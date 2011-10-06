"Yeterince çılgın insanlar, dünyayı değiştirebilir"

Teknoloji dünyası ve insanlık ona teşekkür ediyor.Bilgisayarları kişiselleştirerek gündelik hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline getiren, farklı düşünmeyi sağlayan diyerek başlayacağımız katkılarını ve yaptıklarını anlatmak kısa sürmeyecek olan; fakat, özetle dünyayı değiştiren ve insanlık tarihine bir lider olarak ismini altın harflerle yazdıran Steve Jobs'u "Think Different" ile anıyoruz..

İşte çılgın olanlar.

Uyumsuzlar.

Asiler.

Sorun çıkaranlar.

Bulunduğu yere uygun olmayanlar.

Farklı şeyler görenler.

Kurallara düşkün değiller,

ve statükoya hiç saygıları yok.

Onların sözlerini aktarabilirsiniz,

aynı fikirde olmayabilirsiniz.

Övebilir ya da kötüleyebilirsiniz.

Ancak yapamayacağınız tek şey onları göz ardı etmektir.

Çünkü onlar birşeyleri değiştirdiler.

İnsanlığı daha ileriye götürdüler.

Bazıları onları çılgın olarak nitelendirebilir;

biz ise dahi.

Çünkü yeterince çılgın insanlar,

dünyayı değiştirmeyi düşünebilir,

ve bunu gerçekleştirebilirler...