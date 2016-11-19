Jaguar 2020'ye kadar modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak

Bu günlerde otomobil dünyasında nereye bakarsanız bakın, bütün otomobil üreticileri sıfır emisyonlu araç üretimi konusunda planlar geliştiriyor. BMW, 2025 yılına kadar EV piyasasının %25'ine sahip olmayı hedeflerken, Toyota ise 2020'ye kadar yüksek üretim rakamlarına ulaşmayı planlıyor.

Geçtiğimiz gün I-Pace Concept'ini tanıtan Jaguar Land Rover gelecek EV planlarını resmi olarak duyurdu ve 2020 yılına kadar tüm model serisinin yarısına elektrikli seçenekler üretmek amacıyla EV'lerin AR-GE çalışmalarına 3,7 milyar dolar ayırıyor.

Firma bu iddialı amacıyla pazar rakipleri Mercedes (2025 yılına kadar 10 EV) ve Porsche'nin (elektrikli araçlar için Mission E) yaptığına benzer bir hamle yapıyor. Şu anda sektör bu tarafa doğru yönelmiş durumda ve JLR de geride kalmadığına emin olmak istiyor.

İngiltere'de bulunan tasarım ve aktarma organı üretim tesisine de yatırım yapan üretici, önümüzdeki birkaç senede tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkarmak istiyor. EV'lere artan ilgiyi karşılamayak için elindeki iş gücünü de artırmak isteyen firma bu doğrultuda elektrik mühendisliğine $375 milyon yatırım yapmış ve şu anki 40.000 kişilik iş gücüne ek 20.000 kişi daha kişilik daha alım yapıyor.

Jaguar baş tasarımcısı Ian Callum'a göre firma açısından efsanevi E-Type modeli sonrası en önemli model olan I-Pace Concept firmanın EV dünyasına açılan ilk modeli olduğu için üzerinde olması gerekenden fazla bir baskı yer alıyor.

I-Pace Concept ile başladığı serüveni sürdürmeyi planlayan Jaguar'ın 2020 hedefi dahilinde hangi modellerinin elektrikli versiyona kavuşacağı şu anda bilinmiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/jaguar-wants-to-bolster-lineup-with-electric-vehicles-by-2020-ar175220.html