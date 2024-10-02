Togg'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı!

Festivale siyah renkte sergilenen Togg T10F, hali hazırda güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerine tabi tutuluyor. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, aracın lansmanını 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ve Nisan 2025'den itibaren T10F’yi Türkiye’den başlayarak müşterileri sunacaklarını söylemişti.
Togg T10F özellikleri
Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.
T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda aracın harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan, cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.