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Yerli seyir füzesi SOM-B1'in en büyük teslimatı yapıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan açıklamada yerli seyir füzesi SOM'un B1 modelinin en büyük paket teslimatı olan 7 adet füzenin teslimatının gerçekleştiği belirtildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından bugün yapılan açıklamada yerli seyir füzesi SOM-B1'in 7 adetinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretimi gerçekleştirilen SOM seyir füzelerinin B1 modelinin 7 adeti teslim edildi.
250 kilometrenin üzerinde menzili olduğu bilinen SOM-B1 seyir füzesi çok alçak irtifalarda yüksek hızlarla harekat icra ettiği için düşman hava savunma radarları tarafından çok zor tespit ediliyor.4 metre uzunluğu ve 600 kilogram ağırlığı bulunan füze savaş uçakları tarafından hedefe atılıyor. 
Özellikle düşman hava savunma sistemleri ve kritik tesislerini vurmak üzere geliştirilen SOM-B1, hem düşman radarları tarafından tespit edilemediği için vurulamıyor hem de diğer füze sistemlerine göre neredeyse hatasız vuruş yapabiliyor.  

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tahir40 1 yıl en beğenilen
Şöyle radarlar tespit edemiyor, böyle hatasız vurur demişiz de sahada testi yapıldı mı? Bi iki PDY üssü patlatmadan kendini ıspat etmiş sayılmaz.
3 Yanıt Yanıtla +16
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Hasan07-36 1 yıl tahir40
tahir40

Şöyle radarlar tespit edemiyor, böyle hatasız vurur demişiz de sahada testi yapıldı mı? Bi iki PDY üssü patlatmadan kendini ıspat etmiş sayılmaz.

Tabi ki test edildi. TSK salak mı ki hedefi vuramayan bir füzeyi alacak? Test videolarından ikisi şurada: youtube.com/...

İkinci nokta radarlar tarafından tespit edilmesinin zor olması kaplaması ya da stealth teknolojisi nedeniyle değil. Asıl tespit edilememe nedeni yere çok yakın uçabilmesi. Seyir füzeleri yerden 30 ile 100 metre arası mesafede engebelerin aralarından geçerek uçar. Bu sebeple etrafınızdaki yükseltiler nedeniyle hatta uzaktayken dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle bu füzenin üzerinize geldiğini göremezsiniz.

Bir örnek vermek gerekirse ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssüne attığı Tomahawk füzeleri de her ne kadar gemiden fırlatılsa da bu füzeyle aynı tipte. Muhtemelen Suriye'deki S400 sistemi alçaktan uçarak gelen füzeleri görememiştir bile.
tahir40Şöyle radarlar tespit edemiyor, böyle hatasız vurur demişiz de sahada testi yapıldı mı? Bi iki PDY üssü patlatmadan kendini ıspat...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Kendi ordumuza yenilenen silah sanayisini entegre etmemiz bir lütuf değildir, mecburidir
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hollowman_ 1 yıl
Adam onlarca testi yapılıp, F-35'e de entegre edilecek kadar kalitesi ispatlanmış milyonluk seyir füzesinin, hiçbir hava koruması olmayan PKK mevzisine atılmasını bekliyor. Üstelik bir sürü de like almış, sürü halinde vasatlık dolaşıyor malesef. savunma sanayiinde piyasaya onlarca yerli ürün sürülüyor ama cahilce bunları aşağılamak, kompleksli yorum yapmak daha fazla ilgi çekiyor.
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FerdosParadise 1 yıl
Hay Maşa ALLAH.Elimizde son teknoloji Savunma silahları ve İran Devrim Muhafızları gibi güçlü müteffik komşumuz İran ile kimse Türkiye 'ye saldırı planı ve hayalini bile yapamaz,G...tü yemez doğrusu...
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homebird 1 yıl
Sayının 7 den çoook daha fazla olduğunu düşünüyorum.
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01myavuz 1 yıl
Bunlar güzelde, insan hayatının bundan değerli olduğuna inanan sistemle iyi iş yapar.
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atilasat 1 yıl
atak helikopterden fırlatılan bir cirit füzesiyle yok edilen pkk mağarası videosu vardı. bunla da böyle bir çalışma yapılsa iyi olur. iyi de reklam olur.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Şöyle radarlar tespit edemiyor, böyle hatasız vurur demişiz de sahada testi yapıldı mı? Bi iki PDY üssü patlatmadan kendini ıspat etmiş sayılmaz.
3 Yanıt Yanıtla +16
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YoldaşNapolyon 1 yıl tahir40
Haberi çok ciddiye almamak gerek.
Görünürlüğü düşük ve karıştırmaya karşı koruma sistemi mevcut çok abartmamalı
Suriye'deki savaş aslında bizim silahlarımız için büyük tecrübe ve reklam olabilir.
Atak Anka Omtas Umtas bunları kullanmalı ve reklamını yapmalıyız.
Som pahalı bir alet Suriye'deki bölücülere daha ucuz aletler lazım.
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Hasan07-36 1 yıl tahir40
tahir40

