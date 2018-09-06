Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olacak T625; zorlu iklim koşullarında, zorlu coğrafyalarda, yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıkta faaliyet gösterebilecek. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.
2021 yılında seri üretime geçilmesi planlanıyor
T625 Genel Maksat Helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak. Yerli helikopterin EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
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Din istismarından sonra şimdi de yerli ve milli duyguları istismar edip siyasete alet ediyorlar. Bunu yapanlar bundan birkaç yıl önce, milliyetçiliği ayaklar altına alan kişiler.