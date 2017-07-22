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Yeni yazılım bitcoine yaradı: Tekrar 2750$ seviyesinde

Bitcoinin işlem kapasitesini arttıran SegWit2x yazılımına geçişle birlikte madenciler arasında uzlaşma sağlanmış oldu. Bitcoinin değeri de tekrar yükselerek 2750$ seviyesine ulaştı.
1 yıl
3,6b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz hafta bitcoin için önemli bir dönüm noktası olmuş ve madencilerin büyük kısmından destek gören SegWit2x yazılımı kullanıma sunulmuştu. SegWit2x sayesinde bitcoin madencilerinin kullandığı Bitcoin Core’un maksimum işlem boyutu 1MB’dan 2MB’a yükselmişti. Bu hareket sayesinde bitcoinin hem işlem kapasitesi artmış hem de işlemler daha hızlı hale gelmişti ancak SegWit2x’in belki de en büyük yararı madenciler arasındaki fikir ayrılığını ortadan kaldırması olmuştu. Bitcoin madencileri arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte kripto para birimi de eski değerini yakalamaya başladı.

 

Haziran ayında tartışmalar ve fikir ayrılıkları nedeniyle değeri 1900$’ın altına kadar düşen bitcoin, geçtiğimiz haftadan itibaren SegWit2x’in kullanımına paralel olarak ciddi bir çıkış yakaladı. Şu sıralar değeri 2650$ seviyelerinde olan bitcoin, cuma gününün ilk saatlerinde 2760$’a dayanarak tüm zamanların en yüksek değerlerinden birine ulaşmayı başardı. Bitcoin madencilerinin SegWit2x’i tamamen benimsemesinin iki hafta daha süreceği tahmin ediliyor ancak geliştiriciler süreci kesintiye uğratabilecek hacker saldırıları hakkında uyarıyor.

Aslında SegWit2x’e geçmek istemeyen madencilerin de geçmeme kararı almalarındaki en büyük sebep bitcoinin güvenlik tehlikesi altına gireceğini düşünmeleriydi. Madencilerin 1MB’lık Bitcoin Core’un işlem hacmini kısıtlasa da güvenli olduğunu düşünürken yeni yazılımın yeterince denetlenmediğini ve saldırılara açık olduğunu iddia ediyorlardı. Bitcoin sektöründeki Ryan Rabaglia ve Andrew Lee gibi isimler ise bitcoinin bu hamleyle sırtındaki kamburdan kurtulduğunu ifade ederken yeni yazılımın madenciler arasında fikir birliği sağlamasından mutluluk duyduklarını dile getiriyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-21/bitcoin-community-cheers-as-miners-back-new-scaling-framework Yorum Yaz
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pej 1 yıl en beğenilen
Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:
Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu birkaç ayak var.
1. ayak-Bitcoin elde etme: Bu bireysel olarak iki şekilde yapılıyor:
Birinci şekilde bunun alışverişinin yapıldığı borsalara girip alım emri veriyorsun, aynı hisse senedi gibi satıcı işlemi gerçekleştiğinde parasını transfer edip bitcoin sahibi oluyorsun.Bitcoinle aynı şekilde başka sanal paraları da alabiliyorsun.Bu borsalar devlet finans sisteminin kontrolünde olmadığı için hertürlü sahtekarlığa açık.
İkinci şekil bitcoin elde etme de madencilik denilen bir çeşit sanal oyun. İnternette bazı kriterleri sağlayan içinde matematik problemleri de olan belli zorluk derecesindeki oyunları çözerek "block" denilen sanal yapılara sahip oluyorsun.Block kazanıp kazanamayacağına da yine bu sistemi kuranların tespit ettiği bir zorluk derecesini aşan problemi çözmüş olman gerekiyor. Her bir block sana belli sayıda bitcoin kazandırıyor (şu anki kazancı 20 bitcoin).Ancak bitcoin sistemini kuranlar block arayışı çoğaldıkça hem kazanılacak bitcoin sayısını azaltıyorlar hemde problemleri zorlaştırıyorlar ki böylece piyasadaki bitcoin sayısı stabil kalabilsin.Ancak bu madenciliğin ihtiyacı olan donanım ve yazılımı kurmak ve ihtiyaca göre de upgrade etmek gerekiyor. Hızlı madencilik yapacak, yani bu sanal ortam oyununda karşınıza gelen problemi çözüp block kazanma oyunu sonucunda bitcoin kazanabilmeniz için güncel en hızlı donanım ve yazılım sistemine sahip olmanız gerekiyor.Şimdi bitcoin ve altcoin çılgınlığı başladığı için herkez hizlı sistem kurma peşinde ve piyasada iyi ekran kartı bulunamıyor.Bireysel madencilik zaman zaman yenilenmesi de gereken hardware ve software yatırımı, saatlerce bu yüksek hızlı bilgisayarın harcadığı elektrik masrafı, kazandığınız bitcoinleri saklamak için hesaplar oluşturma v.s. bir sürü detay , emek ve zaman harcama içeriyor.İlk başlayanlardan para kazanan vardır ama herkez hücum ettiği için hem bircoin kazanma olasılığı düştü hemde bunu telafi etmek için gereken daha hızlı bilgisayar masrafları arttı.
2.ayak-Bitcoin madencilik şirketlerinin hissesini alma:Madencilik yapan ancak finans piyasalarına kayıtlı olmayan bu tür şirketlerin hissesini alırsanız bazı denetimsiz Foreks şirketlerinde olduğu gibi neden kaybettiğinizi bile anlayamadan paranız gidebilir veya yatırdığınız para karşılığında şirketin kazandığı bitcoinlerden elde edilen kazançtan size düşen pay ile 20-30 senede ana paranızı geri alabilirsiniz.Benzer işlemleri yine sanal ortamda kurulmuş bulut (cloud) organizasyonlarına bedeli ile üye olarak herhangi bir hardware yatırımı yapmadan sizin adınıza yaptırabiliyorsunuz. Sonuçta hukuki altyapısı olmayan sanal bir saadet zinciri yani.
3.ayak- Bitcoin madencilik yapan bir organizasyona belli ücret karşılığı üye olup istedikleri konfigürasyonda olan bilgisayarınız ile sanırım film indirme sitelerindeki "torrent sistemine" benzer bir uygulama ile organizasyon içindeki bilgisayarlar network'u ile hep beraber problem çözme ve block bulma yapıp bitcoin kazanıp paylaşma.Bu da tamamen hukuk sistemi dışında kaçak film indirme siteleri organizasyonları benzeri bir organizasyon. Ne kazanılıyor, ne dağıtılacak kararı tamamen organizasyonu kuranların kararına bağlı. Ancak insanları bilgisayar başında tutabilecek küçük bir havuç verecekleri ve altın yumurtlayan tavuğu kemen kesmeyecekleri kesin ama rakamlar büyüdükçe sonunda tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi kaçıp gidecekleri kesin.
Sonuç: Bazı forumlarda yazıldığı gibi bitcoin gibi sanal para ve bundan nemalanan organizasyonların hukuki dayanağı ve denetimi yok.İlk başlarda bilgisayar sistemlerini iyi bilen sınırlı sayıdaki bazı kişiler iyi paralar kazanmış olabilir, hikayeleri çok. Ancak sistemi kuranlar ve bir ölçüde de sistem içinde olan kişiler herkezin nekadar bitcoin kazandığını, bitcoin borsasında talep olduğunu ve madencilikte arama yapıldığını görebiliyor. Buna göre de sistem sahipleri yeterli talep oluştuğunda küçük yatırımcıların kafasına bitcoinleri boca edebiliyor. Aniden düşen bitcoinler de alıncının elinde patlıyor ve zararını çıkarması seneler alabiliyor.Şimdi haberlerde sürekli bitcoin ve alternatifi başka coinler pompalanıyor. Hatta bazı bankalar bunları satın alma veya satma işlemlerinde aracılık ta yapıyor. Sonuçta bankanın riski yok sadece sizin paranızı karşı tarafın hesabına aktarıyor veya tersini yapıyor.
