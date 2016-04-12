Yeni nesil güneş panelleri yağmur damlalarından enerji üretecek

Güneş enerjisinin kullanımı için gereken teknolojilerde son yıllarda önemli aşama kaydedildi ve bu gelişmeler sayesinde güneş panelleri tüm dünyada daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yeşil enerji konusunda duyarlı birçok insan, evlerinde gerekli enerjiyi elde etmek için güneş panellerine yöneldiler. Yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen bu alanda aşılamayan bir engel vardı ki, o da en gelişmiş güneş panellerinin bile gerekli enerjiyi sağlamak için ideal hava koşullarına ihtiyaç duymasıydı.

Özellikle kış aylarında, havanın uzun süre boyunca yağmurlu veya bulutlu kaldığı dönemlerde, güneş panellerinin daha önce depoladıkları enerji yeterli olamayabiliyor. Bilim insanlarının ve mühendislerin son yıllarda geliştirdiği teknolojiler güneş panellerinin enerji depolama kapasitelerini önemli ölçüde arttırmış olsa da, bu alandaki en önemli gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Çin'in Ocean Üniversitesi'nde görevli malzeme bilimcileri, yakın gelecekte güneş panelleri konusunda devrim yaratabilecek bir projeye imza attılar. Çinli malzeme bilimcileri tarafından geliştirilen yeni güneş paneli prototipi, yağmur damlalarından enerji elde edebiliyor.

Bu prototipte, yağmurdan enerji elde edebilmek için güneş panelleri ince bir grafen katmanı ile kaplandı. Karbonun bal peteği örgülü yapılarından biri olan grafen, son derece iletken bir madde. Bu yüzden, yağmurlu günlerde su elde edildiğinde, güneş paneline kaplanan ince grafen katmanı, elektronlar ile pozitif yüklü iyonların bağ kurmasını sağlıyor. Grafene tutunan su, grafen elektronları ile ikili bir katman oluşturuyor ve bu iki katman arasındaki enerji farkı öylesine güçlü oluyor ki ortaya elektrik çıkıyor.

Güneş panelleri için tarihi bir gelişme olan bu yeni teknolojinin kullanılmaya başlanması ile birlikte, havanın açık olduğu günlerde güneş ışınlarından, yağışlı günlerde ise yağmur damlalarından enerji toplayan yeni nesil güneş panellerine kavuşabiliriz.

http://sciencenewsjournal.com/future-solar-panels-will-generate-energy-raindrops/