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Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor

Yerli otomobille ilgili soruları yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu projede devlet ortaklığının söz konusu olmadığını belirtirken, öngörülen yatırım bedelini de açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor
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NTV’ye konuk olarak gündeme dair soruları yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son zamanlarda gündemden düşmeyen yerli otomobille ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilde devletin ortaklığının söz konusu olmadığını belirten Özlü, üretim için öngörülen yatırım bedelini de açıkladı.

2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor 

Özlü, yerli otomobilin üretimi için 5 ana yüklenicinin yüzde 30 kendi sermayelerini, yüzde 70 de kredi kullanacaklarını dile getirdi. Bu işte devletin ortaklığının söz konusu olmadığını belirten Bakan Özlü, şirketlerin kendi ortaklığını oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 milyar euroluk yatırımın öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

Bakan Özlü, son alınan kararla birlikte ortak girişim kurulunun devletle bir sözleşme imzalayacağını, böylece devlet desteklerinin çerçevesinin belli olacağını söyledi. Konsorsiyum içerisinde devletin olmayacağını, ama yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımının yer alacağını dile getirdi.

Sözlerine daha önce yapılan açıklamaları yineleyerek devam eden Özlü, üretim yeri için 22 ilden talep olduğunu, ancak yer seçimi konusunun 1 yıl sonra gündeme geleceğini dile getirdi. “Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üretim ve piyasaya girme yılları olacak.” dedi.


https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-ozluden-yerli-otomobille-ilgili-aciklama,-jwPWNYIX0SLwmxn_gygtQ Yorum Yaz
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zaferq 1 yıl en beğenilen
2028 Dh haberi "Yerli ve milli otomobil geliyor az kaldı"
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ufuk-34JD58 1 yıl
önce şeker fabrikası lazım.arabayımı yicez
3 Yanıt Yanıtla +46
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socialworker 1 yıl
Cem uzan'a hapis şoku.
Yanıtla +44
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mserifoglu 1 yıl
Yahu bir zamanlar üzeri doritos poşetiyle kaplanıp ''yerli ve milli'' diye itelenmeye çalışılan saablara ne oldu? Firmaya ödenen 40 milyon avrocuk nereye gitti? 2,5 milyar dolarda nasılsa çöpe atılan 40 milyon avro gibi halkın cebinde çıkıyor. Şunların peşine takılıp ciddi ciddi bir şeyler ortaya çıkacağına inanan kitle beter olsun, çoluk çocuk bir somun ekmeğe muhtaç kalsın.
hurriyet.com.tr/...
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Gatetrans 1 yıl
Ya arkadaş sen elinde iletişim firması olan Telekom'u tutamamış ilk fırsatta kalkıp satmışsın, satılmadık yerli firman kalmamış kalkmış hala insanları keko yerine koyup yerli de milli yerli de milli diyorsun. Ağız dolusu küfür etsek gene sizden adam olmaz bu nasıl zeka anlamadım ki arkadaş. Yerliymiş, yerli neyin kaldı ki yerli araç üreteceksin. Padişah olacam diye milletin ağzına bal çalıp durmaktan başka bir şey değil bunlar. Atatürk boş yere Saltanatı hilafeti kaldırmadı, soran olursa cevap burada. Bu tipler ortalıkta dolaşmasın diye işte.
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Bunun ceosu belli olcakti ne oldu o is?
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Senkei 1 yıl
Erbakan hükümeti zamanında Devrim otomobili bile 126 günde bitmişti be.
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erco35coast 1 yıl
İnanmıyoruz güven vermiyorsunuz
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ddsmurat 1 yıl
Araba maraba yok.
Bunlar hep hikaye sifirdan hic bir halt yapamaz telifi var bu isin arge de olmadigina gore boş lakırtı yapmiş.
Şimdi bazilari hedörö hodoro diyecek ama biz hic birsey yapamayiz biraz mantikli olun bati bu ise 200 yil once baslamis bir birikimi var biz anca edebiyat
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hollowman_ 1 yıl
Uzun bir sürece yayılacak bu iş. açıklanır açıklanmaz prototip, 1 ay içinde de satışa geçmesini bekleyenler var. Üstelik bir de milletle dalga geçip duruyorlar bu gerçek dışılıklarıyla.
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TheCaliph_ 1 yıl hollowman_
Hahaha uzun surec dedigib minimum 3 yıl.
Bmw Mercedea bile 2 sene sadece tasarim arastirma kasiyor bunun milyonlarca km testi var farkli hava kosullari var vs vs
2011 den beri hep inaniyorsunuz bu haberlere eee onlar da sizi cozdugu icin kolay oluyor. Mart ayinda ceo ataniyordu eee Nisan bitiyor.
Gostermelik bir iki atama olur fabrika gosterilir secimden sonra yine unutulur
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Mendieta58 1 yıl
Saab için kaç para vermiştik biz ya

Daha doğrusu 3 tane arabası için
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hatrix 1 yıl
Öncelikle inşAllah yapılır, derme çatma da olsa bizim malımız olsun.
2019 da tasarımın hazır olması önemli değil, zorda kalırlarsa internetten bi fotoğraf indirip haber yaparlar.
Prototip ve seri üretim süreleri önemli. 2021 e çok kalmadı, inanmıyorum ama bekliyelim =)
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_AsDeRf_ 1 yıl
Hedef 2019’a 1 seneden az kalmis daha yatirimlari ongorme asamasindayiz.
Bu iktidarla basariyi sadece ongorebiliyoruz şunu anlayin artik da
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yerli otomobil, yerli otomobil maliyet ve
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