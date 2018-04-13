Yeni nesil geçici dövme, kandaki alkol seviyesini dakikalar içinde ölçüyor

Bugüne kadar birçok farklı alanda kullanılan giyilebilir teknolojiler, bu kez de insanların alkol seviyelerini kontrol etmelerine yardımcı olacak. California Üniversitesi'nde görevli mühendisler, kandaki alkol seviyesini ölçen yeni nesil bir geçici dövme geliştirdi.

California Üniversitesi'nde geliştirilen bu geçici dövme, aslında derinin üstüne yerleştirilen son derece ince bir giyilebilir cihaz. İyontoforez metoduyla ter salgılanmasını sağlayan cihaz, bu terden vücuttaki alkol seviyesini belirliyor. Cihaz daha sonra bu ölçümü senkronize edildiği akıllı telefona göndererek alkol seviyesinin düzenli şekilde kontrol edilmesini mümkün hale getiriyor.

Cihazın geliştirilmesine öncülük eden Seila Selimovic, Science Daily'e verdiği röportajda; geçici bir dövme gibi görünen bu cihazın aslında kablosuz, esnek parçalardan oluşan bir biyosensör olduğunu belirtti. Cihazdaki bir parça vücudun ter salgılamasını sağlayan bir kimyasal üretirken, bir diğer parça bu terden alkol seviyesini belirleyerek kullanıcının akıllı telefonuna gönderiyor.

California Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni giyilebilir cihazın en dikkat çekici özelliği, kandaki alkol seviyesini birkaç dakika içinde ölçebilmesi. Normalde terden alkol seviyesi ölçmek saatler alırken, geliştirilen bu yeni cihaz ölçme işlemini 8 dakika gerçekleştiriyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161017103217.htm