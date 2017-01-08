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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atak helikopteri, teröristleri ilk kez Cirit'le vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Gabar Dağı'nda icra edilen operasyonlarda yerli helikopter ATAK ile ilk defa yerli lazer güdümlü füze Cirit ile teröristlerin vurulduğunu açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 4-7 Ocak tarihleri arasında Gabar bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda ilk defa Cirit füzesinin kullanıldığı belirtildi.
2.75” yani 70 mm'lik en uzun menzilli füze olan Cirit, düşük maliyetle hedefini başarıyla vurması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir öneme sahip. 8 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek başarı oranıyla vuran Cirit, farklı savaş başlıklarıyla zırh delici,yangın çıkarıcı ve anti personel olarak kullanılabiliyor. Duyarsız olması nedeniyle dış müdahalelerle patlatılamayan Cirit, bu özelliği ile personele güven veriyor.
Ayrıca Bkz. "Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor"
En büyük özelliği ucuz olmasına karşın neredeyse tamamen başarılı atış gerçekleştirmesi olan Cirit, hedefe uçuşu sırasında son ana kadar atış yapan pilota görüntü sağlayabiliyor. 1 metre 90 santimetre uzunluğa sahip olan Cirit akıllı podlar ile kullanılıyor.
Başka bir unsur tarafından lazer ile işaretlenen hedefe sutre arkasından da atış yapabilen Cirit, hareketli hedefleri de vurabiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'de Kullanıyor 

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da kullanılıyor. Türkiye'den satın aldığı Ciritleri AT-802 tipi uçaklarına takan Birleşik Arap Emirlikleri, bu uçakla yaptığı atışla 10 kilometreden hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.
 
Atak helikopteri, teröristleri ilk kez Cirit'le vurdu

Avrupa'ya da satılıyor 

Düşük maliyeti ve üstün vuruş başarısı ile büyük dikkat çeken Cirit, Türkiye'nin Avrupa'ya pazarladığı bir silah olarak da yeni bir başarı elde etmiş oldu.  Cirit'in Eurocopter firması tarafından geliştirilen EC635 helikopterlerine entegre edilmesi içinde anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca Tiger helikopterlerine entegre edilmesi için ise görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Karakollara da yerleştirildi

Kritik bölgelerdeki karakollarda da kullanılan sabit lançerli Cirit, gelebilecek olan saldırılara personeli tehlikeye atmaksızın yüksek vuruş başarısıyla karşı koyma amacı güdüyor.

KMC testleri de gerçekleştiriliyor

FNSS tarafından geliştirilen zırhlı platforma yerleştirilen Kaideye Monteli Cirit (KMC) için ise test süreci devam ediyor. IDEF 2015'te sergilenen araçla ilgili daha sonra test görüntüleri de yayınlanmıştı.
 

http://aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/gabar-bolgesine-teror-operasyonu Yorum Yaz
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Patren 2 yıl en beğenilen
biyolokojik kimyasal başlıklık füzede yapmak lazım patlayınca mağaradaki herkesi hamamböcekleri gibi zehilrnenmesi lazım
5 Yanıt Yanıtla +132
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dark dragon 2 yıl
Hevaller bunu beğenmedi, forumda da bolca varlar
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hollowman_ 2 yıl
hayır bu gerçek olamaz hayır, bak bir de bizim yaptığımız füzenin avrupada satıldığını falan yazmışlar, yoo yo dostum bu sadece bir seçim öncesi göz boyama falan olmalı.
bir de antitank füzemiz UMTAS'ı falan da yazmazlar umarım, hepten sözde "muhalif" arkadaşlar beyin spazmı geçirebilir.
hayır bu gerçek olamaz hayır, bak bir de bizim yaptığımız füzenin avrupada satıldığını falan yazmışlar, yoo yo dostum bu sadece bir seçim öncesi göz boyama fala...
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1 Yanıt Yanıtla +94
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Omisis046 2 yıl
pi ka ka ve alman medyası beğenmedi.
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2K23 2 yıl
Muhendislerimizin ellerine sağlık. İnş. Devamı gelir...
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PC WORKS 2 yıl
yeni füzemizin tadına bakmışlar
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Şehitkamil 2 yıl
Hevalingoların korkulu rüyası
Türk ordusunun ve Türk mühendislerinin ellerine sağlık
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MonsterMMORPG 2 yıl
harika haber
youtube.com/...
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merveyanar 2 yıl
Köy Enstitüleri yeniden açılmalı
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King Kong İstanbulda 2 yıl merveyanar
merveyanar
Köy Enstitüleri yeniden açılmalı

