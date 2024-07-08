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    TUSAŞ ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek

    TUSAŞ, milli savaş uçağı KAAN'ın yanında insansız jet uçağı ANKA 3'ü de geliştiriyor. TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, ANKA 3'ün beklenen teslim tarihini de kısa süre önce açıkladı.
    TUSAŞ ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ile birlikte birçok önemli proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışıyor. Bunlardan birisi de insansız jet uçağı ANKA 3. TUSAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, katıldığı bir röportajda ANKA 3 hakkında oldukça önemli bilgiler verdi.

    ANKA 3, 2025'te teslim edilecek

    Hatırlanacağı üzere Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3, 2023 yılının aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 1 saat 10 dakika havada kalan ANKA 3, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini büyük bir başarıyla tamamlamıştı. Geçtiğimiz mart ayında ise üçüncü uçuşunu yapan ANKA-3, 2 saat havada kalarak 160 knot hız ile 10 bin fit irtifaya çıktı.

    Son olarak TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, YouTube'da Gdh TV'ye verdiği röportajda ANKA-3'ün teslim tarihini paylaştı. Demiroğlu, 2024'ün sonunun biraz zorlu bir hedef olduğunu ancak 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edileceğini belirtti. Halihazırda 2 adet ANKA 3 prototipi bulunuyor ve test ediliyor.

    ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir yapıya sahip. Bu platform keşif, gözetleme, istihbarat ve müdahale görevlerini üstlenecek. 425 knot (0.7 Mach) hıza çıkabilen araç, 1.200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek.

    Tasarım noktasında görünmezliğin hedeflendiği Anka 3, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak. Gizli silah yuvalarıyla birlikte öncelikle hava-yer ve ayrıca hava-hava görevlerini icra edebilecek. Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimat ile TUSAŞ, ANKA 3'ü eksikliklerini ve güçlü yanlarını birinci elden öğrenmiş olacak. Demiroğlu, bu sayede aracın gelişiminin hızlanacağını ve geri bildirimlerin bir sonraki prototipe ekleneceğini söyledi.

    Ukrayna motor tedarikine devam ediyor

    TUSAŞ ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir savunma sanayi ticareti bulunuyor. Ukrayna, Baykar'ın insansız sistemleri için motor tedarikinde bulunuyor. Bayraktar Kızılelma ve Anka 3'te Ukrayna'nın AI-320/322 motoru kullanılıyor. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş motor tedarikini zorlaştırıyor. Demiroğlu, yaptığı açıklamada bugün itibariyle Ukrayna'nın zor da olsa motor teslimatı yapabildiğini söyledi.

    Ukrayna motorlarının lisanslı olarak Türkiye'de üretilmesi ise tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan TEI, bilindiği üzer Kızılelma ve Anka 3 için TF-6000'i geliştiriyor. Ancak her halükârda Demiroğlu, 2020'li yılların sonlarında ANKA 3'ün TEI veya başka bir firmanın yerli motoruyla uçacağını belirtti.

    TUSAŞ ANKA 3 özellikleri

    • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
    • Düşük radar görünürlüğü
    • Yüksek hızda intikal
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
    • Servis İrtifası: 40kft
    • Dayanım: 10 saat @ 30kf
    • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
    • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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