Şöyle radarlar tespit edemiyor, böyle hatasız vurur demişiz de sahada testi yapıldı mı? Bi iki PDY üssü patlatmadan kendini ıspat etmiş sayılmaz.

Tabi ki test edildi. TSK salak mı ki hedefi vuramayan bir füzeyi alacak? Test videolarından ikisi şurada: youtube.com/...

İkinci nokta radarlar tarafından tespit edilmesinin zor olması kaplaması ya da stealth teknolojisi nedeniyle değil. Asıl tespit edilememe nedeni yere çok yakın uçabilmesi. Seyir füzeleri yerden 30 ile 100 metre arası mesafede engebelerin aralarından geçerek uçar. Bu sebeple etrafınızdaki yükseltiler nedeniyle hatta uzaktayken dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle bu füzenin üzerinize geldiğini göremezsiniz.

Bir örnek vermek gerekirse ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssüne attığı Tomahawk füzeleri de her ne kadar gemiden fırlatılsa da bu füzeyle aynı tipte. Muhtemelen Suriye'deki S400 sistemi alçaktan uçarak gelen füzeleri görememiştir bile.
2 Yanıt Yanıtla +15
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Bluflame 1 yıl tahir40
tahir40
Şöyle radarlar tespit edemiyor, böyle hatasız vurur demişiz de sahada testi yapıldı mı? Bi iki PDY üssü patlatmadan kendini ıspat etmiş sayılmaz.

aynısını ben yazacaktım, bu silah hangi operasyonda kullanılmış?
yabancı ülkelere satış yapmak için sıcak savaşda kendini ispatlamış, geniş çapta düşmana zarar vermiş, sesli-videolu filmi olan silah lazım.
süper zekanın birisi yazmış yukarda, “ tsk testi geçmeyen silahı almaz” demiş, olm tsk’nın testleri önceden bilinen bir senaryo ve geçmek çok zor değildir, operasyonda kendini kanıtlamak çok daha sağlam bir referansdır.
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mladenbmv 1 yıl
7 tane sayı az bence daha fazla olmalı seri üretime geçmemiz gerek günlük en az 20 tane üretmemiz gerek abd artık bize silah füze v.s vermez.
1 Yanıt Yanıtla
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KalemKolik 1 yıl mladenbmv
mladenbmv
7 tane sayı az bence daha fazla olmalı seri üretime geçmemiz gerek günlük en az 20 tane üretmemiz gerek abd artık bize silah füze v.s vermez.

Günlük 20 adet çok abartı bir rakam. Toplam sipariş adeti bile 600 adetin yarısı yokturdur.
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Kendi ordumuza yenilenen silah sanayisini entegre etmemiz bir lütuf değildir, mecburidir
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