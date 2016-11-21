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Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı!

İspanyol üretici hot hatch modeli Leon Cupra'nın 300 beygirlik bir versiyonu ile station ST Cupra'nın dört çeker versiyonunun yolda olduğunun müjdesini verdi. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Seat duyuruyla Leon Cupra modelinin yeni bir versiyonunun yolda olduğunu onayladı. Güncel versiyonda olan 290 beygirlik güç ünitesi yeni versiyonla birlikte 300 beygir güç üretecek.
Firma aynı zamanda dört çeker station wagon ST versiyonun da yolda olduğunu müjdeledi, araç VW Golf R Estate ile aynı alt yapıyı kullanacak. Sözü geçen araç 0-100 km/h hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlarken, yeni Leon Cupra ST'nin de bu süreye benzer bir değere sahip olacağını söyleyebiliriz.
Yeni Cupra ST'de yer alacak ve Leon X-Perience ile Leon ST versiyonları için özel olarak geliştirilen Haldex 4-çeker sisteminin bu nedenden dolayı hatchback Cupra'da kullanılamadığı düşünülüyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında Leon'un makyaklanmasıyla gelen yenilikler Leon Cupra modeline de aktarılmış. Dış kısımda yeni ön tampon ve ızgara tasarımı ile yeni LED farlar yer alırken iç tarafta ise güncellenen 8-inç boyutlu dokunmatik bilgi/eğlence ekranı bulunuyor.
Yeni versiyonla birlikte daha da güçlenen Seat Leon Cupra 300'ün Mayıs 2017'de satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/seat/leon/97759/seat-leon-cupra-300-on-the-way-with-4wd-st-version Yorum Yaz
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volkan_kolay 3 yıl en beğenilen




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volkan_kolay 3 yıl Iron Mask
Orijinalden alıntı: Iron Mask
Seat ın Subaru dan öğrenecek bir şeyi yok.
Neden derseniz VW grubu bünyesindeki AUDI markası zaten 80 li yıllarda dünyanın en iyi 4x4 yarış arabalarını üretiyordu.
Aşağıdaki video yu izlemenizi öneririm.
youtube.com/...

Hocam sen 80'li yıllardan bahsediyorsun, Subaru 1954 yılından beri 4 çeker ve 1966 yılından beri Boxer Motor teknolojisi kullanan bir marka vede ayrıca 1974 yılında da Sürekli Simetrik Dört Çeker teknolojisini geliştirdi, Subaru teknoloji yapar ve belli bir müşteri kitlesi vardır alıcısı vardır, kendinden ödün vermez.
Ayrıca yarış otomobili yapmak bir marifet değildir, önemli olan o teknolojiyi standadrt bir yol aracında sunmandır, Subaru yıllardır yarışlarda geliştirdiği motor ve çekiş sistemi teknoljisini yol otomobillerine de aktaran bir markadır.
Orijinalden alıntı: Iron MaskSeat ın Subaru dan öğrenecek bir şeyi yok.Neden derseniz VW grubu bünyesindeki AUDI markası zaten 80 li yıllarda dünya...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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murdocklawless 3 yıl
yeni ötv ile sekiz katrilyon liraya filan geliyordur bu araba.
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ÖLÜRÜM TÜRKİYEM 2 yıl
Upp
Araba özelliklerine göre çok ucuz( ör:audi s3 330bin) neden forumlarda alan çıkmıyor alınmaz mı?
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julyan 2 yıl
jantlara gel apaçi işi tam
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sdatcakirca 2 yıl
Cuma günü İstanbul Esenyurt Dogus otodan servisten aldığım arabamla gittiğim tatilden ertesi gün araç kurtarıcısı ile dönmek zorunda kaldım. Sebebi ise önceki gün serviste işlem yapılan parçanın arıza vermesi. Tatilinizin rezil olması, Seat / Dogus' un kurtarıcı ücretini size ödetmesi, kurtarıcı ile yolculuk etmek; hepsini Seat Leon alırsanız yaşayabilirsiniz. Bunların dışında servise aracı bırakma sebebim 75 bin bakımıydı, araçtan 2 aydır gelen bir ses olduğunu söyledim servis yetkilileri kesin şanzıman ve kavramayı değiştirelim dediler hiç anlamayan benim için diyecek tek laf evet değiştirelim oldu. Şu anda serviste aynı adama değiştirdiğiniz yerden hata alıp yolda kaldım dediğimde bu tamamen tesadüf mekatronik hatası onu değiştirmemiz lazım diyor. Tatilimin rezil olduğu kurtarıcıyla Seat Leon taşıdığım ve ücretlerini ödediğim bu süreçte bana destek olmayan; Seat, Doğuş Oto şikayetçiyim
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Iron Mask 3 yıl
Sen ve üstteki birkaç aylak bana adam deseniz ne kazanırım, demeseniz ne kaybederim ?

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Kami Kaze 3 yıl
Audi dünyanın en iyi 4x4 sistemlerini yapıyormuş
rüyasında mı
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Alisilin07 3 yıl
5.1 saniye mi dedi o

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akustika 3 yıl
Valla arkadaş,
-cebinde deposunu dolduracak paran varsa
-direksiyonuna oturduğunda başka arabada gözün kalmıyorsa
-yolda da bırakmıyorsa
EN GÜZEL ARABA SENDE.
Elin piyade tüfeğiyle erkeklik olmaz. Böyle paranın geçtiği şeyler için birbirlerinizi kırdığınıza değmez.
günah kul hakkı
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V4LKyR 3 yıl
Görüyorum ki, bazı talihsiz kullanıcılar SUBARU ile bu uyduruk teneke parçasını kıyaslama gafletinde bulunmuşlar...
Üzülüyorum, yazık. :(
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Zerathull 3 yıl
Bu vw fanligi bizim ulkede yaygin bir hastalik arkadas. Ne olursa en iyisini vw yapiyor. Subaru'dan iyi 4 ceker bile yapiyormus! Birakin su fanboylugu yav, nedense ozellikle vw firmasinda var bu.
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kadirirdem 3 yıl
seat'ın arabalarını hep sevmişimdir özellikle böyle performans odaklı araçlarını....
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