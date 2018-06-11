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Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi

T-625 Genel Maksat Helikopteri için geliştirilen yerli motor projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototipi tamamlandı ve ilk ateşleme gerçekleşti.
11 ay
4,6b
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42
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi
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TAI tarafında geliştirilmekte olan T-625 Genel Maksat Helikopteri’ne yönelik yerli motor geliştirme projesinde yeni bir aşama kaydedildiği bildirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığını ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olarak lanse edilen ve hala üretim aşamasında bulunan T-625’in motor ihtiyacını yerli olarak karşılamak amacıyla Müsteşarlık tarafından “TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi” hayata geçirilmişti. Proje kapsamında Türkiye’de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan helikoptere entegre edilecek 1400 shp gücündeki motorun geliştirilmesine devam ediliyor.

Taşıma, kargo, arama kurtarma gibi görevlerde kullanılacak T-625 Genel Maksat Helikopteri’nin seri üretiminin 2021 yılında başlaması planlanıyor. Hem askeri hem de sivil kullanıma uygun olacak helikopterin Türkiye’nin batısından doğusuna yakıt ikmali yapmadan uçabilecek yetenekte olacağı söyleniyor.

Bayraktar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motorumuz aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı uçuracak.. Türkiye'nin ilk Milli turboşaft motoru hayırlı uğurlu olsun..

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Timsah-16 11 ay emre1393
Normalde her hafta bir gelişme çıkıyor ama senin gibiler ülkeyi takip etmeye seçime 1 ay kala başlıyorsa ondan olabilir.

twitter.com/...
Al takip et burayı. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.

Normalde her hafta bir gelişme çıkıyor ama senin gibiler ülkeyi takip etmeye seçime 1 ay kala başlıyorsa ondan olabilir.twitter.com/...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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classf2re 11 ay emre1393
Güzel kardeşim eleştirmek istemeni anlıyorum. Eleştirilecek çok şey de var. Ama bu çalışmalar şimdi yeni yapılan çalışmalar değil. Savunma sanayiini daha önceden takip eden birisi olarak söylüyorum bunu. TAI damat şirketi değil devlet şirketidir. Bu yorumu yazana kadar okusan bir şeyler öğrenirdin.
Güzel kardeşim eleştirmek istemeni anlıyorum. Eleştirilecek çok şey de var. Ama bu çalışmalar şimdi yeni yapılan çalışmalar değil. Savunma sanayiini daha öncede...
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e d d a i 11 ay emre1393
Saçmalamış bilmeden yazmışsın.Motoru geliştiren TEI ve TAI,haberi paylaşan SSM.Damat bu motorun değişik versiyonlarını yeni İHA'larda kullanacağım diyor.Ama "çamur at izi kalsın" değil mi? Maksat üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi ?
Saçmalamış bilmeden yazmışsın.Motoru geliştiren TEI ve TAI,haberi paylaşan SSM.Damat bu motorun değişik versiyonlarını yeni İHA'larda kullanacağım diyor.Ama "ç...
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BeforeIforget 10 ay
2018 yılındayız Motorda ateşleme olmuş


büyük başarı
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ÇatlakMerlin 11 ay
Gerçekten bravo. Yani bu tür gelişmeler beni çok heyecanlandırıyor. En azından bu alanda bir atılım var. Bunu da takdir etmek gerekir. Her şeye eleştiri olmaz. O zaman yanlışı eleştirdiğinde inandırıcılığın kalmaz.
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d3vstator 11 ay
Ne gerek var böyle işlere, biz memleketçe tarıma dayalı sanayi kuracağız(!)
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DOMIX 11 ay
Motora bu kadar ekşiyen, bunu görünce tepeüstü aşar.
Sezgin bekle bu sefer taaruz siha geliyor

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DH Misafiri 11 ay
Motoru yerli değil out
Kablosu kalın değil in
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ONIONBUD 11 ay
Arkadaşlar , Atatürk'ün " Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanda mevcuttur. " vecizesinin aksini ispatlamaya çalışanlar olabilir,olacaktır da..Takılmayın. Çalışalım.Üretelim.Öğünme faslı sonradan gelir.
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xabc 11 ay
burası yine hazımsız muhaliflerle dolmuş taşmış :)) nasıl da zorunuza gidiyor değil mi. hiç bir şeyiniz yok yalanlarınızdan ve iftiralarınızdan başka. bu yüzden bir yere bir taş döşense bile size dokunuyor, karnınıza sancılar giriyor.
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Manchester United 11 ay
Seçim haberleri, nedense inanasım gelmiyor.
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furandor 11 ay
Forum pkk lı vatan hainleri ile dolu ..bu konu pek tutmaz.
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JQKER 11 ay
İstemezükçüler toplandığına göre doğru yoldayız
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savunma sanayii, t-625 tai ve
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