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    Togg'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı!

    Adana’da düzenlenen TEKNOFEST'te yerli otomobil Togg'un ikinci modeli olan Togg T10F ilk defa görücüye çıktı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli otomobil neler sunacak?
    Togg'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı! Tam Boyutta Gör
    Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'te yerli otomobil Togg'un ikinci modeli olan Togg T10F ilk defa görücüye çıktı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli sedan ile Togg, model çeşitliliğini arttırarak daha rekabetçi olmayı hedefliyor.

    Festivale siyah renkte sergilenen Togg T10F, hali hazırda güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerine tabi tutuluyor. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, aracın lansmanını 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ve  Nisan 2025'den itibaren T10F’yi Türkiye’den başlayarak müşterileri sunacaklarını söylemişti.

    Togg'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı! Tam Boyutta Gör

    Togg'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı! Tam Boyutta Gör

    Togg T10F özellikleri

    Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.

    T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda aracın harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan, cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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