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Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video]

TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli üretim askeri eğitim uçağı Hürkuş-B Aselsan aviyonikleri ile başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuştan görüntüler ve diğer detaylar yazımızda.
1 yıl
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26
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video]
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TUSAŞ tarafından projelendirilip geliştirilen ve ilk üretilen prototipler ile bugüne kadar 500’den fazla sorti, 500 saatin üzerinde uçuş yapan Hürkuş Projesi, başarıyla üretilen ilk iki prototipin ardından daha farklı kullanım alanları ile çeşitlendiriliyor. Bu bağlamda projelendirilen üç versiyon var.


Hürkuş versiyonları neler?

Hürkuş - A ilk üretilen iki prototipin de yer aldığı Hürkuş - A çalışması, tüm işin temelini oluşturuyor. Temel eğitim uçağı olarak ifade edebileceğimiz bu model, sivil ve asker havacılıkta eğitim uçağı ihtiyacını yerli ve daha düşük maliyetle karşılamak için yapılmıştı. Hürkuş - B ise daha gelişmiş özelliklere ve yerli aviyoniklere sahip bir askeri eğitim uçağı olarak ifade edilebilir. Hürkuş - C ise askeri niteliklere haiz, yine pervaneli ve üç farklı konfigürasyonda üretilecek silahlı bir yakın hava desteği uçağı olacak.


Bu kapsamda 26 Aralık 2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile çalışmaları başlayan Hürkuş - B modelinin ilk uçuşu bu sabah tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk etapta 15 adet üretilecek olan Hürkuş-B, ilk uçuşunda Aselsan tarafından üretilen dijital kokpit (glass cockpit) entegre edilmiş sistemlerle uçtu. Bu aviyonikler ilk defa yerli üretim bir uçakta kullanıldı.

Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video]
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Hürkuş - B özellikleri neler? 

  • Üstün aerodinamik performans, TAI tasarımı özgün kanat profili
  • 1,600 shp PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop motor
  • Beş palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane
  • Martin-Baker Mk T16N 0/0 fırlatma sandalyesi
  • Ters uçuş kabiliyeti
  • Arka kokpitte yüksek görüş açısı,
  • Farklı fiziksel boyutlardaki pilotlar için tasarlanmış ergonomik kokpit
  • Kabin Basınçlandırma Sistemi (nominal 4.16 psid)
  • Uçakta Oksijen Üretim Sistemi (On-Board Oxygen Generating System-OBOGS)
  • Anti-g Sistemi
  • Kokpit İklimlendirme Sistemi (Buhar Çevrimli Soğutma)
  • Kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi
  • Askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları
  • “Hands On Throttle and Stick” (HOTAS)
  • 574km/s maksimum seyir hızı, saniyede 22 metre tırmanma
  • 4 saat 15 dakika maksimum havada kalış süresi

* Kullanılan görseller Hürkuş-A modeline aittir. 

Aşağıdan TAI tarafından yayınlanmış ilk uçuş videosunu izleyebilirsiniz:

 

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YasinOMÜ 1 yıl en beğenilen
1944 yılında Cehapenin Türkiye sinden çeşitli katakulli ve eziyetlerle kapattırılan Nuri Demirağın uçak fabrikasından 2013 yılının Türkiyesine ilk uçuşunu yapan Hürkuş a arada ziyan olan 69 yıl.... Yazık sana Türkiyem. Kim bilir nerelerde olacaktın bu teknolojide....
1944 yılında Cehapenin Türkiye sinden çeşitli katakulli ve eziyetlerle kapattırılan Nuri Demirağın uçak fabrikasından 2013 yılının Türkiyesine ilk uçuşunu ya...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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Musty3535123 1 yıl YasinOMÜ
YasinOMÜ

1944 yılında Cehapenin Türkiye sinden çeşitli katakulli ve eziyetlerle kapattırılan Nuri Demirağın uçak fabrikasından 2013 yılının Türkiyesine ilk uçuşunu yapan Hürkuş a arada ziyan olan 69 yıl.... Yazık sana Türkiyem. Kim bilir nerelerde olacaktın bu teknolojide....