Bu sistem bazı ürünleri doğrudan pazarlamaya çalışan ve mal sattığı kendi alt ağına bağladıklarının satışından da pay alarak yeterli ağ büyüklüğüne ulaştığında iyi gelirler vadeden Amway gibi saadet zincirlerine benziyor.Kişilerin serbest çalışarak kolay para kazanma arzularından beslenen sistemler.Bu seferki siber sistem için tasarlanmış bir organizasyon, üstelik yeni uluslararası para sisteminin konuşulduğu son 15 senede akıllıca düşünülmüş.
İleri derecede bilgisayar sistemleri, teknik analiz, piyasa takibi yapan zeki insanlar arasından küçük bir kesim para kazanabilir bu işlerden elbette, ama küçük yatırımcı grubundaki büyük çoğunluğun para kaybetmesi koşulu ile. Sistem sahipleri elbette herzaman kazanacak, küçük parçaları da piyasada reklam amaçlı bırakarak.
Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu bir...
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pej 1 yıl
Bu muazzam işlem kapasitesi ile cyber dünyada bir çeşit oyun oynuyorlar. Blockchain denilen şeyleri yakalayıp karşılığında bidcoin kazanılıyor. Blockchain yakalamak için zorluk derecesi yüksek bazı oyunları kazanmak veya soruları çözmek gerekiyor. Cyber ortama ne kadar blockchain bırakılacağına, bunları kazanmak için hangi zorluk derecesinde ne tip soruları çözmek gerektiğine ve kazanılmış her bir blockchain için ne kadar bitcoin verileceğine bu organizasyonu kuranlar karar veriyor.Bunun tümüne yukarda açıkladığım gibi madencilik deniyor ve erişilen seviyede bireysel madencilik kazancı çok hızlı hardware ve software kurma/işletme masraflarınızı karşılamıyor.Bilgisayar sistemleri, yazılımlar, elektrik tüketimi v.b. yatımları ve bunların dönem dönem yenilenme giderleri oldukça yüksek. Şu anda bir blockchain için 20 bitcoin alıyorsunuz, yani 20,000 USD civarı. Blockchainlerin peşinde koşan çok hızlı bilgisayarlar var ve sizin oldukça iyi bilgisayarınız ile bir blockchain alabilecek soruyu çözebilmeniz olasılığı çok düşük ve zaman süreci de uzun. Bu arada sizden daha hızlı ve birçok bilgisayarla Torrent sistemine benzer çalışan organizasyonların şansı çok daha fazla) İşin oyun ayağı var, borsa ayağı var, banka sistemi dışında denetim olmadan legal-illegal ödeme yapabilme ayağı var, belki de birilerinin gelişmiş teknolojiler için ihtiyaç olan sorunların dünya çapında en yetenekli yüzbinlerce katılımcı ile düşük bedellerle çözülmesi ayağı var.
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mdikmetas 1 yıl
hala 2 mb diyor yav
blockchain.info/...
ben neden göremiyorum 2mb ı resmi sitesnde
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tahir40 1 yıl
Merak ettiğim bu adamlar madencilere bu muazzam işlem kapasitesiyle neyi çözdürüyorlar? Onca madenci donanımını ne amaçla kullanıyorlar?
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Pi 1 yıl tahir40
tahir40
Merak ettiğim bu adamlar madencilere bu muazzam işlem kapasitesiyle neyi çözdürüyorlar? Onca madenci donanımını ne amaçla kullanıyorlar?

Evet nedir bunlarin mevzusu?
