Togg'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'te yerli otomobil Togg'un ikinci modeli olan Togg T10F ilk defa görücüye çıktı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli sedan ile Togg, model çeşitliliğini arttırarak daha rekabetçi olmayı hedefliyor.

Festivale siyah renkte sergilenen Togg T10F, hali hazırda güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerine tabi tutuluyor. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, aracın lansmanını 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ve Nisan 2025'den itibaren T10F’yi Türkiye’den başlayarak müşterileri sunacaklarını söylemişti.

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Togg T10F özellikleri

Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.

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T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda aracın harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan, cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

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