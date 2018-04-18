Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor

2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor
Özlü, yerli otomobilin üretimi için 5 ana yüklenicinin yüzde 30 kendi sermayelerini, yüzde 70 de kredi kullanacaklarını dile getirdi. Bu işte devletin ortaklığının söz konusu olmadığını belirten Bakan Özlü, şirketlerin kendi ortaklığını oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 milyar euroluk yatırımın öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.
Bakan Özlü, son alınan kararla birlikte ortak girişim kurulunun devletle bir sözleşme imzalayacağını, böylece devlet desteklerinin çerçevesinin belli olacağını söyledi. Konsorsiyum içerisinde devletin olmayacağını, ama yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımının yer alacağını dile getirdi.
Sözlerine daha önce yapılan açıklamaları yineleyerek devam eden Özlü, üretim yeri için 22 ilden talep olduğunu, ancak yer seçimi konusunun 1 yıl sonra gündeme geleceğini dile getirdi. “Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üretim ve piyasaya girme yılları olacak.” dedi.
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-ozluden-yerli-otomobille-ilgili-aciklama,-jwPWNYIX0SLwmxn_gygtQ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bunlar hep hikaye sifirdan hic bir halt yapamaz telifi var bu isin arge de olmadigina gore boş lakırtı yapmiş.
Şimdi bazilari hedörö hodoro diyecek ama biz hic birsey yapamayiz biraz mantikli olun bati bu ise 200 yil once baslamis bir birikimi var biz anca edebiyat
Bmw Mercedea bile 2 sene sadece tasarim arastirma kasiyor bunun milyonlarca km testi var farkli hava kosullari var vs vs
2011 den beri hep inaniyorsunuz bu haberlere eee onlar da sizi cozdugu icin kolay oluyor. Mart ayinda ceo ataniyordu eee Nisan bitiyor.
Gostermelik bir iki atama olur fabrika gosterilir secimden sonra yine unutulur
Daha doğrusu 3 tane arabası için
2019 da tasarımın hazır olması önemli değil, zorda kalırlarsa internetten bi fotoğraf indirip haber yaparlar.
Prototip ve seri üretim süreleri önemli. 2021 e çok kalmadı, inanmıyorum ama bekliyelim =)
Bu iktidarla basariyi sadece ongorebiliyoruz şunu anlayin artik da
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