Yerli otomobili üretecek şirket sonunda kuruluyor!

Yerli otomobili üretecek 5 şirket arasında yer alan BMC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, milli projelerle ilgili değerlendirmeleri esnasında yerli otomobil ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşma esnasında pek çok konuya değinen Sancak, yerli otomobili üretecek olan şirketin Mart ayı bitmeden kurulacağının altını çizdi.
Şirket Mart ayının sonuna doğru kurulacak
Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen ortak girişimin çalışmalarını anlatan Sancak, "Yaptığımız planlamaya göre Mart'ın sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteği var. Devletimizin büyük desteği var. Cumhurbaşkanımız zaten ilan etmişti, külliyede bu konuyla ilgili bir o da denetim kurdu. Bizi denetliyor zaten, çok şükür her şeyi denetlediği gibi, bizi de denetliyor. Çünkü bu Türkiye'nin uluslararası alanda bayrak göstermesi hareketi. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey, bir de bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak. Sorunu sadece bir araba olarak düşünmemiz lazım. Çeşitli boyutları var. Bir sektör insanlığın gittiği bir alan, yapay zeka, teknoloji, yazılım, bunların hepsi bir araya gelecek. İşte Türkiye bu adımla buraya adım atıyor" şeklinde konuştu.
Halk bize fazlasını verir
Sancak, yerli otomobil üretiminin finansmanıyla ilgili gelen sorulara ise oldukça ilginç bir yaklaşımda bulundu. “Biz finansmandan korkmuyoruz.” şeklinde konuşmasına başlayan Sancak, "Biz bunu düzgün anlattığımız zaman bu halk bunun finansmanını üstlenir. Biz son kuruşumuza kadar vereceğiz. Paramız bittiği zaman döneceğiz, halka diyeceğiz ki, bak bu kadar para lazım, bizim paramız bitti. Bu halk bize fazlasını verir" ifadelerini kullandı.”
Sancak, yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesi taleplerine ilişkin de, "Bana sorarlarsa ben Sakarya'da olmasını isterim. Sakarya lehine lobi yapacağım, benim bütün her şeyim Sakarya'da" diye konuştu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benzinlimi pillimidir
Kornasida zillimidir
Soyleyin bilek kurban olam
Cikacakmi cikmayacakmi
Fakirlerde alacakmi
Bilimum vergisi olacakmi
Soyleyin bilek kurban olam
Dort tekeri olacakmi
Kanatlimi ucacakmi
Gaza dokununca kacacakmi
Soyleyin bilek kurban olam
Asik emre calar sazi
Birakin artik pozu nazi
Bir iki yila verek gazi
Cikarin surek kurban olam
Bknz: VERGİ, ZAM, KDV, ÖTV, TRT, ÖİV, MTV, daha kısaltmasını bilemediğim bilimum kazık cinsi seçeneği göreve hazır zaten...
2011 yılı cnnturk.com/...
Gurban olduğum paşalar gibi çıkın, yaptık deyin, yalan dolan, aşırma olmasın. Her seçim döneminde 3ü 5i değil 80 milyonu hayal kırıklığına uğratmayın çıkar sağlamak için.
Ortada hiçbir şey yokken, menzil paylaşıldı, 4 farklı araç olacak dendi, şu kadar sipariş verildi dendi, olmayan şeyin ne siparişi?
Şu yukarıdaki kamuflajlı arabanın fotoğraflarını kaç yıl önce gördü bu millet? Araba bu dendi, sonra bu değil dendi. Bu arabayı kim tanıttı? Ortada otomobili üretecek şirketler yokken kim alıp geldi bu kamuflajlı otomobili?
Üretmek kolay ama karlı ve temiz bir iş olmayınca kimse acele etmiyor. Birileri üretecek de 3-5 sene sonra kar etmeye başlayacak daa...