Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video]

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TUSAŞ tarafından projelendirilip geliştirilen ve ilk üretilen prototipler ile bugüne kadar 500’den fazla sorti, 500 saatin üzerinde uçuş yapan Hürkuş Projesi, başarıyla üretilen ilk iki prototipin ardından daha farklı kullanım alanları ile çeşitlendiriliyor. Bu bağlamda projelendirilen üç versiyon var.





Hürkuş versiyonları neler?

Hürkuş - A ilk üretilen iki prototipin de yer aldığı Hürkuş - A çalışması, tüm işin temelini oluşturuyor. Temel eğitim uçağı olarak ifade edebileceğimiz bu model, sivil ve asker havacılıkta eğitim uçağı ihtiyacını yerli ve daha düşük maliyetle karşılamak için yapılmıştı. Hürkuş - B ise daha gelişmiş özelliklere ve yerli aviyoniklere sahip bir askeri eğitim uçağı olarak ifade edilebilir. Hürkuş - C ise askeri niteliklere haiz, yine pervaneli ve üç farklı konfigürasyonda üretilecek silahlı bir yakın hava desteği uçağı olacak.





Bu kapsamda 26 Aralık 2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile çalışmaları başlayan Hürkuş - B modelinin ilk uçuşu bu sabah tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk etapta 15 adet üretilecek olan Hürkuş-B, ilk uçuşunda Aselsan tarafından üretilen dijital kokpit (glass cockpit) entegre edilmiş sistemlerle uçtu. Bu aviyonikler ilk defa yerli üretim bir uçakta kullanıldı.

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Hürkuş - B özellikleri neler?

Üstün aerodinamik performans, TAI tasarımı özgün kanat profili

1,600 shp PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop motor

Beş palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane

Martin-Baker Mk T16N 0/0 fırlatma sandalyesi

Ters uçuş kabiliyeti

Arka kokpitte yüksek görüş açısı,

Farklı fiziksel boyutlardaki pilotlar için tasarlanmış ergonomik kokpit

Kabin Basınçlandırma Sistemi (nominal 4.16 psid)

Uçakta Oksijen Üretim Sistemi (On-Board Oxygen Generating System-OBOGS)

Anti-g Sistemi

Kokpit İklimlendirme Sistemi (Buhar Çevrimli Soğutma)

Kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi

Askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları

“Hands On Throttle and Stick” (HOTAS)

574km/s maksimum seyir hızı, saniyede 22 metre tırmanma

4 saat 15 dakika maksimum havada kalış süresi

* Kullanılan görseller Hürkuş-A modeline aittir.

Aşağıdan TAI tarafından yayınlanmış ilk uçuş videosunu izleyebilirsiniz: