Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi

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TAI tarafında geliştirilmekte olan T-625 Genel Maksat Helikopteri’ne yönelik yerli motor geliştirme projesinde yeni bir aşama kaydedildiği bildirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığını ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olarak lanse edilen ve hala üretim aşamasında bulunan T-625’in motor ihtiyacını yerli olarak karşılamak amacıyla Müsteşarlık tarafından “TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi” hayata geçirilmişti. Proje kapsamında Türkiye’de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan helikoptere entegre edilecek 1400 shp gücündeki motorun geliştirilmesine devam ediliyor.

Taşıma, kargo, arama kurtarma gibi görevlerde kullanılacak T-625 Genel Maksat Helikopteri’nin seri üretiminin 2021 yılında başlaması planlanıyor. Hem askeri hem de sivil kullanıma uygun olacak helikopterin Türkiye’nin batısından doğusuna yakıt ikmali yapmadan uçabilecek yetenekte olacağı söyleniyor.

Bayraktar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motorumuz aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı uçuracak.. Türkiye'nin ilk Milli turboşaft motoru hayırlı uğurlu olsun.."