Ha ha ha harikasın Üstat
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Bluflame 2 yıl
-daha önceleri dedilerki terörü bitirmek için elimizde yerli helikopter yok, “ameriga kullandırmıyor”, tamam dedik T129’u yaptık,
-sonra “ee, bize yerli füze lazım dediler” okey dedik cirit’i taktık T129’a
-iha lazım dediler, anka’yı bayraktar’ı yaptık, heronları kullandık daha önceleri.
-zırhlı araç lazım dediler, Kobra serisini ürettik,
-askere iyi bir tüfek lazım dediler, milli piyade tüfeğini yaptık (mpt-76)
sonuça bakınca:terör bittimi? yoo bitmedi,
terör çoğaldımı ? evet
şaşırdıkmı ? hayır.
2 Yanıt Yanıtla
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nokmen 2 yıl Bluflame
Bluflame
-daha önceleri dedilerki terörü bitirmek için elimizde yerli helikopter yok, “ameriga kullandırmıyor”, tamam dedik T129’u yaptık,
-sonra “ee, bize yerli füze lazım dediler” okey dedik cirit’i taktık T129’a
-iha lazım dediler, anka’yı bayraktar’ı yaptık, heronları kullandık daha önceleri.
-zırhlı araç lazım dediler, Kobra serisini ürettik,
-askere iyi bir tüfek lazım dediler, milli piyade tüfeğini yaptık (mpt-76)
sonuça bakınca:terör bittimi? yoo bitmedi,
terör çoğaldımı ? evet
şaşırdıkmı ? hayır.

Demek istediğinizi anlıyorum henüz terör belasından kurtulamadık ama terörün varlığını devam ettir(ebil)mesi bir ülkenin tek başına ve sadece askeri çaba ile önleyebileceği bir konu değil. Askeri önlemler, gelişmeler, ilerlemeler, sağlanan başarılar, hem terörü yapanlara hem de onları besleyenlere yönelik ülkenin kararlılığı ve gayretleri adına caydırıcılık temelinde ciddi bir mesajdır ve önemlidir.
Kabul etmek ve hakkını teslim etmek lazım ki ülkemiz adına çok güzel gelişmeler bunlar. Muhalif olmak, farklı açılardan kapılar açmak da tabii olmalı ama gerektiği yerde hakkı teslim ederek yapılırsa daha anlamlı olur kanısındayım.
Kötü komşu adamı ev sahibi, kötü düşman (evet düşmanın da iyisi kötüsü vardır. Allah herkese düşmanın da şahsiyetlisini nasip etsin) adamı silah sahibi yaparmış.
Bence bunların yanında uzak mesafelerden canlı ayrımı yapabilecek teknolojilere de yoğunluk verilmeli, IHA'lar ve helikopterlere monte edilerek vücut ısısını çok uzaklardan ve duvarlar arkasından (bunun yakın olanı geçenlerde duyurulmuştu) tespit edecek bir teknoloji sayesinde hem tespit, hem isabet oranında, hem mühimmat, hem yakıt tasarrufunda, en önemlisi caydırıcılıkta, vs. yani toplamda çok farklı bir aşamaya geçilebilir.
Sabredeceğiz, bugünler de geçecek ve Türkiye asimetrik teröre, yani kuralsız/şahsiyetsiz savaşa karşı da başarılı olabilen tek ülke olarak dünyada çok ayrı bir saygınlığa erişecektir inşallah. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerimize sonsuz minnet borçluyuz, kazanacağız ve onları başımızın üstünde değil çok daha yükseklerde tutacağız ülke olarak.
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CoreXXX 2 yıl Bluflame
ne kadar sığ bir düşünce olmuş bu. ne yani ciriti yapınca mpt 76 yı yapınca anında biteckmi sanıyorsun terör. bitmez ama azalır daha ucuz maliyetle mücadele edilir.füzeyi atınca kimseden izin almazsın. nasıl bir bakış açınız var anlamıyorum. yada varmı bence asıl soru bu
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cinemaker 2 yıl
bir vatan hainine hakaret ettim diye bir hafta forumdan uzaklaştıran forum yöneticisi seni de unutmayacağım. kim ne derse desin bu Türkiye Cumhuriyeti nin yükselişini hiç kimse durduramayacak Allah ın izniyle
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jimhendrix 2 yıl cinemaker
cinemaker
bir vatan hainine hakaret ettim diye bir hafta forumdan uzaklaştıran forum yöneticisi seni de unutmayacağım. kim ne derse desin bu Türkiye Cumhuriyeti nin yükselişini hiç kimse durduramayacak Allah ın izniyle

Doların yukselisini durdursak yeter
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YveJhin 2 yıl
Birtane heval benden size hediye.
Kendisi forumda konular acarak iyi guzellemeler yapmisti.
Kara listeye aliniz.Mention atilan kisidir.
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MegaWolt38 2 yıl
Gelişmeler çok çok iyi ancak şuan pkk/pyd denen ibnetorlarda abd nin verdiği stinger lar falan var. geçen yıl da bir helikopterimizi düşürdüklerinin görüntülerini yayınlamışlardı.
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