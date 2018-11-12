Yerli otomobilde ilk prototipin üretileceği tarih açıklandı

Otomotiv endüstrisinin 1,5 milyonun üzerinde ortalama yıllık üretim ve 30 milyar dolara varan ihracat hacmiyle sanayimizin öncü sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Varank, ülkemizin bu alandaki kapasite ve deneyimini yerli otomobil ile taçlandırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
İlk prototip 2019 sonunda üretilecek
Bakan Varank, 5 büyük firmanın bir araya gelerek oluşturduğu Girişim Grubu’nun 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedeflediğini belirtti. Bu projenin Türk sanayisi için önemli bir eşik olacağını ifade eden Varank, elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından yerli otomobili büyük bir fırsat olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz...
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Yerli makarna ve kömür de üretiyoruz, ama pek faydası olmuyor görüldüğü gibi.
Tip: Bunların hepsi seçim oyunudur lütfen inanmayınız.
Hala inanan, inanmak isteyen varsa buyursun umut fakirin ekmeğidir deyip inansın.
Volvo satıldı alak dedik almadı.
Saab satıldı alak dedik almadı.
Land rover satıldı alak dedik almadı.
Sarayda saray dedi,köprü de köprü dedi...
Ne zaman diyanet işlerine ödenek Teknoloji ve arge bütçesinin 10/1 olur o zaman bu ülke yol alır.
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