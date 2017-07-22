Yeni yazılım bitcoine yaradı: Tekrar 2750$ seviyesinde

Geçtiğimiz hafta bitcoin için önemli bir dönüm noktası olmuş ve madencilerin büyük kısmından destek gören SegWit2x yazılımı kullanıma sunulmuştu. SegWit2x sayesinde bitcoin madencilerinin kullandığı Bitcoin Core’un maksimum işlem boyutu 1MB’dan 2MB’a yükselmişti. Bu hareket sayesinde bitcoinin hem işlem kapasitesi artmış hem de işlemler daha hızlı hale gelmişti ancak SegWit2x’in belki de en büyük yararı madenciler arasındaki fikir ayrılığını ortadan kaldırması olmuştu. Bitcoin madencileri arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte kripto para birimi de eski değerini yakalamaya başladı.

Haziran ayında tartışmalar ve fikir ayrılıkları nedeniyle değeri 1900$’ın altına kadar düşen bitcoin, geçtiğimiz haftadan itibaren SegWit2x’in kullanımına paralel olarak ciddi bir çıkış yakaladı. Şu sıralar değeri 2650$ seviyelerinde olan bitcoin, cuma gününün ilk saatlerinde 2760$’a dayanarak tüm zamanların en yüksek değerlerinden birine ulaşmayı başardı. Bitcoin madencilerinin SegWit2x’i tamamen benimsemesinin iki hafta daha süreceği tahmin ediliyor ancak geliştiriciler süreci kesintiye uğratabilecek hacker saldırıları hakkında uyarıyor.

Aslında SegWit2x’e geçmek istemeyen madencilerin de geçmeme kararı almalarındaki en büyük sebep bitcoinin güvenlik tehlikesi altına gireceğini düşünmeleriydi. Madencilerin 1MB’lık Bitcoin Core’un işlem hacmini kısıtlasa da güvenli olduğunu düşünürken yeni yazılımın yeterince denetlenmediğini ve saldırılara açık olduğunu iddia ediyorlardı. Bitcoin sektöründeki Ryan Rabaglia ve Andrew Lee gibi isimler ise bitcoinin bu hamleyle sırtındaki kamburdan kurtulduğunu ifade ederken yeni yazılımın madenciler arasında fikir birliği sağlamasından mutluluk duyduklarını dile getiriyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-21/bitcoin-community-cheers-as-miners-back-new-scaling-framework