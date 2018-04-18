Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor

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NTV’ye konuk olarak gündeme dair soruları yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son zamanlarda gündemden düşmeyen yerli otomobille ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilde devletin ortaklığının söz konusu olmadığını belirten Özlü, üretim için öngörülen yatırım bedelini de açıkladı.

2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor

Özlü, yerli otomobilin üretimi için 5 ana yüklenicinin yüzde 30 kendi sermayelerini, yüzde 70 de kredi kullanacaklarını dile getirdi. Bu işte devletin ortaklığının söz konusu olmadığını belirten Bakan Özlü, şirketlerin kendi ortaklığını oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 milyar euroluk yatırımın öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

Bakan Özlü, son alınan kararla birlikte ortak girişim kurulunun devletle bir sözleşme imzalayacağını, böylece devlet desteklerinin çerçevesinin belli olacağını söyledi. Konsorsiyum içerisinde devletin olmayacağını, ama yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımının yer alacağını dile getirdi.

Sözlerine daha önce yapılan açıklamaları yineleyerek devam eden Özlü, üretim yeri için 22 ilden talep olduğunu, ancak yer seçimi konusunun 1 yıl sonra gündeme geleceğini dile getirdi. “Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üretim ve piyasaya girme yılları olacak.” dedi.

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-ozluden-yerli-otomobille-ilgili-aciklama,-jwPWNYIX0SLwmxn_gygtQ