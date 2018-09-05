F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı

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ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı ile ilgili diplomatik karışıklık devam etse Türkiye, F-35 projesinin ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’den 7 şirket, F-35 savaş uçağının bazı parçalarını üretiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk şirketlerin üretime katkı miktarını açıkladı.

Türkiye’den 9 şirket F-35’in 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketleri bugüne kadar projeye 700 milyon dolarlık fatura kesti.

Türkiye, 2002 yılında başlayan F 35 projesinin ABD, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Avustralya ile birlikte 9 ortağından biri. ABD, Türkiye’ye F-35 teslimatını bloke etti. ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sisteminden vazgeçmesi halinde blokajı kaldıracağını söylüyor. Türkiye’den yapılan açıklamalarda ise S-400’den vazgeçilmeyeceğinin altı çiziliyor.

F-35’in üretimine katkı sağlayan şirketler ve üretimleri:

Türk Havacılık Uzay Sanayii

Orta gövde üretimi

Orta gövde kompozit parka üretimi

Orta gövde metalik parka üretimi

Pylon ve adaptör üretimi

Hava alığı üretimi

Aselsan

Komünikasyon, Navigasyon ve Tespit Sistemi’ne (CNI) ait Aviyonik Arayüz Kontrol Modülü (CAIC) üretimi

Kale Aero

Gövde ve kanat yapısal parça üretimi

Uplock (kapı kilit mekanizmaları) üretimi

Kale Pratt & Whitney

Muhtelif motor parçaları üretimi

Havelsan

LMRMS training IPT mühendislik desteği

Ayesaş

PCD (Panoromic Cockpit Display) projesi kart üretimi

MRIU (Missile Remote Interface Unit) projesi kart üretimi

Alp Havacılık

İniş takımı parçaları üretimi

F135 Rear Hub üretimi

F135 titanyum IBR üretimi

F135 NI IBR üretimi

Yapısal parça üretimi

Fren sistemi parçaları üretimi

Yakıt pompası parçaları üretimi