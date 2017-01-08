Atak helikopteri, teröristleri ilk kez Cirit'le vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 4-7 Ocak tarihleri arasında Gabar bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda ilk defa Cirit füzesinin kullanıldığı belirtildi.

2.75” yani 70 mm'lik en uzun menzilli füze olan Cirit, düşük maliyetle hedefini başarıyla vurması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir öneme sahip. 8 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek başarı oranıyla vuran Cirit, farklı savaş başlıklarıyla zırh delici,yangın çıkarıcı ve anti personel olarak kullanılabiliyor. Duyarsız olması nedeniyle dış müdahalelerle patlatılamayan Cirit, bu özelliği ile personele güven veriyor.

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En büyük özelliği ucuz olmasına karşın neredeyse tamamen başarılı atış gerçekleştirmesi olan Cirit, hedefe uçuşu sırasında son ana kadar atış yapan pilota görüntü sağlayabiliyor. 1 metre 90 santimetre uzunluğa sahip olan Cirit akıllı podlar ile kullanılıyor.

Başka bir unsur tarafından lazer ile işaretlenen hedefe sutre arkasından da atış yapabilen Cirit, hareketli hedefleri de vurabiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'de Kullanıyor

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da kullanılıyor. Türkiye'den satın aldığı Ciritleri AT-802 tipi uçaklarına takan Birleşik Arap Emirlikleri, bu uçakla yaptığı atışla 10 kilometreden hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Avrupa'ya da satılıyor

Düşük maliyeti ve üstün vuruş başarısı ile büyük dikkat çeken Cirit, Türkiye'nin Avrupa'ya pazarladığı bir silah olarak da yeni bir başarı elde etmiş oldu. Cirit'in Eurocopter firması tarafından geliştirilen EC635 helikopterlerine entegre edilmesi içinde anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca Tiger helikopterlerine entegre edilmesi için ise görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Karakollara da yerleştirildi

Kritik bölgelerdeki karakollarda da kullanılan sabit lançerli Cirit, gelebilecek olan saldırılara personeli tehlikeye atmaksızın yüksek vuruş başarısıyla karşı koyma amacı güdüyor.

KMC testleri de gerçekleştiriliyor

FNSS tarafından geliştirilen zırhlı platforma yerleştirilen Kaideye Monteli Cirit (KMC) için ise test süreci devam ediyor. IDEF 2015'te sergilenen araçla ilgili daha sonra test görüntüleri de yayınlanmıştı.

http://aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/gabar-bolgesine-teror-operasyonu