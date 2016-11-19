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Jaguar 2020'ye kadar modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak

Geçtiğimiz günlerde I-Pace Concept aracıyla EV dünyasına giriş yapan Jaguar'ın bu yöndeki gelecek planları da gün yüzüne çıktı. Firma 2020 yılına modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bu günlerde otomobil dünyasında nereye bakarsanız bakın, bütün otomobil üreticileri sıfır emisyonlu araç üretimi konusunda planlar geliştiriyor. BMW, 2025 yılına kadar EV piyasasının %25'ine sahip olmayı hedeflerken, Toyota ise 2020'ye kadar yüksek üretim rakamlarına ulaşmayı planlıyor.
Geçtiğimiz gün I-Pace Concept'ini tanıtan Jaguar Land Rover gelecek EV planlarını resmi olarak duyurdu ve 2020 yılına kadar tüm model serisinin yarısına elektrikli seçenekler üretmek amacıyla EV'lerin AR-GE çalışmalarına 3,7 milyar dolar ayırıyor.
Firma bu iddialı amacıyla pazar rakipleri Mercedes (2025 yılına kadar 10 EV) ve Porsche'nin (elektrikli araçlar için Mission E) yaptığına benzer bir hamle yapıyor. Şu anda sektör bu tarafa doğru yönelmiş durumda ve JLR de geride kalmadığına emin olmak istiyor.
İngiltere'de bulunan tasarım ve aktarma organı üretim tesisine de yatırım yapan üretici, önümüzdeki birkaç senede tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkarmak istiyor. EV'lere artan ilgiyi karşılamayak için elindeki iş gücünü de artırmak isteyen firma bu doğrultuda elektrik mühendisliğine $375 milyon yatırım yapmış ve şu anki 40.000 kişilik iş gücüne ek 20.000 kişi daha kişilik daha alım yapıyor.
Jaguar baş tasarımcısı Ian Callum'a göre firma açısından efsanevi E-Type modeli sonrası en önemli model olan I-Pace Concept firmanın EV dünyasına açılan ilk modeli olduğu için üzerinde olması gerekenden fazla bir baskı yer alıyor.
I-Pace Concept ile başladığı serüveni sürdürmeyi planlayan Jaguar'ın 2020 hedefi dahilinde hangi modellerinin elektrikli versiyona kavuşacağı şu anda bilinmiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/jaguar-wants-to-bolster-lineup-with-electric-vehicles-by-2020-ar175220.html Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen
abi olacak iş değil ya vallaha aklım almıyor, yav bizim millet devlet ne yapıyor..
Diyanet işlerinin yıllık bütçesi 7 milyar TL. Ne yapar bu diyanet devlete, millete, dünyaya katkısı nedir?
2.5 milyar dolar bütçesi olan ne yaptığı belli olmayan bir başkanlık.
Adamların elektrikli otomobil için ayırdığı bütçeye bak hemen hemen aynı miktarlar. VAllaha çok üzülüyorum çok şanssızız beyler..
Atatürk'ün Cumhuriyeti'nden nerelere..... söz forumdaşlarımın
abi olacak iş değil ya vallaha aklım almıyor, yav bizim millet devlet ne yapıyor..Diyanet işlerinin yıllık bütçesi 7 milyar TL. Ne yapar bu diyanet devlete,...
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sdc55 2 yıl
teslayla yarışacak bir firma değil
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Barni Moloztaş 3 yıl
Türkiye'de KDV ÖTV KDV'nin ÖTV'si derken..
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barisbt 3 yıl
Konu başka meseleye kaymış ama bi not da ben düşeyim,
1)Türkiye'de araba zaten üretilmekte. Çeşitli araçlar için motor da üretilmekte.
2)Türkiye ar-ge meselesini çözebilir elbette. Mercedes üretmek değil zaten hedefimiz.
Linea, Fluence benzeri araçlar üretebiliriz elbette.
3)Çin birsürü araç markası doğurmuş ve halen üretmekte, hintli Tata avrupa devlerini satın alabilecek kapasitede örneğin.
4)Elektrik motorlu ve lityum pilli arabalar henüz istenilen noktadan uzak. Grefen teknolojisi belki değiştirecek durumu.
Şu aşamada herhangi bir teknik okulumuz bu konularda yeterli araştırmaları yapabilir. Dünya sıralamasında ilk yüze
giren okullarımız var.
5)Bundan 70-80 sene önce uçak yapıp sattık, ki savaş sonrası dönemlerimizdeydik. Bugün basit bi araba neden yapamayalım?
6)Satış işi ne olacak? Bunu iç ve dış pazar olarak ikiye ayıralım;
-İç pazarda; her memura ve emekliye devlet destekli ucuz araba teşviği verirsin en kötü ikinci araba olarak alırlar.
Şu an kullanılan 10 yaş üstü arabaları hurda teşviği ile bu araçlara yönlendirirsin devasa bi pazarda buradan çıkar.
Hemfikiriz herhalde şahinden daha iyisini yapabilecegimize.
-Dış pazarda ortadoğu ve kısmen afrikada önemli pazarlara satabiliriz.
7)Hiç ithalat yapmasak bile dışa gidecek dövizi kesmemiz bizim ekonomimizi çok rahatlatır.
8)Hiç birşey üretmeden ekonomimizi nasıl kalkındırabileceğiz? Memlekete gelen turistlerle mi ayakta kalacağız?
Yada başka firmalara çalışarak mı?
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AKTeknisyen 3 yıl barisbt
barisbt

6)Satış işi ne olacak? Bunu iç ve dış pazar olarak ikiye ayıralım;
-İç pazarda; her memura ve emekliye devlet destekli ucuz araba teşviği verirsin en kötü ikinci araba olarak alırlar.
Şu an kullanılan 10 yaş üstü arabaları hurda teşviği ile bu araçlara yönlendirirsin devasa bi pazarda buradan çıkar.






Konunun geneline katılmakla birlikte iç pazar için önerim "makam araçlarının elden çıkartılarak Kendi üreteceğimiz Elektrikli araca çevirmek"

Bu sayede ;

1:Abuk sabuk derecede lüx makam aracı alımının önüne geçilir.

2:Makam aracı gibi lüx araçların ithalatı kısıtlanarak dışarı giden döviz akışının bir miktarı kesilir.

3: Üretim fabrikası için yeterli sipariş sağlanarak fabrikanın işlemesi ve diğer pazarlara açılması için zaman kazanılır.

4:Halkın eğilimi bu sayede arttırılarak iç pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşılabilir

Diye düşünüyorum. Teknolojiyi geliştirmek iş gücü şeyleri saymıyorum bile.
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Mand1ra_Hekimi 3 yıl
Bu haberler artık bizi ne kadar ilgilendiriyor bilemiyorum
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kadirirdem 3 yıl
Rekabet çerçevesinde son kullanıcılar yakın zamanda kısmen uygun fiyata elektrikli araba alınabilir..
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swat882 3 yıl en beğenilen
abi olacak iş değil ya vallaha aklım almıyor, yav bizim millet devlet ne yapıyor..
Diyanet işlerinin yıllık bütçesi 7 milyar TL. Ne yapar bu diyanet devlete, millete, dünyaya katkısı nedir?
2.5 milyar dolar bütçesi olan ne yaptığı belli olmayan bir başkanlık.
Adamların elektrikli otomobil için ayırdığı bütçeye bak hemen hemen aynı miktarlar. VAllaha çok üzülüyorum çok şanssızız beyler..
Atatürk'ün Cumhuriyeti'nden nerelere..... söz forumdaşlarımın
1 Yanıt Yanıtla +4
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itachi237 3 yıl
bizim ülkede petrol çıktığı yok biz hala benzinli araba yapmaya uğraşalım tüm dünya elektriğe yönelmişken. (tabi oda tanıtılalı yıllar oldu sanki uzay mekiği yapıyorlar bir daha görünmedi araç)
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tahir40 3 yıl
Parayı ekran kartına yatırdım, Jaguar alacak nakit kalmadı :)
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