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"Yeterince çılgın insanlar, dünyayı değiştirebilir"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,7b
1
25
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyası ve insanlık ona teşekkür ediyor.Bilgisayarları kişiselleştirerek gündelik hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline getiren, farklı düşünmeyi sağlayan diyerek başlayacağımız katkılarını ve yaptıklarını anlatmak kısa sürmeyecek olan; fakat, özetle dünyayı değiştiren ve insanlık tarihine bir lider olarak ismini altın harflerle yazdıran Steve Jobs'u "Think Different" ile anıyoruz..

İşte çılgın olanlar.
Uyumsuzlar.
Asiler.
Sorun çıkaranlar.
Bulunduğu yere uygun olmayanlar.
Farklı şeyler görenler.
Kurallara düşkün değiller,
ve statükoya hiç saygıları yok.
Onların sözlerini aktarabilirsiniz,
aynı fikirde olmayabilirsiniz.
Övebilir ya da kötüleyebilirsiniz.
Ancak yapamayacağınız tek şey onları göz ardı etmektir.
Çünkü onlar birşeyleri değiştirdiler.
İnsanlığı daha ileriye götürdüler.
Bazıları onları çılgın olarak nitelendirebilir;
biz ise dahi.
Çünkü yeterince çılgın insanlar,
dünyayı değiştirmeyi düşünebilir,
ve bunu gerçekleştirebilirler...




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alpa07 8 yıl
:(
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@rd@ 8 yıl
değerimi bilmiyorsunuz bide...
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel şiir.
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kararsızkaldım 8 yıl
Allah rahmet eylesin.
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berkkarabacak 8 yıl
Bu yazıyı TÜRK İNSANININ on kere yüz kere bin kere okuması lazım
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CodeMachine 8 yıl
@suvarsahayatvar yok daha neler. Tamam bende takdir ediyorum yaptıklarını ama abartmayın bu kadar.
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feylosoft 8 yıl
Hey gidi goca steve
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suvarsahayatvar 8 yıl
Onun gibisi bulunmaz bir daha...
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Guest-5980C441C 8 yıl
Demekki para bile bazen yetersiz kaliyormus.
Ceosu oldugu sirket nakit zengini. Ve eminimki sagligi icin tum nakit parayi verebilirdi, ama 75 milyar dolarinda olsa olume hakim olamiyosun iste...
Dunya mali dunyada kaliyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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sylar_brain 8 yıl
diffriend

Demekki para bile bazen yetersiz kaliyormus.
Ceosu oldugu sirket nakit zengini. Ve eminimki sagligi icin tum nakit parayi verebilirdi, ama 75 milyar dolarinda olsa olume hakim olamiyosun iste...
Dunya mali dunyada kaliyor.

hee tmm.
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Guest-F8946C419 8 yıl Guest-5980C441C
diffriend

Demekki para bile bazen yetersiz kaliyormus.
Ceosu oldugu sirket nakit zengini. Ve eminimki sagligi icin tum nakit parayi verebilirdi, ama 75 milyar dolarinda olsa olume hakim olamiyosun iste...
Dunya mali dunyada kaliyor.

Güzel yorum olmuş.

Ergenleri aldırma kardeşim yüreğine sağlık.
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MattPegasus 8 yıl

Teknoloji dünyası onu asla unutmayacak.
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Barlas 8 yıl
Apple vizyonunu kaybetti.
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