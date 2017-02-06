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Yerli helikopter T129 ATAK'ın ilk yurt dışı alıcısı belli oldu

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı bir programda yerli taarruz helikopteri T129 ATAK'ın önümüzdeki aylarda Pakistan'a satışının gerçekleştirileceğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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61
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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İstanbul Düşünce Vakfı'nın etkinliğinde konuşan TAI'nin yeni Genel Müdürü Temel Kotil, uzun zamandır kulislerde konuşulan Pakistan'a T129 ATAK helikopterinin satışını resmi olarak açıkladı.
Bir süredir T129 ATAK'ın ihracatıyla ilgili çalışmalar yürüten Türkiye, en son 1 adet T129 ATAK helikopterini testler için Pakistan'a göndermişti.
Zorlu testleri başarıyla geçen T129 ATAK, Pakistanlı yetkililerden tam not almıştı. TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise bu satışın önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini müjdeledi.
Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında geliştirilen T129 ATAK helikopterinin ihracatının da gerçekleştirilmesi planlanıyordu.
Bir çok ülke ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası ilk alıcının Pakistan olacağı açıklandı. ATAK projesi kapsamında özellikle terörle mücadelede kullanılmak üzere 19 adet T129 ATAK helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. TSK'nın ihtiyacı kapsamında seri üretim ise devam ediyor.

http://savunmaveteknoloji.com/kotil-pakistana-atak-satacagiz/ Yorum Yaz
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SDLGranada 2 yıl en beğenilen
Güzel güzel. Dost ve kardeş Pakistan ı helikopterimiz ile destekleyelim hemde para kazanırız.
1 Yanıt Yanıtla +60
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Musty3535123 2 yıl
turan için başlangıç. biz üretip diğer Türk ülkeleri aldıkça yakınlaşıcaz.
3 Yanıt Yanıtla +33
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mu5tafa 2 yıl
Güzel gelişmeler bunlar..
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Quard 2 yıl
Yap-işlet-devret yerine yap/üret-kullan/dene-sat böyle böyle para kazanacağız ve teknolojimiz gelişecek.Geç kaldık ama...
Biz geliştikçe bize yakın olan dost ülkeler de bizimle beraber gelişecek.
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DH Misafiri 2 yıl
buna nasıl yerli dersiniz. fiat renault yerli mi. biri italian biri Fransız. burada birleştiriliyor olması yerli demek değildir. bu helikopter de italian yapımıdır. üzerindeki silah sistemleri ve yazılımının yerli olması bu helikopterin yüzde kaçının yerli olduğuna tekabül eder? atak helikopterinin kendi de motoru da italyadan alınıyor.
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İl teber 2 yıl
Pakistanlı kardeşlerimiz biraz daha zengin olsa Milgem lerden de verirdik ve İ sınıfı ...
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UyGaR___ 2 yıl
iniş takımı uçuş esnasında gövde içine çekilse daha yakışıklı ve mantıken de daha aerodinamik olabilirmiş.
güzel şeyler bunları görmek, devamı gelir umarım.
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gslimustafa 2 yıl
tr.wikipedia.org/...
Neyse, siz kıvranmaya devam :D
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edi_büdü 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

pakistanli arkadasimin haberi yok
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muhamnet 2 yıl edi_büdü
why_living

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

pakistanli arkadasimin haberi yok

Haberleri okumuyor olabilir. Uzun zamandır devam eden bir süreç vardı.
newstodaypk.com/...
pakistanclip.pk/...
pkonweb.com/...
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hollowman_ 2 yıl
"Pakistan referandum öncesi EVET oylarını artırmak için Atak siparişi vermiş galiba......."
Hayırcılardan beyin yakan yorumlar volume 1596
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hollowman_ 2 yıl
Bizim eziklere büyük şok olacak ama satış fiyatını bir de bilseler iyice yan yatarlar. Pakistan'a satacağımız Atak'ların birim satış fiyatı 50 milyon dolar. ABD'nin Apache longbow'u 55-60 milyon dolar civarında. Çin'in Z-10'u 20 milyon dolar, Rusların Mi-28 havoc'u 20 milyon dolar civarında. Pakistan savunma forumlarında "Türklerin helikopteri pahalı ama güvenilir" diyorlar.
Burada daha bizim envantere bile girmediğini sanan aklıevveller kompleksli kompleksli yorum yapıyor.
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muhamnet 2 yıl hollowman_
hollowman_
Bizim eziklere büyük şok olacak ama satış fiyatını bir de bilseler iyice yan yatarlar. Pakistan'a satacağımız Atak'ların birim satış fiyatı 50 milyon dolar. ABD'nin Apache longbow'u 55-60 milyon dolar civarında. Çin'in Z-10'u 20 milyon dolar, Rusların Mi-28 havoc'u 20 milyon dolar civarında. Pakistan savunma forumlarında "Türklerin helikopteri pahalı ama güvenilir" diyorlar.
Burada daha bizim envantere bile girmediğini sanan aklıevveller kompleksli kompleksli yorum yapıyor.

Bu haberin üzerine yakında Ufo lar bile saldırabilir Türkiye ye... Abd rekabette bunu yanımıza komak istemez. Ders vermek ister. Bu sefer adı darbe olmaz ama Ufo saldırısı bile olabilir. Şaşırmam vallahi. Bekliyorum bunlardan.
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Bluflame 2 yıl
haberi dikkatli okursanız Temel resmi bir satış olmadığını, ve satışın ilerde olacağını söylüyor,
buna seçim yatırımı denir.
not: pakistan tarafı bu konuda hiç bir açıklama yapmadı.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel gelismeler bunlar umarım başka ülkelerde çıkar
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muhamnet 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Güzel gelismeler bunlar umarım başka ülkelerde çıkar

Sırada Azerbaycan var öğrendiğim kadarıyla.
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