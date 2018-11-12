Yerli otomobilde ilk prototipin üretileceği tarih açıklandı

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Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil projesi yeniden gündemde. Bütçe Sunumunda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobile de değinerek ilk prototipin üretileceği tarihi açıkladı.

Otomotiv endüstrisinin 1,5 milyonun üzerinde ortalama yıllık üretim ve 30 milyar dolara varan ihracat hacmiyle sanayimizin öncü sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Varank, ülkemizin bu alandaki kapasite ve deneyimini yerli otomobil ile taçlandırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.