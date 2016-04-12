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Yeni nesil güneş panelleri yağmur damlalarından enerji üretecek

Çin'in Ocean Üniversitesi'nde görevli malzeme bilimcileri tarafından geliştirilen yeni teknoloji, güneş panellerinin yağmur damlalarından enerji elde etmesini sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Güneş enerjisinin kullanımı için gereken teknolojilerde son yıllarda önemli aşama kaydedildi ve bu gelişmeler sayesinde güneş panelleri tüm dünyada daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yeşil enerji konusunda duyarlı birçok insan, evlerinde gerekli enerjiyi elde etmek için güneş panellerine yöneldiler. Yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen bu alanda aşılamayan bir engel vardı ki, o da en gelişmiş güneş panellerinin bile gerekli enerjiyi sağlamak için ideal hava koşullarına ihtiyaç duymasıydı.
 Özellikle kış aylarında, havanın uzun süre boyunca yağmurlu veya bulutlu kaldığı dönemlerde, güneş panellerinin daha önce depoladıkları enerji yeterli olamayabiliyor. Bilim insanlarının ve mühendislerin son yıllarda geliştirdiği teknolojiler güneş panellerinin enerji depolama kapasitelerini önemli ölçüde arttırmış olsa da, bu alandaki en önemli gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı.
 Çin'in Ocean Üniversitesi'nde görevli malzeme bilimcileri, yakın gelecekte güneş panelleri konusunda devrim yaratabilecek bir projeye imza attılar. Çinli malzeme bilimcileri tarafından geliştirilen yeni güneş paneli prototipi, yağmur damlalarından enerji elde edebiliyor.
Bu prototipte, yağmurdan enerji elde edebilmek için güneş panelleri ince bir grafen katmanı ile kaplandı. Karbonun bal peteği örgülü yapılarından biri olan grafen, son derece iletken bir madde. Bu yüzden, yağmurlu günlerde su elde edildiğinde, güneş paneline kaplanan ince grafen katmanı, elektronlar ile pozitif yüklü iyonların bağ kurmasını sağlıyor. Grafene tutunan su, grafen elektronları ile ikili bir katman oluşturuyor ve bu iki katman arasındaki enerji farkı öylesine güçlü oluyor ki ortaya elektrik çıkıyor.
Güneş panelleri için tarihi bir gelişme olan bu yeni teknolojinin kullanılmaya başlanması ile birlikte, havanın açık olduğu günlerde güneş ışınlarından, yağışlı günlerde ise yağmur damlalarından enerji toplayan yeni nesil güneş panellerine kavuşabiliriz.

http://sciencenewsjournal.com/future-solar-panels-will-generate-energy-raindrops/ Yorum Yaz
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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
Bu gösteriyor ki Alternatif enerji kaynakları emekleme çağında. o yüzden Arge ye önem vermeli. ve aşırı derecede araziye kurulum yapılmamalı. yoksa dünya teknoloji çöplüğüne döner.
Bu gösteriyor ki Alternatif enerji kaynakları emekleme çağında. o yüzden Arge ye önem vermeli. ve aşırı derecede araziye kurulum yapılmamalı. yoksa dünya teknol...
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Atı Radeon 3 yıl
Bizim kekolarda çin malını beğenmez.MUhaha
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Physicist_Emre 3 yıl
ortaokuldayken acaba yağmur damlalarının hızından yararlanabilir miyiz diye düşünürdüm. Adamlar geliştirmişler.
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ahnksqualt 3 yıl
Daha fazla yapılacak arge çalışmalarıyla tabi ki bir yere verilebilir ama bu alanı sadece güneç enerjisi ile kısıtlamamak lazım.En az güneş kadar rüzgar,dalga burada olduğu gibi yağmur vs bu alanı genişletmek gerekir.
Aklıma geldiği için söylüyorum bilmiyorum bu konuda çalışma var mı ama bu yağmur damlalarının yüzeye çarpması şeklinde bir enerji üretimi mümkün müdür?Konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler bilgi verirse sevinirim.
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MxFxOx 3 yıl
Güneş panellerinı aydınlatma sistemleri gibi elemanlar için mantıklı.en büyük harcama buzdolabı tv çamaşır makinesi... ancak kettle gibi aletleri kullanmak zor depolama Ünitelerin canını okur
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KalemKolik 3 yıl
En gelişmiş güneş paneli bile veririmlilik olarak çok düşük ne yazıkki. Çin şuan en büyük yatırımcı ama şunu unutmamak lazım.Şuan Çin 50in üzerinde aynı anda nükleer santralde inşa ediyor.
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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
Bu gösteriyor ki Alternatif enerji kaynakları emekleme çağında. o yüzden Arge ye önem vermeli. ve aşırı derecede araziye kurulum yapılmamalı. yoksa dünya teknoloji çöplüğüne döner.
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arel.gr 3 yıl
.......... sanki dönmedi ya !!!!!!! neyse.......

çin özellikle bu sektörde almanya'ya ciddi fark atar oldu.
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