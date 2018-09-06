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Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı

En zorlu koşullarda dahi faaliyet gösterebilecek T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleşti. SSM Müsteşarı İsmail Demir, düşük irtifada gerçekleştirilen uçuşun videosunu paylaştı.
8 ay
5,7b
1
138
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde motor çalıştırma testleri yapılan helikopterin ilk uçuşu, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir’in Twitter hesabından paylaşılan video ile görüntülendi. T625’in ilk uçuşu düşük irtifada gerçekleşti. Uçuş sonunda herhangi bir kaza yaşanmadı.

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olacak T625; zorlu iklim koşullarında, zorlu coğrafyalarda, yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıkta faaliyet gösterebilecek. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

2021 yılında seri üretime geçilmesi planlanıyor

T625 Genel Maksat Helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak. Yerli helikopterin EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.



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12 Angry Men 8 ay en beğenilen
Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizden sonrasını okumadım.

Din istismarından sonra şimdi de yerli ve milli duyguları istismar edip siyasete alet ediyorlar. Bunu yapanlar bundan birkaç yıl önce, milliyetçiliği ayaklar altına alan kişiler.

Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizden sonrasını okumadım.Din istismarından sonra şimdi de yerli ve milli duyguları istismar e...
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2 Yanıt Yanıtla +94
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Yerli olması bazı muhaliflerin çok zoruna gitmiş anlaşılan
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Ersin ÇAKI 8 ay
Yerli ve milli damgasını vurduğumuzda, istemezükçüler "motoru bizim değil, yazılımı bizim değil neresi yerli" diye ağlamaya başlıyorlar. Ulan iPhone donanımının çoğu Japon Sony, veya Koreli Samsung tarafından tedarik ediliyor. Ama adamlar iPhone için yerli ve milli diyebiliyor.
Yerli ve milli damgasını vurduğumuzda, istemezükçüler "motoru bizim değil, yazılımı bizim değil neresi yerli" diye ağlamaya başlıyorlar. Ulan iPhone donanımının...
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DH Misafiri 5 ay
umarım bunlarında motorları abdye takılmaz. hani ataklarda tamen yerli vce milliydiya güya ama ne hikmetse abd motor vermiyor diye siparişler satılamadı. artık nasıl yerli ve milliyse abd motor engeline takıldı. yahuu arık şu yerli milli laflarını kimse kullanmasın çünkü yok öyle birşey hep koca bir yalan. keşke gerçek olsa ama malesef yalan
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md3likan 8 ay
Bu kaçıncı ilk yerli ve milli helikopterimiz. Yerli vr milli kelimelerinden tiksinir olduk
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x2yk 8 ay
Haberi hortlatayım bazıları için önemsiz gelir bu haber ama olsun öğrenmek bilgilenmek isteyenler de var bu ülke de..
memurlar.net/...
Bazı arkadaşları herhalde TUSAŞ işe almamış o yüzden onlarda yalannnn kanıtttt gerçek değil biz kim yerli kim diyeeeee sızlanıyorlardı ama halbuki biz 7. ülke olmuşuz kendi imkanları ile helikopterini uçuran ha tabi derler yandaş onlar yalaka onlar falan diye vallahi sizlerin ne olduğunuzu bilmem ama sayın KOTİL 'in bu firmayı 2 milyar dolara çektiğini ve binlerce mühendisler birlikte bu projelere imza attığını biliyorum o yüzden benim için bu önemli sizler karalamaya devam edin..
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etkinus 8 ay
Bu helikopterin sonu diğer yerli ve milli helikopterimiz gibi olmaz inşallah... Yerli ve milli helikopterimizi satarken bu kez şer odaklarından izin almak zorunda kalmazsak iyi olur.
donanimhaber.com/...
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alperhan52 8 ay
Bence kimse yerli ürünlere laf atmaz, atıyorsa vatan hainidir.
Ama 'Tamamen yerli kaynaklar' deyip duygularımızla dalga geçiliyorsa bu hangi gruba girer bilemiyorum.
Ekleme:'yerli ürün' devletin sanayi,savunma,teknoloji alanındaki atılımları.
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hombak108 8 ay
Yerli ve milli araba olayına dönmesin sonra
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-dehşet- 8 ay
%100 Türk Malı olması için her bir parçayı özgün olarak kendimizin üretebiliyor olması lazım. Bu kısa vadede mümkün değilse elbette bazı patent haklarının bedelini ödeyerek üretmemiz lazım. Tamamını hiç deneyim sahibi olmadan üretmeyiz zaten. Ben bu tür girişimleri ülkemiz için oldukça önemli buluyorum.
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vonderplanitz 8 ay
Bu yerli / milli haberleri kıraathanedeki alaylıları kandırıp sevindirir anlarım da diplomalı kesimi de sevindirmesi ilginç.
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harbidenmi 8 ay
Öküzlerin yediği saman bile ithal edilirken bu helikopterin yerli ve milli olduğunu ancak akepe gibi bir parti iddia eder onada ancak akepe seçmeni gibiler inanır.
onun yerine %100 öz sermaye ile kurulan fabrikada % XX yerli üretim ile Milli bir helikopter yapıyoruz deseler hepimiz alkışlar destekleriz, ama işi gücü yalan dolan iftira olanların bu söylemini ciddiye bile almıyoruz.
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Zero Limit 8 ay
şu havalanıpta inmeyen yerli ve milli uçağımız nerede, önce o inseydi de sonra helikopteri salsaydık
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yerli helikopter, t625 ve
5 etiket daha t625 genel maksat helikopteri Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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