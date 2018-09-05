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F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı

Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçağına Türk şirketleri bugüne kadar 700 milyon dolarlık katkı sundu. Türk şirketlerin F-35 için ürettiği parçalar haberimizde:
8 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı
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ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı ile ilgili diplomatik karışıklık devam etse Türkiye, F-35 projesinin ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’den 7 şirket, F-35 savaş uçağının bazı parçalarını üretiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk şirketlerin üretime katkı miktarını açıkladı.

Türkiye’den 9 şirket F-35’in 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketleri bugüne kadar projeye 700 milyon dolarlık fatura kesti.

Türkiye, 2002 yılında başlayan F 35 projesinin ABD, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Avustralya ile birlikte 9 ortağından biri. ABD, Türkiye’ye F-35 teslimatını bloke etti. ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sisteminden vazgeçmesi halinde blokajı kaldıracağını söylüyor. Türkiye’den yapılan açıklamalarda ise S-400’den vazgeçilmeyeceğinin altı çiziliyor.

F-35’in üretimine katkı sağlayan şirketler ve üretimleri:

Türk Havacılık Uzay Sanayii

  • Orta gövde üretimi
  • Orta gövde kompozit parka üretimi
  • Orta gövde metalik parka üretimi
  • Pylon ve adaptör üretimi
  • Hava alığı üretimi

Aselsan

  • Komünikasyon, Navigasyon ve Tespit Sistemi’ne (CNI) ait Aviyonik Arayüz Kontrol Modülü (CAIC) üretimi

Kale Aero

  • Gövde ve kanat yapısal parça üretimi
  • Uplock (kapı kilit mekanizmaları) üretimi

Kale Pratt & Whitney

  • Muhtelif motor parçaları üretimi

Havelsan

  • LMRMS training IPT mühendislik desteği

Ayesaş

  • PCD (Panoromic Cockpit Display) projesi kart üretimi
  • MRIU (Missile Remote Interface Unit) projesi kart üretimi

Alp Havacılık

  • İniş takımı parçaları üretimi
  • F135 Rear Hub üretimi
  • F135 titanyum IBR üretimi
  • F135 NI IBR üretimi
  • Yapısal parça üretimi
  • Fren sistemi parçaları üretimi
  • Yakıt pompası parçaları üretimi

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skythunderr 8 ay en beğenilen
başka bir ülkenin geliştirdiği savaş uçağından medet uman hayalperesttir. belki sözleşmesinde bile vardır kontrolünün amerikada olduğunun ve onların istemediği hedefin vurulamayacağı. hazıra o kadar alıştıkki hiç alınmaması gereken şeyleri bile ithal etmeye çalışıyoruz.
başka bir ülkenin geliştirdiği savaş uçağından medet uman hayalperesttir. belki sözleşmesinde bile vardır kontrolünün amerikada olduğunun ve onların istemediği ...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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skythunderr 8 ay Elsa
çünki yazılım dışındakiler hikaye, yazılımı sen yapmıyorsan o şey senin değildir nokta.
Yanıtla +19
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skythunderr 8 ay AqRaMa
"güvenin" işte bu lafa biyerimle gülerim
ülkede güvenilcek bişeymi kaldı

ayrıyeten ben bilgi bile yazmadım yorumumda ve sen yanlış bilgi yaydığımı söylüyosun.
"güvenin" işte bu lafa biyerimle gülerimülkede güvenilcek bişeymi kaldıayrıyeten ben bilgi bile yazmadım yorumumda ve sen yanlış b...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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firat_kilic 8 ay

