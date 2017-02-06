Yerli helikopter T129 ATAK'ın ilk yurt dışı alıcısı belli oldu

İstanbul Düşünce Vakfı'nın etkinliğinde konuşan TAI'nin yeni Genel Müdürü Temel Kotil, uzun zamandır kulislerde konuşulan Pakistan'a T129 ATAK helikopterinin satışını resmi olarak açıkladı.

Bir süredir T129 ATAK'ın ihracatıyla ilgili çalışmalar yürüten Türkiye, en son 1 adet T129 ATAK helikopterini testler için Pakistan'a göndermişti.

Zorlu testleri başarıyla geçen T129 ATAK, Pakistanlı yetkililerden tam not almıştı. TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise bu satışın önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini müjdeledi.

Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında geliştirilen T129 ATAK helikopterinin ihracatının da gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Bir çok ülke ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası ilk alıcının Pakistan olacağı açıklandı. ATAK projesi kapsamında özellikle terörle mücadelede kullanılmak üzere 19 adet T129 ATAK helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. TSK'nın ihtiyacı kapsamında seri üretim ise devam ediyor.

http://savunmaveteknoloji.com/kotil-pakistana-atak-satacagiz/