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KaleyDeskop 1 yıl
gün gelecek amerika fbi nsa cia bu işe el atacak, şimdiye kadar niye atmadılar diyorum ama belki de gizliden destekliyorlardır. Sanal para birimi şu bu bunlar eğer daha çok yayılırsa devletler buna el koyacaktır, zira uyuşturucu silah her türlü suç bu para birimi üzerinden ilerliyor.
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sniper23 1 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
gün gelecek amerika fbi nsa cia bu işe el atacak, şimdiye kadar niye atmadılar diyorum ama belki de gizliden destekliyorlardır. Sanal para birimi şu bu bunlar eğer daha çok yayılırsa devletler buna el koyacaktır, zira uyuşturucu silah her türlü suç bu para birimi üzerinden ilerliyor.

2013'de Silk Road'a el koymuştu ama o BTC ile pek alakası yoktu. Sonra bir tane exchange sitesi vardı yanlış hatırlamıyorsam, ona el koymuşlardı. Şuan ABD'de capital tax alıyorlar, sanal paralardan (eyalete göre değişiyor). Bu paralardan öncede uyuşturucu alabiliyordun merak etme
.
Bir de DH her zaman olduğu gibi gene vermiş gazı. Daha yeni yazılımın etkin olduğu falan yok. Sadece madencilerin büyük bir kısmı yeni yazılıma destek ışığı yaktığı için fiyatlar yükseldi.
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pej 1 yıl en beğenilen
Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:
Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu birkaç ayak var.
1. ayak-Bitcoin elde etme: Bu bireysel olarak iki şekilde yapılıyor:
Birinci şekilde bunun alışverişinin yapıldığı borsalara girip alım emri veriyorsun, aynı hisse senedi gibi satıcı işlemi gerçekleştiğinde parasını transfer edip bitcoin sahibi oluyorsun.Bitcoinle aynı şekilde başka sanal paraları da alabiliyorsun.Bu borsalar devlet finans sisteminin kontrolünde olmadığı için hertürlü sahtekarlığa açık.
İkinci şekil bitcoin elde etme de madencilik denilen bir çeşit sanal oyun. İnternette bazı kriterleri sağlayan içinde matematik problemleri de olan belli zorluk derecesindeki oyunları çözerek "block" denilen sanal yapılara sahip oluyorsun.Block kazanıp kazanamayacağına da yine bu sistemi kuranların tespit ettiği bir zorluk derecesini aşan problemi çözmüş olman gerekiyor. Her bir block sana belli sayıda bitcoin kazandırıyor (şu anki kazancı 20 bitcoin).Ancak bitcoin sistemini kuranlar block arayışı çoğaldıkça hem kazanılacak bitcoin sayısını azaltıyorlar hemde problemleri zorlaştırıyorlar ki böylece piyasadaki bitcoin sayısı stabil kalabilsin.Ancak bu madenciliğin ihtiyacı olan donanım ve yazılımı kurmak ve ihtiyaca göre de upgrade etmek gerekiyor. Hızlı madencilik yapacak, yani bu sanal ortam oyununda karşınıza gelen problemi çözüp block kazanma oyunu sonucunda bitcoin kazanabilmeniz için güncel en hızlı donanım ve yazılım sistemine sahip olmanız gerekiyor.Şimdi bitcoin ve altcoin çılgınlığı başladığı için herkez hizlı sistem kurma peşinde ve piyasada iyi ekran kartı bulunamıyor.Bireysel madencilik zaman zaman yenilenmesi de gereken hardware ve software yatırımı, saatlerce bu yüksek hızlı bilgisayarın harcadığı elektrik masrafı, kazandığınız bitcoinleri saklamak için hesaplar oluşturma v.s. bir sürü detay , emek ve zaman harcama içeriyor.İlk başlayanlardan para kazanan vardır ama herkez hücum ettiği için hem bircoin kazanma olasılığı düştü hemde bunu telafi etmek için gereken daha hızlı bilgisayar masrafları arttı.
2.ayak-Bitcoin madencilik şirketlerinin hissesini alma:Madencilik yapan ancak finans piyasalarına kayıtlı olmayan bu tür şirketlerin hissesini alırsanız bazı denetimsiz Foreks şirketlerinde olduğu gibi neden kaybettiğinizi bile anlayamadan paranız gidebilir veya yatırdığınız para karşılığında şirketin kazandığı bitcoinlerden elde edilen kazançtan size düşen pay ile 20-30 senede ana paranızı geri alabilirsiniz.Benzer işlemleri yine sanal ortamda kurulmuş bulut (cloud) organizasyonlarına bedeli ile üye olarak herhangi bir hardware yatırımı yapmadan sizin adınıza yaptırabiliyorsunuz. Sonuçta hukuki altyapısı olmayan sanal bir saadet zinciri yani.
3.ayak- Bitcoin madencilik yapan bir organizasyona belli ücret karşılığı üye olup istedikleri konfigürasyonda olan bilgisayarınız ile sanırım film indirme sitelerindeki "torrent sistemine" benzer bir uygulama ile organizasyon içindeki bilgisayarlar network'u ile hep beraber problem çözme ve block bulma yapıp bitcoin kazanıp paylaşma.Bu da tamamen hukuk sistemi dışında kaçak film indirme siteleri organizasyonları benzeri bir organizasyon. Ne kazanılıyor, ne dağıtılacak kararı tamamen organizasyonu kuranların kararına bağlı. Ancak insanları bilgisayar başında tutabilecek küçük bir havuç verecekleri ve altın yumurtlayan tavuğu kemen kesmeyecekleri kesin ama rakamlar büyüdükçe sonunda tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi kaçıp gidecekleri kesin.
Sonuç: Bazı forumlarda yazıldığı gibi bitcoin gibi sanal para ve bundan nemalanan organizasyonların hukuki dayanağı ve denetimi yok.İlk başlarda bilgisayar sistemlerini iyi bilen sınırlı sayıdaki bazı kişiler iyi paralar kazanmış olabilir, hikayeleri çok. Ancak sistemi kuranlar ve bir ölçüde de sistem içinde olan kişiler herkezin nekadar bitcoin kazandığını, bitcoin borsasında talep olduğunu ve madencilikte arama yapıldığını görebiliyor. Buna göre de sistem sahipleri yeterli talep oluştuğunda küçük yatırımcıların kafasına bitcoinleri boca edebiliyor. Aniden düşen bitcoinler de alıncının elinde patlıyor ve zararını çıkarması seneler alabiliyor.Şimdi haberlerde sürekli bitcoin ve alternatifi başka coinler pompalanıyor. Hatta bazı bankalar bunları satın alma veya satma işlemlerinde aracılık ta yapıyor. Sonuçta bankanın riski yok sadece sizin paranızı karşı tarafın hesabına aktarıyor veya tersini yapıyor.
Bu sistem bazı ürünleri doğrudan pazarlamaya çalışan ve mal sattığı kendi alt ağına bağladıklarının satışından da pay alarak yeterli ağ büyüklüğüne ulaştığında iyi gelirler vadeden Amway gibi saadet zincirlerine benziyor.Kişilerin serbest çalışarak kolay para kazanma arzularından beslenen sistemler.Bu seferki siber sistem için tasarlanmış bir organizasyon, üstelik yeni uluslararası para sisteminin konuşulduğu son 15 senede akıllıca düşünülmüş.
İleri derecede bilgisayar sistemleri, teknik analiz, piyasa takibi yapan zeki insanlar arasından küçük bir kesim para kazanabilir bu işlerden elbette, ama küçük yatırımcı grubundaki büyük çoğunluğun para kaybetmesi koşulu ile. Sistem sahipleri elbette herzaman kazanacak, küçük parçaları da piyasada reklam amaçlı bırakarak.
