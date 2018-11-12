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Yerli otomobilde ilk prototipin üretileceği tarih açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bütçe Sunumundaki konuşmasında yerli otomobil projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Varank, ilk prototip 2019 sonunda üretilecek dedi.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobilde ilk prototipin üretileceği tarih açıklandı
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Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil projesi yeniden gündemde. Bütçe Sunumunda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobile de değinerek ilk prototipin üretileceği tarihi açıkladı.

Otomotiv endüstrisinin 1,5 milyonun üzerinde ortalama yıllık üretim ve 30 milyar dolara varan ihracat hacmiyle sanayimizin öncü sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Varank, ülkemizin bu alandaki kapasite ve deneyimini yerli otomobil ile taçlandırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İlk prototip 2019 sonunda üretilecek

Bakan Varank, 5 büyük firmanın bir araya gelerek oluşturduğu Girişim Grubu’nun 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedeflediğini belirtti. Bu projenin Türk sanayisi için önemli bir eşik olacağını ifade eden Varank, elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından yerli otomobili büyük bir fırsat olarak nitelendirdi.


Konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz...
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eXaline 6 ay en beğenilen
her seçim öncesi aynı muhabbet. geçiniz bunları...
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webbie 6 ay
Yerel seçimleri yerli otomobilsiz gerçirmekten korkmuştum. Neyse ki sorun çözülmüş.
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bulentcandan 6 ay
Şu an otomobilin görünmezlik özelliğini hala geliştiriyorlarmış. Yoksa araba hazır, yollarda, ama siz göremiyorsunuz.
2 Yanıt Yanıtla +82
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1 Avatar
butterfly_effect_53 6 ay
Seçime az kaldı, kartonpiyerden yapılmış maketlerle 2-3 tur atmaya başlarlar yine.
Yerli makarna ve kömür de üretiyoruz, ama pek faydası olmuyor görüldüğü gibi.
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bilm-i yorum 6 ay
Benim anlamadığım niye yerli araç yapmaya uğraşıyoruz? Ülke nasıl araç yapar ya firmalar özel şirketler para kazanmak için ürün yapar. Devlet eliyle bu iş yapılınca piyasaya nasıl sürülecek; kim para kazanacak; rekabet nasıl olacak? Ne olacak yani kimden alacaz gidip arabayı? Bunlar es kaza birşey üretir sonra da propagandasını yapar tamam da o sırada diğer araç şirketleri ne olacak? Haksız bir rekabet oluşmuyor mu? Aslında pratikte tabii ki rakip olacak değil de teorik olarak yani
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mhmt_tkmk 6 ay
Her sec8m onu yeni araba uretiyoz bu gidisle ucan arabayida biz yaparix artik .
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gurkanse 6 ay
SEÇİM YALANLARI LOADİNG...
Tip: Bunların hepsi seçim oyunudur lütfen inanmayınız.
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Mugetsuga 6 ay
Bu gözler kaç tane yerli otomobil haberi gördü, bu kulaklar kaç tane yerli otomobil haberi duydu.
Hala inanan, inanmak isteyen varsa buyursun umut fakirin ekmeğidir deyip inansın.
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cenktun34 6 ay
Herşeyi satan adam fabrika kurup araba mı üretecekmiş?
Volvo satıldı alak dedik almadı.
Saab satıldı alak dedik almadı.
Land rover satıldı alak dedik almadı.
Sarayda saray dedi,köprü de köprü dedi...
Ne zaman diyanet işlerine ödenek Teknoloji ve arge bütçesinin 10/1 olur o zaman bu ülke yol alır.
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Blindfire 6 ay
Şayet ileri bir tarih haberi gelmediği sürece ümidim var, ama bir defa tarih değişirse bu işin sonu gelmez
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AsterixOburix 6 ay
Yerli uçağımız göklerdeydi, o ne oldu?
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BlueDay_86 6 ay
Günlük yerli araç dozumuzu aldık
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Guest-72BF5FF36 6 ay
Haftalık yerli otomobil konusuna hoş geldiniz
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