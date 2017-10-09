Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli nükleer teknoloji için 36 milyon TL’lik eğitim yatırımı

Nükleer santrallere malzeme ve teknoloji tedariği yapabilmek için yerli firmaların eğitilmesi projesine onay çıktı. 60 adet yerli firmanın talip olduğu projenin maliyeti 36 milyon TL olacak.
1 yıl
3,2b
1
70
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yerli nükleer teknoloji için 36 milyon TL’lik eğitim yatırımı
Tam Boyutta Gör

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yürütülen nükleeri destekleme programı kapsamında 36 milyon TL'lik projeye de onay çıktı. Proje kapsamında Türk firmalarının nükleer teknoloji ile tanışması ve eğitilmesi sağlanacak. Proje kapsamında Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde nükleer eğitim merkezi için bina satın alındı ve Akkuyu Nükleer Santralinin yapımcısı ROSATOM ile eğitim anlaşması imzalandı.

60 Yerli Firma Talip

Eğitim programında nükleer santral inşaatında çalışacak personelin eğitimi, kalite, kontrol sertifikası, radyasyondan korunma gibi önemli başlıklar yer alıyor. Programa dahil olmak isteyen 60 yerli firma bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli şehirlerin sanayi odaları tarafından yürütülen çalışma ile personel eğitimi ve nükleer santrallerde kullanılacak malzemelerin yerli tedariki konusunda adımlar atılıyor.


Dünyada yapımı süren 150 nükleer santral bulunuyor. Nükleer santral inşaatında kullanılacak parçaların Türkiye’de üretilip ihracatının yapılması isteniyor. Yerli firmaların eğitilmesi ve teknolojik altyapının hazırlanması bu anlamda büyük önem arz ediyor.

Bakan Albayrak: Nükleer santral temelleri yakında atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji ve maden politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nükleer santral temellerinin yakında atılacağını ve 2023 yılına yetiştirileceğini söyledi. Ayrıca gelecek yıl Artvin, Şırnak ve Hakkari’ye doğalgazın götürülmesiyle doğalgazı olmayan il kalmayacağını da açıkladı.


http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/09/turk-firmalarindan-nukleer-atak Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Last Troll Bender 1 yıl en beğenilen
Laz müteahhitler mi nükleer yapacak?
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 1 yıl
Cengiz insaaata yeni kaynakda yaratilmis böylece
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
putin ne için geldi domates için mi
tabi ki hayır çernobil 2 filmi için.
Japonlar ileri mühendislikle bile fukişima da başarısız oldular.
Dünya yenilenebilir enerjiye dönerken bu radyasyon sevdası ne oluyor.
Kanser hastalığı uzun ve çok masraflı bir hastalıktır.
Çok zengin biri bile başedemez ne sermaye ne de ömrü yeter.
Ayrıca hacettepe onkoloji bölümüne gidin kanser hastası olanların çoğu karadeniz bölgesindendir acaba neden.
Bir kanser hastasına 15 günde olsun bakmış biri olarak nükleer santral= daha çok kanser ve millete ek külfetten başka birşey değildir.
Nükleer santrallere çok meraklı olan gitsin ukrayna nın pripyat şehrinde yaşasın.
putin ne için geldi domates için mitabi ki hayır çernobil 2 filmi için.Japonlar ileri mühendislikle bile fukişima da başarısız oldular.Dünya ye...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
pyp 1 yıl
Bunlari lisede size kimse anlatmaz. Universiteye girdiginizde cok cok iyi bir hocaniz olursa, size green chemistry dersinde der ki;
Akkuyuda kurulacak nukleer enerji Turkiyenin enerji ihtiyacinin sadece %5 ini karsilar. Evet sadece %5.
Peki dusunelim. Diyebilirsiniz ki, iste Enerji ihtiyacimiz cok buyuk %5 bile buyuk bir rakamdir..
Siz evinizde %5 lik enerji ihtiyaciniz icin gercekten tehlikesi buyuk, cevreye geri dondurulemeyecek zararlari olan bir cihaz sokar misiniz? Dunyada kaza ornekleri mevcut acin bakin..
Avrupa ulklerini ornek alalim. Cogu santral 80 lerde kurulmus (almanya, belcika, fransa, isvicre, isvec vs) ve yavas yavas bunlar kapatiliyor. Nukleer santralin belli bir yasam suresi vardir. Kurulmus olan nukleer santral ve tarihlere bakin;
nei.org/...
Simdi gidip almanya 2017 senesinde nukleer santral kuruyor mu? Belcika, Fransa, Isvicre neden 80 lerde kurulmus ve hala olan santralleri kullaniyor? Madem bu kadar iyi ve guvenilir bir enerji kaynagi, neden yeni santral yapmiyorlar? Biz mi akilliyiz? Yoksa onlar bu isin nukleerle degil, enerji tasarrufuyla, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklariyla olacaginin farkina varmis olmasinlar?
Foruma girerken aslinda beklentilerim dusuktu ama goruyorum ki nukleeri savunan sadece bir avuc azinlik. Bu sevindirici. Demek ki yeni nesil artik bilincli..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
Santral yeni olsa ne olacak.
Deneyimi eğitimi pripyatı hayalet kasaba yapan ruslar mı verecek.
Temennim yapamasınlardan yana.
Tekrar ediyorum konu siyasi değil vicdani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ORGANIKHOSAF 1 yıl
Ülkemizde işini düzgün yapan kişi sayısı bir elin parmağını geçmezken sen nükleer santral gibi riskli bir işe kalkışıyorsun düşünmek bile istemiyorum.Malzemeden çalanlar illaki olacaktır daha bu en basiti :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl ORGANIKHOSAF
_CLasSy_
Ülkemizde işini düzgün yapan kişi sayısı bir elin parmağını geçmezken sen nükleer santral gibi riskli bir işe kalkışıyorsun düşünmek bile istemiyorum.Malzemeden çalanlar illaki olacaktır daha bu en basiti :(