2 Yanıt Yanıtla +16
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Batuist 1 yıl pej
pej

Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:

Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu birkaç ayak var.
1. ayak-Bitcoin elde etme: Bu bireysel olarak iki şekilde yapılıyor:
Birinci şekilde bunun alışverişinin yapıldığı borsalara girip alım emri veriyorsun, aynı hisse senedi gibi satıcı işlemi gerçekleştiğinde parasını transfer edip bitcoin sahibi oluyorsun.Bitcoinle aynı şekilde başka sanal paraları da alabiliyorsun.Bu borsalar devlet finans sisteminin kontrolünde olmadığı için hertürlü sahtekarlığa açık.
İkinci şekil bitcoin elde etme de madencilik denilen bir çeşit sanal oyun. İnternette bazı kriterleri sağlayan içinde matematik problemleri de olan belli zorluk derecesindeki oyunları çözerek "block" denilen sanal yapılara sahip oluyorsun.Block kazanıp kazanamayacağına da yine bu sistemi kuranların tespit ettiği bir zorluk derecesini aşan problemi çözmüş olman gerekiyor. Her bir block sana belli sayıda bitcoin kazandırıyor (şu anki kazancı 20 bitcoin).Ancak bitcoin sistemini kuranlar block arayışı çoğaldıkça hem kazanılacak bitcoin sayısını azaltıyorlar hemde problemleri zorlaştırıyorlar ki böylece piyasadaki bitcoin sayısı stabil kalabilsin.Ancak bu madenciliğin ihtiyacı olan donanım ve yazılımı kurmak ve ihtiyaca göre de upgrade etmek gerekiyor. Hızlı madencilik yapacak, yani bu sanal ortam oyununda karşınıza gelen problemi çözüp block kazanma oyunu sonucunda bitcoin kazanabilmeniz için güncel en hızlı donanım ve yazılım sistemine sahip olmanız gerekiyor.Şimdi bitcoin ve altcoin çılgınlığı başladığı için herkez hizlı sistem kurma peşinde ve piyasada iyi ekran kartı bulunamıyor.Bireysel madencilik zaman zaman yenilenmesi de gereken hardware ve software yatırımı, saatlerce bu yüksek hızlı bilgisayarın harcadığı elektrik masrafı, kazandığınız bitcoinleri saklamak için hesaplar oluşturma v.s. bir sürü detay , emek ve zaman harcama içeriyor.İlk başlayanlardan para kazanan vardır ama herkez hücum ettiği için hem bircoin kazanma olasılığı düştü hemde bunu telafi etmek için gereken daha hızlı bilgisayar masrafları arttı.
2.ayak-Bitcoin madencilik şirketlerinin hissesini alma:Madencilik yapan ancak finans piyasalarına kayıtlı olmayan bu tür şirketlerin hissesini alırsanız bazı denetimsiz Foreks şirketlerinde olduğu gibi neden kaybettiğinizi bile anlayamadan paranız gidebilir veya yatırdığınız para karşılığında şirketin kazandığı bitcoinlerden elde edilen kazançtan size düşen pay ile 20-30 senede ana paranızı geri alabilirsiniz.Benzer işlemleri yine sanal ortamda kurulmuş bulut (cloud) organizasyonlarına bedeli ile üye olarak herhangi bir hardware yatırımı yapmadan sizin adınıza yaptırabiliyorsunuz. Sonuçta hukuki altyapısı olmayan sanal bir saadet zinciri yani.
