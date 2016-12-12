Yerli otomobilde hedef 2019

Yerli otomobil projesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bugün katıldığı NTV canlı yayınında otomobil üretiminin ticari ağırlıklı bir iş olduğunu, dolayısıyla bu eksende iş modelini tamamladıklarını, hedefin aracı 2019'a yetiştirmek olduğunu söyledi. Daha fazla bilginin verilmediği açıklama, çalışmaların büyük oranda orjinal plana sadık ilerlediğini gösteriyor. Hatırlayanlar olacaktır, projenin ilk duyurusu dönemin bakanı Fikri Işık tarafından yapılmış ve 2020 öncesinde aracın üretimine başlanacağı ifade edilmişti. Tabi burada merak edilen bazı detaylar da yok değil.

Gizlilik nedeniyle mi gösterilmiyor, yoksa henüz çalışmaları tamamlanmadı mı bilmiyoruz ancak bu yıl sona ermeden önce 30-40 farklı prototip aracın tamamlanması ve farklı iklim ve arazi koşulları için saha testlerine geçilmesi bekleniyordu. Bakanlığın güncel takvimine göre yerli otomobilin 2018 AutoShow fuarında üretime hazır haliyle de sergilenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Tübitak öncülüğünde geliştirilen otomobilin öncül çalışmaları, tüm fikri mülkiyet hakları satın alınan dolayısıyla üzerinde her türlü çalışma hakkı bulunan Saab 9-3 ile yapılıyor. Ancak bitmiş otomobil, bakanlığın açıklamalarına göre tasarım-donanım-yazılım seviyesinde büyük oranda yerli teknolojileri kullanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Üretimin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi istenen aracın farklı ihityaç ve beklentilere yönelik olarak %100 elektrikli, dizel ve benzinli seçeneklere sahip olacağı ve farklı segmentlerde piyasaya çıkacağı daha önce resmiyet kazanmıştı. Yerli otomobilde kullanılacak yazılım altyapısı, hali hazırda Tübitak tarafından geliştiriliyor ve modüler olması dolayısıyla sadece otomobil değil, ülkede geliştirilen farklı alanlardaki pek çok cihaza kolayca uyarlanması bekleniyor. Çeşitli kamuoyu anketleri, ülke insanının yerli üretime ilgi göstereceğine işaret ederken, fiyatlandırma-vergilendirme konusunda nasıl bir yol izleneceği, devlet kanadında ayrıca bir desteğin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.