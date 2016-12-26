Yerli arama motoru yakında

Arama motoru dendiği zaman herkesin aklına gelen isimler bellidir. Google, Yandex, Yahoo, Bing bunlardan başlıcaları. Global arama motorları olsa da pek çok ülke kendisine ait bir arama motoru geliştirme peşinde. Çinli Baidu bunun en büyük örneği. Ülkemizde de yerli arama motoru için çalışmalar yapılıyor.

Dünya ile Entegre

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan açıklamaya göre yerli bir arama motoru için çalışmalar başlamış durumda. Elbette Baidu gibi tamamen içine kapanık bir arama motoru söz konusu değil. Dünya ile entegrasyondan taviz vermeden yerel temalara daha fazla ağırlık verileceği bir arama motoru olacak.

Arama motoru yanında Türkçe karakterlerin kullanılacağı yazılımlar konusunda da çalışmalar yapılıyor. Yine bunların da dünya ile entegrasyonu sağlanacak ve kapalı bir ekosistem olmasının önüne geçilecek.

Ayrıca Bkz.

"Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor"

Elbette geliştirme sürecinin yanında işin diğer zor tarafı kullanıcı çekmek olacak. İnternet tarayıcı açar açmaz insanımızın yazdığı arama motoru isimleri belli ve bunlar artık alışkanlık yapmış durumda. Hatta bazı deyişlerde bile artık bu isimleri kullanıyoruz. Devletimizin yoğun bir tanıtım stratejisi ve kurumsal tarafta politika geliştirmesi şart.