Atatürk ten sonraki chp dönemleri anti kemalisttir, özellikle İsmet İnönü devri. Tüm bunları CHP ye mal etmek yanlıştır, asıl CHP ATATÜRK zamanındakidir, gerisi abd mandasıdır. Ülkede önce siyaseti bitirdiler, milletin gözünü kör ettiler. En büyük terörist cia, asıl düşmanda ABD dir.
YasinOMÜ1944 yılında Cehapenin Türkiye sinden çeşitli katakulli ve eziyetlerle kapattırılan Nuri Demirağın uçak fabrikasından 2013 yıl...
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deniz_sea 1 yıl
VECİHİ is coming :):):)
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HeroMan999 1 yıl
Çok iyi... Yerli üretime devam...
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aerosoldreams 1 yıl
Hürkuş tamamen yerli tasarımdır. Buradan böyle boş konuşan çaylaklar önce yüzündeki sivilcelerden kurtulsun öyle gelsin.
Verilen emeği bir bilseniz keşke bilebilseniz...
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ufo 1 yıl
Turk mühendisinin emegi. Ok. Teroristi f16 yerine daha dusuk maliyetle vuracaksin. Ok. Cok mantikli. Neticede Miglerle it dalasina girmeyecek.ok.
Eğitim ucagi diyorsun egitim icin Muşşak aliyorsun Afgan mali, hint malı. Hurkusla egit o zaman ama yapamiyorsun çünkü propagandadan ibaret. Hurkus filan yok(keske olsa)
Type c yaptim silahli diyorsun. Bombalari pazar yeri gibi sermissin yere. 2 atis testi. Alkis bravo. E hani nerde?
Yok.
10 seneyi gecti 1950 model pirpir bitmedi simdi tf-x palavrasi basladi. 20 sene de onu dinleriz, bol bol görürüz secim afislerinde.
Yerli yolcu ucagi goklerde yazin googlea bak hatirlayacaksiniz..
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YoldaşNapolyon 1 yıl ufo
Kardeşim kendi uydurduğun şeye kendin inanıyorsun ya.
Biz ne yapalım sen söyle.
Söyle ne istiyorsun bizden.
Tai tesislerinde uçak üretimi devam ediyor sen buna propaganda diyorsun ayıptır kan beynime sıçradı burada.
Bugün bunu yazıyorsunuz sonra ülke niye ileri gitmiyor diyorsunuz.
Allah aşkına nasıl gitsin, biri gelir Kore çakması biri uçak yalan der altına da keşke olsa diye yazar kendini rahatlatmaya çalışır.
Bu uçak için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan sertifika alındı EASA'dan kimse bir tane üretip propaganda yapacağı uçağa sertifika almaz.
15 Adeti kesin 15'i opsiyon olacak şekilde HvKK ile sözleşme imzalandı, envantere girince ihalar gibi elimiz, kulağımız olacak.
Mushak TEMEL başlangıç uçağı Hürkuş daha ileri seviyede olan bir uçak karşılaştırıp durmayın artık.
Siklet olarak aynı değiller.
Pırpır diye küçümseyip durmayın zira Afganistan'da bilfiil kullanılmakta.
Tf-X için Hükümetler nezdinde anlaşma imzalandı kendini istediğin şeye inandır sorun yok.
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ufo 1 yıl
Hürkuş masalı 10 senedir var. 1 tane prototipi evirip çevirip gazlıyorlar.
Muşşak nedir agalar? Afganistan bile yapıyor artık bunları. İş değil..
kokpit.aero/...
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YoldaşNapolyon 1 yıl ufo
Hürkuş şu an üretimde.
Silahlı C modeli üzerinde çalışmalar devam ediyor.
Mushak uçağı çok daha alt sınıf bir uçak Hürkuş ile karşılaştırmak doğru değil.
Milleti gazlamayın.
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hollowman_ 1 yıl
İlk uçuş tabiri yanlış olmuş. TSK tarafından sipariş verilen ve 2018 yılı ortasında teslim edilecek siparişlerin deneme uçuşları yapıldı. Yoksa her üç modelin de (A, B, C) ilk uçuşları geçmiş yıllarda yapıldı. Hali hazırda uçuş testini geçtim, atış testi bile yapılan C modeli bile var.
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semih duran 1 yıl
işte beklenen bir uçuşla bizlere heyecan verdin HÜRKUŞ.
Şimdi doğdun büyüyeceksin dahada büyüyeceksin HÜRKUŞ seni TÜRKİYE büyütecek inşallah...
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ilgezer 1 yıl
hayırlı olsun, daha modernize modellerin gelmesi temenenimizdir.
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BOLDVIPER 1 yıl
Koreden alınan uçak yerli oldu, :) konuyu açanın sıradan haber anlayışı
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uykuadam 1 yıl BOLDVIPER
hürkuş tasarım ve üretimiyle türkiyedeki mühnedislerin çalışmasıdır
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YoldaşNapolyon 1 yıl BOLDVIPER
Uçak Türk mühendislerinin emeği.
Ne güzel memlekette bir şey yapılınca hemen kötüleyin.
Uçağın bizim olduğuna inanmayıp Kore'li olduğuna inanmamak da ayrı bir konu.
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Deadwood 1 yıl
Silah lı versiyonunun bizim çok işimize yarayacağını düşünüyorum..Gerek maliyeti gerek bölgenin durumu Hürkuş u tamda aradığımız uçak yapıyor..Bir F16 nın kalkması ile Hürkuş un kalkması arasında ekonomik olarak dağlar kadar fark vardır..Ayrıca Hürkuş bizim bölgemizdeki coğrafyaya daha yatkın bir uçak..Umarım akıbeti Altay gibi olmaz
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aerosoldreams 1 yıl
HÜRKUŞ-C... Coming soon...
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