F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı

ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı ile ilgili diplomatik karışıklık devam etse Türkiye, F-35 projesinin ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’den 7 şirket, F-35 savaş uçağının bazı parçalarını üretiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk şirketlerin üretime katkı miktarını açıkladı.
Türkiye’den 9 şirket F-35’in 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketleri bugüne kadar projeye 700 milyon dolarlık fatura kesti.
Türkiye, 2002 yılında başlayan F 35 projesinin ABD, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Avustralya ile birlikte 9 ortağından biri. ABD, Türkiye’ye F-35 teslimatını bloke etti. ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sisteminden vazgeçmesi halinde blokajı kaldıracağını söylüyor. Türkiye’den yapılan açıklamalarda ise S-400’den vazgeçilmeyeceğinin altı çiziliyor.
F-35’in üretimine katkı sağlayan şirketler ve üretimleri:
Türk Havacılık Uzay Sanayii
- Orta gövde üretimi
- Orta gövde kompozit parka üretimi
- Orta gövde metalik parka üretimi
- Pylon ve adaptör üretimi
- Hava alığı üretimi
Aselsan
- Komünikasyon, Navigasyon ve Tespit Sistemi’ne (CNI) ait Aviyonik Arayüz Kontrol Modülü (CAIC) üretimi
Kale Aero
- Gövde ve kanat yapısal parça üretimi
- Uplock (kapı kilit mekanizmaları) üretimi
Kale Pratt & Whitney
- Muhtelif motor parçaları üretimi
Havelsan
- LMRMS training IPT mühendislik desteği
Ayesaş
- PCD (Panoromic Cockpit Display) projesi kart üretimi
- MRIU (Missile Remote Interface Unit) projesi kart üretimi
Alp Havacılık
- İniş takımı parçaları üretimi
- F135 Rear Hub üretimi
- F135 titanyum IBR üretimi
- F135 NI IBR üretimi
- Yapısal parça üretimi
- Fren sistemi parçaları üretimi
- Yakıt pompası parçaları üretimi
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ayrıyeten ben bilgi bile yazmadım yorumumda ve sen yanlış bilgi yaydığımı söylüyosun.