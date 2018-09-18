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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2019 adayları belli oldu!

Dünyada yılın en iyi otomobilleri belirlenmeden önce, hangi otomobillerin listede olduğu açıklandı. Araçlar en iyi lüks, en iyi performans, en iyi çevreci ve en iyi şehir araçları şeklinde ayrıldı.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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2018 yılı birçok alanda büyük ilerleme kaydedilen bir yıl oldu. Otomotiv sektörü de birçok yenilik gördü. 2018’de Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nü ise Volvo’nun orta boyutlu SUV modeli XC60 almıştı. Şimdi de bu ödülün 2019 adaylarına ait farklı kategorilerdeki listeleri yayınlandı.
Farklı ülkelerden 85 adet jürinin katılımıyla kazananların belirleneceği bu ödüller, 2019’un Nisan ayında New York Otomobil Fuarı’nda son bulacak. O zamana kadar ise eleme şeklinde gidilecek. Elemelerin sonucunda hem dünyanın en iyi otomobili belirlenecek, hem de diğer kategorilerdeki en iyiler seçilecek. Bu kategoriler ise en iyi lüks, en iyi performans, en iyi çevreci ve en iyi şehir araçları kategorilerinden oluşuyor.

Dünyada Yılın Otomobili Adayları 

• Acura RDX
• