TUSAŞ ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek

- ANKA 3, 2025'te teslim edilecek
- Ukrayna motor tedarikine devam ediyor
- TUSAŞ ANKA 3 özellikleri
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ANKA 3, 2025'te teslim edilecek
Hatırlanacağı üzere Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3, 2023 yılının aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 1 saat 10 dakika havada kalan ANKA 3, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini büyük bir başarıyla tamamlamıştı. Geçtiğimiz mart ayında ise üçüncü uçuşunu yapan ANKA-3, 2 saat havada kalarak 160 knot hız ile 10 bin fit irtifaya çıktı.
Son olarak TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, YouTube'da Gdh TV'ye verdiği röportajda ANKA-3'ün teslim tarihini paylaştı. Demiroğlu, 2024'ün sonunun biraz zorlu bir hedef olduğunu ancak 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edileceğini belirtti. Halihazırda 2 adet ANKA 3 prototipi bulunuyor ve test ediliyor.
ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir yapıya sahip. Bu platform keşif, gözetleme, istihbarat ve müdahale görevlerini üstlenecek. 425 knot (0.7 Mach) hıza çıkabilen araç, 1.200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek.
Tasarım noktasında görünmezliğin hedeflendiği Anka 3, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak. Gizli silah yuvalarıyla birlikte öncelikle hava-yer ve ayrıca hava-hava görevlerini icra edebilecek. Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimat ile TUSAŞ, ANKA 3'ü eksikliklerini ve güçlü yanlarını birinci elden öğrenmiş olacak. Demiroğlu, bu sayede aracın gelişiminin hızlanacağını ve geri bildirimlerin bir sonraki prototipe ekleneceğini söyledi.
Ukrayna motor tedarikine devam ediyor
Ukrayna motorlarının lisanslı olarak Türkiye'de üretilmesi ise tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan TEI, bilindiği üzer Kızılelma ve Anka 3 için TF-6000'i geliştiriyor. Ancak her halükârda Demiroğlu, 2020'li yılların sonlarında ANKA 3'ün TEI veya başka bir firmanın yerli motoruyla uçacağını belirtti.
TUSAŞ ANKA 3 özellikleri
- Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
- Düşük radar görünürlüğü
- Yüksek hızda intikal
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
- Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
- Servis İrtifası: 40kft
- Dayanım: 10 saat @ 30kf
- Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
- Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.