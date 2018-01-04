Yerli seyir füzesi SOM-B1'in en büyük teslimatı yapıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından bugün yapılan açıklamada yerli seyir füzesi SOM-B1'in 7 adetinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretimi gerçekleştirilen SOM seyir füzelerinin B1 modelinin 7 adeti teslim edildi.
250 kilometrenin üzerinde menzili olduğu bilinen SOM-B1 seyir füzesi çok alçak irtifalarda yüksek hızlarla harekat icra ettiği için düşman hava savunma radarları tarafından çok zor tespit ediliyor.4 metre uzunluğu ve 600 kilogram ağırlığı bulunan füze savaş uçakları tarafından hedefe atılıyor.
Özellikle düşman hava savunma sistemleri ve kritik tesislerini vurmak üzere geliştirilen SOM-B1, hem düşman radarları tarafından tespit edilemediği için vurulamıyor hem de diğer füze sistemlerine göre neredeyse hatasız vuruş yapabiliyor.
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Tabi ki test edildi. TSK salak mı ki hedefi vuramayan bir füzeyi alacak? Test videolarından ikisi şurada: youtube.com/...
İkinci nokta radarlar tarafından tespit edilmesinin zor olması kaplaması ya da stealth teknolojisi nedeniyle değil. Asıl tespit edilememe nedeni yere çok yakın uçabilmesi. Seyir füzeleri yerden 30 ile 100 metre arası mesafede engebelerin aralarından geçerek uçar. Bu sebeple etrafınızdaki yükseltiler nedeniyle hatta uzaktayken dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle bu füzenin üzerinize geldiğini göremezsiniz.
Bir örnek vermek gerekirse ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssüne attığı Tomahawk füzeleri de her ne kadar gemiden fırlatılsa da bu füzeyle aynı tipte. Muhtemelen Suriye'deki S400 sistemi alçaktan uçarak gelen füzeleri görememiştir bile.