Yerli nükleer teknoloji için 36 milyon TL’lik eğitim yatırımı

60 Yerli Firma Talip
Eğitim programında nükleer santral inşaatında çalışacak personelin eğitimi, kalite, kontrol sertifikası, radyasyondan korunma gibi önemli başlıklar yer alıyor. Programa dahil olmak isteyen 60 yerli firma bulunuyor.
Dünyada yapımı süren 150 nükleer santral bulunuyor. Nükleer santral inşaatında kullanılacak parçaların Türkiye’de üretilip ihracatının yapılması isteniyor. Yerli firmaların eğitilmesi ve teknolojik altyapının hazırlanması bu anlamda büyük önem arz ediyor.
Bakan Albayrak: Nükleer santral temelleri yakında atılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji ve maden politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nükleer santral temellerinin yakında atılacağını ve 2023 yılına yetiştirileceğini söyledi. Ayrıca gelecek yıl Artvin, Şırnak ve Hakkari’ye doğalgazın götürülmesiyle doğalgazı olmayan il kalmayacağını da açıkladı.
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/09/turk-firmalarindan-nukleer-atak Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tabi ki hayır çernobil 2 filmi için.
Japonlar ileri mühendislikle bile fukişima da başarısız oldular.
Dünya yenilenebilir enerjiye dönerken bu radyasyon sevdası ne oluyor.
Kanser hastalığı uzun ve çok masraflı bir hastalıktır.
Çok zengin biri bile başedemez ne sermaye ne de ömrü yeter.
Ayrıca hacettepe onkoloji bölümüne gidin kanser hastası olanların çoğu karadeniz bölgesindendir acaba neden.
Bir kanser hastasına 15 günde olsun bakmış biri olarak nükleer santral= daha çok kanser ve millete ek külfetten başka birşey değildir.
Nükleer santrallere çok meraklı olan gitsin ukrayna nın pripyat şehrinde yaşasın.