Çok güldüm, Nükleer santraller Uluslar arası bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenir. malzemeden çalmak ha. gece kondu mu yapıyorsun sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
Kimyasal kimyasaldır.
O santral kurulacak endişe etme.
Gelecekte olası bir felaket olursa bu destekleyenlerin suçudur.
Bana yapılmasını istemedigim şeyi başkasına yapmam.
Bu konu siyasi değildir vicdan meselesidir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 1 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Kimyasal kimyasaldır.
O santral kurulacak endişe etme.
Gelecekte olası bir felaket olursa bu destekleyenlerin suçudur.
Bana yapılmasını istemedigim şeyi başkasına yapmam.
Bu konu siyasi değildir vicdan meselesidir.

Bilgin yok fikrin var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
Kaçak elektriği ben mi kullanıyorum?
Ya da bahçeden yola sarkan meyve ağaçlarına ben mi saldırıyorum?
Çevreyi ben mi kirletiyorum?
Ben borçlu olmayı sevmem ister şahıs ister devlet kurumu isterse banka olsun.
Herkes senin gibi olsa diye sana kaç kişi diyor?
Musibetin kimin başına geleceğini kimse bilemez.
Buna sende dahil.
Korsan yazılım dahi kullanmam müzik,oyun, işletim sistemi vs.
Hassas ve de duyarlı olmadığın yazdıklarından belli oluyor.
Unutma aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır.
Senin anlattığın karşıdakinin anladığı kadardır.
Önyargılarını bir kenara bırakırsan bunları anlarsın.
Yoksa herkesin açığını ararsan hiçbirşey anlamazsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hexedemical 1 yıl
ben alternatif enerjide projeme destek istiyorum direk ret cevabı veriliyor..
sadece kendi yandaşlarını zengin etmek için her türlü haltı çıkarıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aschil 1 yıl
elinize yüzünüze bulaştırmayın, bizimkiler daha yol yapmasını bile beceremezken
lütfen yani, facia istemiyoruz.....
ha adam akıllı olacaksa sonuna kadar destek olunmalı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
Dünya bir bütün olduğuna göre elbet kirlenmeden herkes zarar görecek.
Kimyasal hayatımızın her alanında en basitinden kıyafetlerde.
Avrupa da uzun hayatın sırrı sıkı denetim ve bilinçli tüketim
Bu ülkede herkes IYIlikte birlik olsa avrupa yalan olur
Olmayacağı için sıkıntı yok.
Kim ne yaparsa kendine eder kendi kendine.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
pripyatta yaşa o zaman.
Trombosit nedir kanser tedavisi nasıl olur araştır.
En yakın onkolojiye git.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 1 yıl
Hala nükleer enerjiyi savunanları anlamıyorum
genel sağlık sigortası varken bedava deseler ne yazar
Umarım yapamazlar haritada doğu yok.
Sıkıysa oraya da yapsınlar.
Şimdi biri çıkıp orda deniz suyu yok suda yok neyle soğutacak reaktörleri diye yazarsa şaşırmam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Hala nükleer enerjiyi savunanları anlamıyorum

