Yerli nükleer teknoloji için 36 milyon TL’lik eğitim yatırımı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yürütülen nükleeri destekleme programı kapsamında 36 milyon TL'lik projeye de onay çıktı. Proje kapsamında Türk firmalarının nükleer teknoloji ile tanışması ve eğitilmesi sağlanacak. Proje kapsamında Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde nükleer eğitim merkezi için bina satın alındı ve Akkuyu Nükleer Santralinin yapımcısı ROSATOM ile eğitim anlaşması imzalandı.

60 Yerli Firma Talip

Eğitim programında nükleer santral inşaatında çalışacak personelin eğitimi, kalite, kontrol sertifikası, radyasyondan korunma gibi önemli başlıklar yer alıyor. Programa dahil olmak isteyen 60 yerli firma bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli şehirlerin sanayi odaları tarafından yürütülen çalışma ile personel eğitimi ve nükleer santrallerde kullanılacak malzemelerin yerli tedariki konusunda adımlar atılıyor.





Dünyada yapımı süren 150 nükleer santral bulunuyor. Nükleer santral inşaatında kullanılacak parçaların Türkiye’de üretilip ihracatının yapılması isteniyor. Yerli firmaların eğitilmesi ve teknolojik altyapının hazırlanması bu anlamda büyük önem arz ediyor.

Bakan Albayrak: Nükleer santral temelleri yakında atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji ve maden politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nükleer santral temellerinin yakında atılacağını ve 2023 yılına yetiştirileceğini söyledi. Ayrıca gelecek yıl Artvin, Şırnak ve Hakkari’ye doğalgazın götürülmesiyle doğalgazı olmayan il kalmayacağını da açıkladı.

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/09/turk-firmalarindan-nukleer-atak