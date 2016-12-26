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Yerli arama motoru yakında

Bugüne kadar yerli arama motoru tanımını kullanan pek çok proje geliştirildi ancak hiçbirisi kalıcı olmadı. Şimdi ise devlet destekli olarak yeni bir arama motoru için çalışmalar başladı.
2 yıl
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50
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli arama motoru yakında

Arama motoru dendiği zaman herkesin aklına gelen isimler bellidir. Google, Yandex, Yahoo, Bing bunlardan başlıcaları. Global arama motorları olsa da pek çok ülke kendisine ait bir arama motoru geliştirme peşinde. Çinli Baidu bunun en büyük örneği. Ülkemizde de yerli arama motoru için çalışmalar yapılıyor.

Dünya ile Entegre

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan açıklamaya göre yerli bir arama motoru için çalışmalar başlamış durumda. Elbette Baidu gibi tamamen içine kapanık bir arama motoru söz konusu değil. Dünya ile entegrasyondan taviz vermeden yerel temalara daha fazla ağırlık verileceği bir arama motoru olacak.

Arama motoru yanında Türkçe karakterlerin kullanılacağı yazılımlar konusunda da çalışmalar yapılıyor. Yine bunların da dünya ile entegrasyonu sağlanacak ve kapalı bir ekosistem olmasının önüne geçilecek.

Ayrıca Bkz. "Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor"

Elbette geliştirme sürecinin yanında işin diğer zor tarafı kullanıcı çekmek olacak. İnternet tarayıcı açar açmaz insanımızın yazdığı arama motoru isimleri belli ve bunlar artık alışkanlık yapmış durumda. Hatta bazı deyişlerde bile artık bu isimleri kullanıyoruz. Devletimizin yoğun bir tanıtım stratejisi ve kurumsal tarafta politika geliştirmesi şart.

 

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talsuv61 2 yıl en beğenilen
Adamın tipinden belli yerli arama motorunun nasıl olacağı. akp arama motoru olacak.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Baştan niyeti söyleyeyim. Aranılan bazı özel kelimeler MİT tarafından incelenecek ve sakıncalı bulunması durumunda kapınızda polisleri bulacaksınız
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LKLC 2 yıl
Google'a da VPN'le girmeye başlamayalım da.
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Bluflame 2 yıl
arama motoru yapmak çok zor değil, önemli olan dünya çapında başarılı olmak, google’la yarışabilmek. yoksa kendin çalar/oynarsın.
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DeepMind 2 yıl
Kimse kullanmaz.
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snomask 2 yıl
Adı SAM olabilir mesela. Sansürlenmiş Arama Motoru
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hakan1581 2 yıl
ana sayfa haberlerini okuyorum da biz ne yapacak olsak genelde, uydusundan tut da silgisine kadar,
''işe yaramaz, boşver,saçmalık, bir bu mu kaldı...''
ne yapılırsa yapılsın mutlaka ama mutlaka bir kulp..
hiçbirşey yapmayalım o zaman, hiçbirşey.. oturalım öylece.
reklamın iyisi kötüsü olmaz, ''Türkiye yeni bir çivi çaktı'' algısı dahi çok önemlidir. Fikri bulana da helal olsun, deneyecek olanlara de helal olsun.
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2K 2 yıl
Güzel bir gelişme aslında ama nasıl ve ne amaçla kullanacağını bildiğimiz için pek sevinmek mümkün değil. Çin'de Google en çok kullanılan 3. arama motoru ve Baidu çok iyi bir kazanç sağlıyor sebebi Çin Google'a yasakladı sonra kaldırdı ama şunları gösterme dedi gibi durumlar ile insanların çoğunu başka arama motorlarını yöneltti o yüzden Google'a VPN ile girmek pek uzak bir ihtimal değil.
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CaRviLLE 2 yıl
Porn siteleri bulmayacak böyle bi site hiç olmadı diye hata verecek bi arama motoru bekliyorum :D
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ceo-tr 2 yıl
yerli araba motoru diye girdim. arama motoruymuş :) olsun yerli bir motorumuz olacak sonuçta :)
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Radyo Mevlana 2 yıl
Çok güzel bir haber hadi inşâAllah.
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bircancan 2 yıl
safari arama motoru secenegi google,yandex,duckduckgo, yahoo ,turkish duckduck go su .bu 5 sıraya girmezse bosuna cıkarmasınlar
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GetSomeRest 2 yıl
bu yerli arama motoru haberleri ile cem uzana hapis şoku haberleri gelenek haline geldi.
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