genel sağlık sigortası varken bedava deseler ne yazar

Umarım yapamazlar haritada doğu yok.

Sıkıysa oraya da yapsınlar.

Şimdi biri çıkıp orda deniz suyu yok suda yok neyle soğutacak reaktörleri diye yazarsa şaşırmam.

sen bunu bize değil, dünya genelinde yapımı devam eden 150 nükleer santral yapan diğer ülkelere söyle de sana bir yerleriyle gülsünler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3170 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
enerji, nükleer santral ve
10 etiket daha nükleer enerji türkiye nükleer enerji akkuyu akkuyu nükleer santrali sinop nükleer santrali iğneada nükleer santrali Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Alternatif Enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nokia VR kamerası OZO'ya yönelik çalışmaları durdurma kararı aldı 1 yıl Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek 1 yıl NVIDIA'dan Seviye 5 otonom araçlara güç verecek süper bilgisayar 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl İptal edilen ince çerçeveli Lumia telefonu internete sızdırıldı 1 yıl 1Password eklentisi Microsoft Edge tarayıcısı için yayınlandı 1 yıl Casio’dan yazıcılarda 2.5D devrimi 1 yıl Google’ın yapay zekası Siri’den daha yüksek IQ’ya sahip 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Enis Kirazoğlu 1 yıl iOS 11.1 Beta 2 yayınlandı: iOS kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Yeni iPad Pro Face ID ile gelebilir 1 yıl Ford içten yanmalı motor yatırımını elektrikli araçlara yönlendiriyor 1 yıl YouTube silah videolarına kısıtlama getiriyor 1 yıl Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı 1 yıl 18:9 ekranlı Huawei Honor 7X geliyor 1 yıl OnePlus 5T'ye ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı 1 yıl Toshiba'nın yeni bataryası 6 dakikalık şarj ile 320 km menzil sunuyor 1 yıl SNES Classic hacklendi: Artık konsola yeni oyun eklemek mümkün 1 yıl Hackerlar bulut sunucularına sızıp bitcoin madenciliği yaptı 1 yıl Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yerli nükleer teknoloji için 36 milyon TL’lik eğitim yatırımı Sonraki Tesla, Porto Riko'nun enerji sorununu çözebilir 1 yıl 90'lara damga vuran mini bilgisayar 1 yıl Facebook'un güvenlik sorumlusu şirketin algoritmalarını savundu 1 yıl Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi 1 yıl Casper’ın mobil uygulaması yayında 1 yıl Avrupa Birliği'nden bankalara ''fintek'' baskını 1 yıl LG ilk OLED stop lambasını piyasaya sürdüğünü açıkladı 1 yıl Tesla Semi beklenenden daha iyi özelliklere sahip olacak 1 yıl App Store içeren iTunes 12.6.3 sürümü yayınlandı 1 yıl Uyku apnesi için yeni tedavi yöntemi 1 yıl Çin 2019 yılında en büyük ekran üreticisi olacak 1 yıl 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu 1 yıl Intel Coffee Lake işlemcilerde stok sıkıntısı 1 yıl Toyota'dan SUV-Van karışımı araç: Tj Cruiser 1 yıl Windows 10 mobil son günlerini yaşıyor 1 yıl İlk su geçirmez BlackBerry telefonu resmiyet kazandı 1 yıl "Ay'da binlerce insan yaşayacak!" İşte Avrupa'nın inanılmaz planı 1 yıl Google Pixel 2 ile çekilen ve üzerinde düzenleme yapılmamış kamera örnekleri 1 yıl ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi) 1 yıl QNAP HS-251+ NAS incelemesi "NAS, Medya, Torrent, hepsi bir arada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim