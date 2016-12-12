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Yerli otomobilde hedef 2019

Resmi duyurusu geçtiğimiz yıl yapılan yerli otomobille ilgili devlet kanadından yeni bir açıklama geldi. Otomobil üretiminin ticari bir iş olduğu ve doğru modelin tamamlandığı belirtildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yerli otomobil projesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bugün katıldığı NTV canlı yayınında otomobil üretiminin ticari ağırlıklı bir iş olduğunu, dolayısıyla bu eksende iş modelini tamamladıklarını, hedefin aracı 2019'a yetiştirmek olduğunu söyledi. Daha fazla bilginin verilmediği açıklama, çalışmaların büyük oranda orjinal plana sadık ilerlediğini gösteriyor. Hatırlayanlar olacaktır, projenin ilk duyurusu dönemin bakanı Fikri Işık tarafından yapılmış ve 2020 öncesinde aracın üretimine başlanacağı ifade edilmişti. Tabi burada merak edilen bazı detaylar da yok değil.
Gizlilik nedeniyle mi gösterilmiyor, yoksa henüz çalışmaları tamamlanmadı mı bilmiyoruz ancak bu yıl sona ermeden önce 30-40 farklı prototip aracın tamamlanması ve farklı iklim ve arazi koşulları için saha testlerine geçilmesi bekleniyordu. Bakanlığın güncel takvimine göre yerli otomobilin 2018 AutoShow fuarında üretime hazır haliyle de sergilenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Tübitak öncülüğünde geliştirilen otomobilin öncül çalışmaları, tüm fikri mülkiyet hakları satın alınan dolayısıyla üzerinde her türlü çalışma hakkı bulunan Saab 9-3 ile yapılıyor. Ancak bitmiş otomobil, bakanlığın açıklamalarına göre tasarım-donanım-yazılım seviyesinde büyük oranda yerli teknolojileri kullanacak.
Üretimin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi istenen aracın farklı ihityaç ve beklentilere yönelik olarak %100 elektrikli, dizel ve benzinli seçeneklere sahip olacağı ve farklı segmentlerde piyasaya çıkacağı daha önce resmiyet kazanmıştı. Yerli otomobilde kullanılacak yazılım altyapısı, hali hazırda Tübitak tarafından geliştiriliyor ve modüler olması dolayısıyla sadece otomobil değil, ülkede geliştirilen farklı alanlardaki pek çok cihaza kolayca uyarlanması bekleniyor. Çeşitli kamuoyu anketleri, ülke insanının yerli üretime ilgi göstereceğine işaret ederken, fiyatlandırma-vergilendirme konusunda nasıl bir yol izleneceği, devlet kanadında ayrıca bir desteğin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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AlkanExclusive 2 yıl en beğenilen
Yok yok siz yanlış anladınız, yerli oto demedik. vergili oto dedik.
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12 Angry Men 2 yıl
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"2016'DA İLK FİLO ÜRETİLECEK"
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın bahsettiği açıklamayı, Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Kırıkkale mitinginde yaptı. Davutoğlu; "Geçen hafta milli sanayi itibarıyla milli bölgesel uçağımızın müjdesini paylaşmıştık. Bu hafta da elhamdülillah bütün hazırlıklar tamamlandı, imzalar atılıyor. Kendi milli otomobilimizi yapıyoruz inşallah. 2015 Ağustos'unda ilk prototip üretim, 2016'da inşallah ilk filo üretimi yapılacak" dedi.
Her seçim aynı yalanlar.
"2016'DA İLK FİLO ÜRETİLECEK"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın bahsettiği açıklamayı, Başbakan Ahmet ...
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cancan_burak 2 yıl
Yav he he
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atomkarinca28 3 ay
duyduğum en son haber, yerli otomobil ortakları kendi aralarında anlaşamamışlar.
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werneke 3 ay
yerli otomobille alakalı hiç bir hareket yok
gelişme vs yok
imza atan firmaların alakalı firmalarında konu ile alakalı olabilecek tanıdığı olanlar sorup öğrenebilir
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Elsa 3 ay
2019 geldi hadi bakalım
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jimhendrix 3 ay
Amedeci editor kardes bıkmadiniz mi yillardir sıkmaktan?
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Zeen 3 ay
haber var mı beyler
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Bluflame 2 yıl
tamam bir prototip varda, üretecek fabrika varmı ?
-son montaj seri üretim hattı kur: 2yıl
-motor,şanzıman, ecu, airbag gibi önemli parçaları tedarik yap: 2yıl
-alt tedarikçilerle üretim anlaşması yap: 1yıl
-yerli parçalarla sistem entegrasyonu/geri besleme yap: 2yıl
-yol sürüş, sıcak/soğuk hava testleri yap: 1yıl
-Euro NCAP’a git emisyon/kaza sertifikasyonu al : 1yıl
-yetkili bayii/dağıtım mekanizması kur :1yıl
-yeni bir şirket kur,yönetim binası, ceo ve ekibini kur: 2yıl
-model/marka/isim yarat, telif haklarını al : 1yıl
kaba hesap bu otomobil şu anda hazır olsa, seri üretim en iyimser şekilde 8yıl sürer.
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ayhan erdem1111 2 yıl
tesla'ya bin o bile çok parçası mercedes ,burdaki sivri zekalarda yok orası cadillac,yok lastiği reno gereksiz laflar.markası türk markası olsun zaten aldığın bi arabanın fiyatında markaya para ödüyorsun.
misal seat fren diski 400tl aynı parça aynı kalite ,aynı fabrika çıkışlı sadece marka WW marka basıp 800 ,porshe basıp 1200tl ye satıyorlar
zaten hiçbir marka yüzde yüz yerli değil Türkiyenin ihraç şampiyonu hersene otomotiv oluyor neden yabancı markalara para kaptıralım doğru bir proje bence
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koçari 2 yıl
2018 de seçim olacak demek ki
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Mugetsuga 3 ay koçari
Güzel tahmin

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sedatkuran 2 yıl
Seçim yaklaşıyor yerli üretimde patlama var...
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Bluemotionn 2 yıl
At yalanı ... inananı.
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Otomobil, yerli otomobil ve
11 etiket daha açıklama Popüler üretim MPopüler bakan 2019 hedef alt_slayt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57"
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