biri cevap yazdı bir daha kaç tı...
berk768 Yüzbaşı
Senle boş boş tartışmaya gerek yok zaman kaybı bakkal hesabıyla gelme bana.Mesajımı hangi yönetici sildiyse iyi yapmış buna laf anlatmak için konuyu kirletmeye gerek yok
firat_kilic Yüzbaşı
senden eskiyim ben merak etme... bilgi birikimim çok sağlam onuda merak etme... forum girişim 2002.. gelir / gider------nefes almak / nefes vermek daha bu dengeyi vücudun(devlet) yapamaz ise... zaten ölürsün.. tartışmaya tabiki gerek yok bilimsel dolandırıcılık yapmıyorum. Çocuk bile anlasın diye yazıyorum...
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firat_kilic 8 ay
devlete batırma matematiği uygulayıp sonra milli makyaj.... 3 - 5 bir şey üretince... uçuyorlar... arkadaş... bütün parçalardan oluşur... her parça belli orantıda ilerler.. bu uçak değil.. toplum-işbölümü birlikte orantısal ilerleme... milletin durumunu bilen yok.. birileri mühendis olup hava atmasın... aç milletin parasını yiyip durmasın.. her şeyin bir sırası önem sırası var... bak bankalar %80 milli değil... buna göre visa kartı kapat millet ekmek alamıyor... önce donunu kaldır... sonra uçak parçası üret... ayrıca borç alırken borcuna sadık ol. ve borç aldığın parayıda kalkınmak için kullan... enerji... start enerjin yok... devamı gelmez dönemessin.... bugün/yarın sağlamasını göreceğiz.. bana ders verme...
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firat_kilic 8 ay
Paran olmasın mecidiyeköyde tuvalete bile gidemessin camiler dahil !!! Birileri aldığı borcu zamanında yatırsaydı üretime... yola değil taşa eve değil... savaşmadan 1günde devlet çökertilebiliyor.. o zaman ayıracak kaynak nerede olacak? visayı kesse bak batıyormusun... marketten ekmek alamasın bırak uçak yapmayı... kimler rüya görüyor? Tartışacak kim varsa gelsin Hepsi dolandırmasyon...
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firat_kilic 8 ay
biri cevap yazdı kaç tı...
berk768 Yüzbaşı
Amerikanın'da dünyaya 22 Trilyon borcu var o nasıl ödeyecek onu açıkla boş boş konuşma burada.
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firat_kilic Yüzbaşı
bu formatta konuşacaksak nereye gideceği belli... s...a..... gibi.... senin ülkene borcu var mı?
Sen gittin bakkaldan borç aldın ama borcu ödemek yerine zaten bakkalında herkese borcu var demek gibi bir şey... o borcu neden aldın? sen körsün kalkıp benle tartışmaya giriyorsun.. anladın mı?
senin demek ki alış-veriş mantığın böyle... sana kim borç verir? böyle bir de ukalalık yaparsan.. kabadayımısın? Tarihi bi aç bakalım ne neden olmuş? EE öyle ise osmanlının borcunuda ödemeseydi cumhuriyet değil mi? aptallarmış öyle mi? ödemeseydi 1945ten sonra 50lerde çekilen paralar morotoryum..(1959) borcu nasıl alacaktın? beyne bak...
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firat_kilic 8 ay
450milyar dolar borcumuzdan düşerler... Adam diyor ki benim sende 450milyar dolarım var. Ne zaman vereceksin?
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1BilimAdamı 8 ay
Türkiyenin f35 üretiminde katkısı %1in bile altında. Toplamda üretim maliyetleri ve siparişler 100 milyar usdnin kat kat üzerinde ve bizimkiler 700 milyon dolarlık üretimle övünme açıklaması yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam bizim f35 siparişlerimiz zaten 10 milyar dolarlıktı ve eğer biz üretim ortaklık anlaşmasından çıkarılırsak israil bile üretebiliyormuş bizden kalan kısmı
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qoqoCAN 8 ay
xD çöpe gitti o paralar desenize. ÜLKEMİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM.
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BekirHan 8 ay
Havacılık sistemlerinden gram anlamayan bir güruhun; "istemezse kimseyi vuramazsın" , "bi duşa basıyolla ucagın ziztemleri gitleniyo aga" gibi yersiz, gereksiz, mesnetsiz daha sayamayacağım saçma yorumlarından gına geldi.
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Vanished Man 8 ay
Konuyu anlamadım çünkü saçma geldi. Bu proje için türk firmalarından parça alınmış ve 700 milyon dolarlık fatura kesilmiş.
Tamam da bunları yapacak dünyada bir sürü firma var. Projeden türkiye çıkarılsa bu parçaları üretecek başka firmalara iş verilir. Adamlar parasıyla iş yaptırıyor elbet farklı üreticiler var. Bu parçaların üretiminde tekel ve en ucuz üretim garantisi verdiğimizi de sanmıyorum.
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DOMIX 8 ay Vanished Man
O işler öyle kolay olmuyor tablet ürettirmiyorsunuz,
dünyanın her yerinde her önüne gelene bunun üretim bilgilerini ve yüklemesini veremezsiniz, ayrıca TR salt alıcı değil proje ortağı yani öyle yada böyle bir arge katkısı var protokoller antlaşmalar yatırımlar finansal bağlantılar vs. var.
Halihazırda uçağın total maliyeti öngörülen maliyeti oldukça aşmış iken TR deki üretimi alıp tekrar oluşturmak külfetli olacaktır, zaten şimdi ismini unuttum hükümetten bilmem ne bakanı da trumpa bu yönde görüş bildirmişti.
Bu uçaklar bize öyle ya da böyle bir şekilde gelecektir, şahsen gelmesinden yana değilim evet bir takım kayıplarımız olabilir ancak bir 30-40 yıl daha hava kuvvetlerinin belkemiğinde abd ürün gamı görmek istemem, diğer yandan bir savaş uçağının stabil hale gelip envantere girmesi uzun bir süreç o yüzden tfx projesi çok önemli.
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ThePscho 8 ay
Erdoğan, "Vermezlerse kendimiz üretiriz!" diyordu. Bence bu olabiliyorsa verip vermemeleri önemli değil. Çünkü bu uçak muhtemelen ABD'nin belirlediği hedefleri vuramayacak.
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