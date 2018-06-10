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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti

ASELSAN'ın geliştirdiği Lazer Savunma Sistemi (LSS) artık son aşamaya geldi. LSS, Ankara'da yapılan saha testlerinde altına patlayıcı madde bağlanmış bir drone'u güvenli bir mesafeden patlattı.
11 ay
6,5b
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68
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti
 

Türk Savunma Sanayii’nin önemli şirketlerinden ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Savunma Sistemi (LSS) programında son aşamaya gelindi. Aşama kapsamında bir zırhlı aracın üzerine yerleştirilen lazer savunma sistemi, Ankara’da gerçekleştirilen saha testlerinden başarıyla geçti. LSS, altına patlayıcı madde bağlanmış hava aracını tespit ederek imha etti.

Lazer Savunma Sistemi (LSS), 500 metre menzile kadar mini ve mikro İHA (insansız hava aracı) ve İDA (insansız deniz aracı) tehditlerine, yerleşim yerlerinde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara, 200 metre ve üzeri mesafede el yapımı patlayıcılar ile yol kenarı şüpheli paketlerin tespit ve imhası için geliştirilmiş bir sistem olarak üretildi.

Ankara’da yapılan testlerde hareketli bir kara aracı üzerine entegre edilen Lazer Savunma Sistemi’nin istenen bölgeye hızlıca intikali, ardından da el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere, saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan drone’lara karşı etkinliği gösterildi. Yapılan testlerde LSS’nin altına patlayıcı madde bağlanmış insansız hava aracını güvenli bir mesafeden patlattığı görüldü.

Lazer Savunma Sistemi’nin öne çıkan özellikleri:

  • Yüksek güçlü lazer kaynağı
  • Çok düşük atış maliyeti
  • Doldurma süresi ihtiyacı olmadan sürekli atış imkanı
  • Optik hedef tespiti
  • Gelişmiş hedef takip sistemi

İşte LSS’nin Ankara’daki saha testlerinden bazı görüntüler:


https://www.dha.com.tr/istanbul/aselsanin-gelistirdigi-lazer-savunma-sistemi-basariyla-sonuclandi-/haber-1584207 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JQKER 11 ay en beğenilen
Yine gelmiş istemezük diyenler.
Umarım Azalarak tükenirsiniz
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Nightmare70 11 ay
BİM'in hissesi 66 TL, Aselsan'ın 21 lira :) Çok güzel sahip çıkılıyor böyle firmalara maşallah..
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xabc 11 ay firat_kilic
türkiyedeki muhalif kafa yapısı bu işte. sürekli pislik at, kötüle, itibarsızlaştır. yoksa iktidara gelemezsin. herşey kötü gösterilmeli ve insanlar buna inandırılmalı ki kokuşmuş, içi boş, mandacı, saygısız, hazımsız, hakiki yobaz zihniyete fırsat doğsun.
türkiyedeki muhalif kafa yapısı bu işte. sürekli pislik at, kötüle, itibarsızlaştır. yoksa iktidara gelemezsin. herşey kötü gösterilmeli ve insanlar buna inand...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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yasinaydin00 9 ay
Türkiye'nin en çılgın patlayıcı maddelerin test ettim. Çok eğlenceli bir video mutlaka bakmanızı tavsiye ederim youtube.com/...
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IraArel 11 ay
Helal olsun devamını bekleriz.
Böyle gelişmelere her zaman destek.

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Elsa 11 ay
Şu kirpilerin motorunu BMC artık Amerikan şirketi Cummins'ten ithal etmese de Türkiye'de motor üretim fabrikası açsak...
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tyranny1232345 11 ay
Benim bildiğim bunların en etkili olduğu alan füze savunması yapmak ABD'nin lazer savunma sistemleri genelde onun için diye biliyorum ısı verip patlayıcıları patlatıyor. Havada drone fazla macera olmuş patlayıcı koymamayı da akıl edebilirler.
Edit: 16 yıl önce bu teknolojinin türkiyeye gelecek kadar yaygın olduğunu sanan gerizekalılar toplanmış başlığa. Ulan makarna kafalı karbonhidrat zehirlenmesinden mi böylesin bilmiyorum ama muhalefet başa geçse 8 yıl önce yapılırdı bu kocaman 16 yıl ne lan
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jasua85 11 ay
İngiltere ile tfx projesi sallantıda
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Gt95 11 ay
Ak Parti yapar Muhalefet anca konuşur siz bunu 16 yıl önce yapmanız lazımdı heykel dikeceğinize Tekloniji dikseydiniz şimdi meyvelerini yerdik ahmaklar
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Nightmare70 11 ay Gt95
16 yıl önce lazer silahı :) Biraz güldüm..
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Moving On 11 ay
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Sonra dolar neden yükseliyor.
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0z0z 11 ay
Düşmanlar da oyuncak dronelarla saldıracak zaten.
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haylaz__ 11 ay
Vaadler arasına yeni bir tane daha katıldı lazer savunma sistemini durduracağız
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jasua85 11 ay haylaz__
aselsanı kuran ecevit projeleri yürüten odtülü,boğaziçili mühendisler bilin bakalım havayı atan kim, neyseki azıcık okuyup araştırıyoruz
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JQKER 11 ay haylaz__
O ne ki Bu gözler neler gördü.
S400 ler sarayı korumak için diyenler var
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muhamnet 11 ay


Bu gençler çok iyi ya...
Bak net söylüyorum. Eğer bir klasik chp li gelirse yönetime bu aletler ne ki... heykelini diker heykelini. Tek yapacakları iş te o olur zaten. Heykeline bakar gurur duyarız "Lazer topu heykelimiz var" diye... Bak ilçenin ihtiyacı olduguna inanilan ve halka verilen hizmet "belediye baskaninin kendi heykellerini yaptırması..."
m.ensonhaber.com/...
Bak iddia falan degil. Heykel olanca heybetiyle orada duruyor...
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kkratoss 11 ay muhamnet
Aselsan'da yapılan icraatlar, senin o beğenmediğin zihniyete sahip mühendislere ait. Aselsan gibi yerlerde imam hatipli falan bulamazsın. Aselsan, Külliye'nin bodrumundaki bir oda adı değil. Beğenin ya da beğenmeyin, bu ülkenin en eğitimli kesiminden bahsediyoruz burada. Bu insanlar olmazsa bu ülke aç kalır aç aç! Devir bilgi, teknoloji çağı. Bu çağa az buçuk ayak uydurabiliyorsak bunu da o zihniyete borçlu herkes. Az müteşekkir olmayı öğrenin artık. Akp'li bakanınızın "Eğitim seviyesi arttıkça Akp'nin oyları düşüyor." sözünü de unutmayın. Ha bu arada Aselsan, Roketsan gibi kuruluşların Odtü, Boğaziçi, İtü gibi mazot kaynağı olan üniversitelere saldırmaktan da vazgeçin.
Bunları nereden biliyorsun diyen tipler çıkacaktır. Söyleyeyim. Aselsan'da staj yapmış birisiyim. Orada birbirinden kaliteli insanlarla tanıştım. Hepsi de meşhur Cehape zihniyetine sahip insanlardan oluşmakta. (Bazı yönetici kadroları hariç tabi. Oraya da atmışlar birkaç badem bıyık) O yüzden aklınızı başınıza alın biraz olsun. İdeolojisini sevip sevmemeniz ayrı, lüzumsuzca konuşmak ayrıdır.
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