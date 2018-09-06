Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı

Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde motor çalıştırma testleri yapılan helikopterin ilk uçuşu, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir’in Twitter hesabından paylaşılan video ile görüntülendi. T625’in ilk uçuşu düşük irtifada gerçekleşti. Uçuş sonunda herhangi bir kaza yaşanmadı.

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olacak T625; zorlu iklim koşullarında, zorlu coğrafyalarda, yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıkta faaliyet gösterebilecek. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

2021 yılında seri üretime geçilmesi planlanıyor

T625 Genel Maksat Helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak. Yerli helikopterin EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.