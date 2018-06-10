ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti

Türk Savunma Sanayii’nin önemli şirketlerinden ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Savunma Sistemi (LSS) programında son aşamaya gelindi. Aşama kapsamında bir zırhlı aracın üzerine yerleştirilen lazer savunma sistemi, Ankara’da gerçekleştirilen saha testlerinden başarıyla geçti. LSS, altına patlayıcı madde bağlanmış hava aracını tespit ederek imha etti.

Lazer Savunma Sistemi (LSS), 500 metre menzile kadar mini ve mikro İHA (insansız hava aracı) ve İDA (insansız deniz aracı) tehditlerine, yerleşim yerlerinde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara, 200 metre ve üzeri mesafede el yapımı patlayıcılar ile yol kenarı şüpheli paketlerin tespit ve imhası için geliştirilmiş bir sistem olarak üretildi.

Ankara’da yapılan testlerde hareketli bir kara aracı üzerine entegre edilen Lazer Savunma Sistemi’nin istenen bölgeye hızlıca intikali, ardından da el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere, saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan drone’lara karşı etkinliği gösterildi. Yapılan testlerde LSS’nin altına patlayıcı madde bağlanmış insansız hava aracını güvenli bir mesafeden patlattığı görüldü.

Lazer Savunma Sistemi’nin öne çıkan özellikleri:

Yüksek güçlü lazer kaynağı

Çok düşük atış maliyeti

Doldurma süresi ihtiyacı olmadan sürekli atış imkanı

Optik hedef tespiti

Gelişmiş hedef takip sistemi

İşte LSS’nin Ankara’daki saha testlerinden bazı görüntüler:

https://www.dha.com.tr/istanbul/aselsanin-gelistirdigi-lazer-savunma-sistemi-basariyla-sonuclandi-/haber-1584207