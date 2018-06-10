ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti

Lazer Savunma Sistemi (LSS), 500 metre menzile kadar mini ve mikro İHA (insansız hava aracı) ve İDA (insansız deniz aracı) tehditlerine, yerleşim yerlerinde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara, 200 metre ve üzeri mesafede el yapımı patlayıcılar ile yol kenarı şüpheli paketlerin tespit ve imhası için geliştirilmiş bir sistem olarak üretildi.
Ankara’da yapılan testlerde hareketli bir kara aracı üzerine entegre edilen Lazer Savunma Sistemi’nin istenen bölgeye hızlıca intikali, ardından da el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere, saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan drone’lara karşı etkinliği gösterildi. Yapılan testlerde LSS’nin altına patlayıcı madde bağlanmış insansız hava aracını güvenli bir mesafeden patlattığı görüldü.
Lazer Savunma Sistemi’nin öne çıkan özellikleri:
- Yüksek güçlü lazer kaynağı
- Çok düşük atış maliyeti
- Doldurma süresi ihtiyacı olmadan sürekli atış imkanı
- Optik hedef tespiti
- Gelişmiş hedef takip sistemi
İşte LSS’nin Ankara’daki saha testlerinden bazı görüntüler:
https://www.dha.com.tr/istanbul/aselsanin-gelistirdigi-lazer-savunma-sistemi-basariyla-sonuclandi-/haber-1584207 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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