Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı!

Seat duyuruyla Leon Cupra modelinin yeni bir versiyonunun yolda olduğunu onayladı. Güncel versiyonda olan 290 beygirlik güç ünitesi yeni versiyonla birlikte 300 beygir güç üretecek.

Firma aynı zamanda dört çeker station wagon ST versiyonun da yolda olduğunu müjdeledi, araç VW Golf R Estate ile aynı alt yapıyı kullanacak. Sözü geçen araç 0-100 km/h hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlarken, yeni Leon Cupra ST'nin de bu süreye benzer bir değere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Yeni Cupra ST'de yer alacak ve Leon X-Perience ile Leon ST versiyonları için özel olarak geliştirilen Haldex 4-çeker sisteminin bu nedenden dolayı hatchback Cupra'da kullanılamadığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Leon'un makyaklanmasıyla gelen yenilikler Leon Cupra modeline de aktarılmış. Dış kısımda yeni ön tampon ve ızgara tasarımı ile yeni LED farlar yer alırken iç tarafta ise güncellenen 8-inç boyutlu dokunmatik bilgi/eğlence ekranı bulunuyor.

Yeni versiyonla birlikte daha da güçlenen Seat Leon Cupra 300'ün Mayıs 2017'de satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/seat/leon/97759/seat-leon-cupra-300-on-the-way-with-4wd-st-version