıma çözümleri konusundaki uzmanlığını güçlendirirken, Avrupa pazarındaki etkimizi de artıracak" ifadelerini kullandı.
Projenin çevre dostu taşıma hedeflerine destek sağlayacağını vurgulayan Günay, "Prag'ın çevresel hedeflerine ulaşmasına, enerji verimli, sıfır emisyonlu ve yüksek teknolojili troleybüslerimizle destek verecek olmaktan onur duyuyoruz. Bu proje, sürdürülebilir kentsel mobiliteyi teşvik etme misyonumuz için çok önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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