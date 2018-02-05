Yerli otomobili üretecek şirket sonunda kuruluyor!

Geçtiğimiz günlerde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv Sektör Kurulu’nun Sakarya şubesinde "Otomotivde Vizyonumuz Made in Turkey" temalı bir istişare toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya pek çok önemli ismin yanı sıra BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Okan Üniversitesi Enerji Sistemler Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Tuncay da konuşmacı olarak katıldı.

Yerli otomobili üretecek 5 şirket arasında yer alan BMC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, milli projelerle ilgili değerlendirmeleri esnasında yerli otomobil ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşma esnasında pek çok konuya değinen Sancak, yerli otomobili üretecek olan şirketin Mart ayı bitmeden kurulacağının altını çizdi.

Şirket Mart ayının sonuna doğru kurulacak

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen ortak girişimin çalışmalarını anlatan Sancak, "Yaptığımız planlamaya göre Mart'ın sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteği var. Devletimizin büyük desteği var. Cumhurbaşkanımız zaten ilan etmişti, külliyede bu konuyla ilgili bir o da denetim kurdu. Bizi denetliyor zaten, çok şükür her şeyi denetlediği gibi, bizi de denetliyor. Çünkü bu Türkiye'nin uluslararası alanda bayrak göstermesi hareketi. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey, bir de bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak. Sorunu sadece bir araba olarak düşünmemiz lazım. Çeşitli boyutları var. Bir sektör insanlığın gittiği bir alan, yapay zeka, teknoloji, yazılım, bunların hepsi bir araya gelecek. İşte Türkiye bu adımla buraya adım atıyor" şeklinde konuştu.

Halk bize fazlasını verir

Sancak, yerli otomobil üretiminin finansmanıyla ilgili gelen sorulara ise oldukça ilginç bir yaklaşımda bulundu. “Biz finansmandan korkmuyoruz.” şeklinde konuşmasına başlayan Sancak, "Biz bunu düzgün anlattığımız zaman bu halk bunun finansmanını üstlenir. Biz son kuruşumuza kadar vereceğiz. Paramız bittiği zaman döneceğiz, halka diyeceğiz ki, bak bu kadar para lazım, bizim paramız bitti. Bu halk bize fazlasını verir" ifadelerini kullandı.”

Sancak, yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesi taleplerine ilişkin de, "Bana sorarlarsa ben Sakarya'da olmasını isterim. Sakarya lehine lobi yapacağım, benim bütün her şeyim Sakarya'da" diye konuştu.