3.ayak- Bitcoin madencilik yapan bir organizasyona belli ücret karşılığı üye olup istedikleri konfigürasyonda olan bilgisayarınız ile sanırım film indirme sitelerindeki "torrent sistemine" benzer bir uygulama ile organizasyon içindeki bilgisayarlar network'u ile hep beraber problem çözme ve block bulma yapıp bitcoin kazanıp paylaşma.Bu da tamamen hukuk sistemi dışında kaçak film indirme siteleri organizasyonları benzeri bir organizasyon. Ne kazanılıyor, ne dağıtılacak kararı tamamen organizasyonu kuranların kararına bağlı. Ancak insanları bilgisayar başında tutabilecek küçük bir havuç verecekleri ve altın yumurtlayan tavuğu kemen kesmeyecekleri kesin ama rakamlar büyüdükçe sonunda tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi kaçıp gidecekleri kesin.

Sonuç: Bazı forumlarda yazıldığı gibi bitcoin gibi sanal para ve bundan nemalanan organizasyonların hukuki dayanağı ve denetimi yok.İlk başlarda bilgisayar sistemlerini iyi bilen sınırlı sayıdaki bazı kişiler iyi paralar kazanmış olabilir, hikayeleri çok. Ancak sistemi kuranlar ve bir ölçüde de sistem içinde olan kişiler herkezin nekadar bitcoin kazandığını, bitcoin borsasında talep olduğunu ve madencilikte arama yapıldığını görebiliyor. Buna göre de sistem sahipleri yeterli talep oluştuğunda küçük yatırımcıların kafasına bitcoinleri boca edebiliyor. Aniden düşen bitcoinler de alıncının elinde patlıyor ve zararını çıkarması seneler alabiliyor.Şimdi haberlerde sürekli bitcoin ve alternatifi başka coinler pompalanıyor. Hatta bazı bankalar bunları satın alma veya satma işlemlerinde aracılık ta yapıyor. Sonuçta bankanın riski yok sadece sizin paranızı karşı tarafın hesabına aktarıyor veya tersini yapıyor.
Bu sistem bazı ürünleri doğrudan pazarlamaya çalışan ve mal sattığı kendi alt ağına bağladıklarının satışından da pay alarak yeterli ağ büyüklüğüne ulaştığında iyi gelirler vadeden Amway gibi saadet zincirlerine benziyor.Kişilerin serbest çalışarak kolay para kazanma arzularından beslenen sistemler.Bu seferki siber sistem için tasarlanmış bir organizasyon, üstelik yeni uluslararası para sisteminin konuşulduğu son 15 senede akıllıca düşünülmüş.

İleri derecede bilgisayar sistemleri, teknik analiz, piyasa takibi yapan zeki insanlar arasından küçük bir kesim para kazanabilir bu işlerden elbette, ama küçük yatırımcı grubundaki büyük çoğunluğun para kaybetmesi koşulu ile. Sistem sahipleri elbette herzaman kazanacak, küçük parçaları da piyasada reklam amaçlı bırakarak.


Açıklama için saol..


haberden güzel bir yazı
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SEO-Uzmanı 1 yıl pej
100 sunucunun 51 tanesi dolandırıcıların elinde olduğu anda
piyasaya istedikleri kadar sahte sanal para sürebilirler !
özetle kapasite büyüdükçe real-time cevap alma ihtiyaçını
normal sunucular karşılayamaz,
dahası quantum bilgisayarlar devreye girince zaten
sanal para sunucusu hizmetinden para kazanma dönemi de kapanacaktır.
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Kerim5100 1 yıl
Bi bitemedi :/
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bahner 1 yıl
Türkiye'nin bir an önce kripto para birimine geçmesi lazım. yada Japonya gibi Bitcoin'e yatırım yapması lazım.
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SEO-Uzmanı 1 yıl bahner
sanal paraya neyle geçeceksin !? adamlar 2 yıl içinde quantum bilgisayarları bu iş için çalıştırmaya başladığı anda ! intelin arka kapılı x86 işlemci serisi üzerinden tüm ülkenin ekonomisinin anahtarını herkese vermiş gibi olursun ! bu sadece sanal para anlamıyla dünya çapında bir derin bir borsa para toplama operasyonu !!
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***Leopard*** 1 yıl
Yeter artık yeter!!!
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