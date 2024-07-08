TUSAŞ ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ile birlikte birçok önemli proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışıyor. Bunlardan birisi de insansız jet uçağı ANKA 3. TUSAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, katıldığı bir röportajda ANKA 3 hakkında oldukça önemli bilgiler verdi.

ANKA 3, 2025'te teslim edilecek

Hatırlanacağı üzere Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3, 2023 yılının aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 1 saat 10 dakika havada kalan ANKA 3, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini büyük bir başarıyla tamamlamıştı. Geçtiğimiz mart ayında ise üçüncü uçuşunu yapan ANKA-3, 2 saat havada kalarak 160 knot hız ile 10 bin fit irtifaya çıktı.

Son olarak TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, YouTube'da Gdh TV'ye verdiği röportajda ANKA-3'ün teslim tarihini paylaştı. Demiroğlu, 2024'ün sonunun biraz zorlu bir hedef olduğunu ancak 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edileceğini belirtti. Halihazırda 2 adet ANKA 3 prototipi bulunuyor ve test ediliyor.

KAAN'ın yerli motoru 6. Nesil uçakları destekleyecek 2 sa. önce eklendi

ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir yapıya sahip. Bu platform keşif, gözetleme, istihbarat ve müdahale görevlerini üstlenecek. 425 knot (0.7 Mach) hıza çıkabilen araç, 1.200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek.

Tasarım noktasında görünmezliğin hedeflendiği Anka 3, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak. Gizli silah yuvalarıyla birlikte öncelikle hava-yer ve ayrıca hava-hava görevlerini icra edebilecek. Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimat ile TUSAŞ, ANKA 3'ü eksikliklerini ve güçlü yanlarını birinci elden öğrenmiş olacak. Demiroğlu, bu sayede aracın gelişiminin hızlanacağını ve geri bildirimlerin bir sonraki prototipe ekleneceğini söyledi.

Ukrayna motor tedarikine devam ediyor

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir savunma sanayi ticareti bulunuyor. Ukrayna, Baykar'ın insansız sistemleri için motor tedarikinde bulunuyor. Bayraktar Kızılelma ve Anka 3'te Ukrayna'nın AI-320/322 motoru kullanılıyor. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş motor tedarikini zorlaştırıyor. Demiroğlu, yaptığı açıklamada bugün itibariyle Ukrayna'nın zor da olsa motor teslimatı yapabildiğini söyledi.

Ukrayna motorlarının lisanslı olarak Türkiye'de üretilmesi ise tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan TEI, bilindiği üzer Kızılelma ve Anka 3 için TF-6000'i geliştiriyor. Ancak her halükârda Demiroğlu, 2020'li yılların sonlarında ANKA 3'ün TEI veya başka bir firmanın yerli motoruyla uçacağını belirtti.

TUSAŞ ANKA 3 özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı : 6500 kg

: 6500 kg Faydalı Yük Kapasitesi : 1200kg

: 1200kg Servis İrtifası : 40kft

: 40kft Dayanım : 10 saat @ 30kf

: 10 saat @ 30kf Seyir Hızı : 250kts/0.42M @ 30kf

: 250kts/0.42M @ 30kf Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

TUSAŞ ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek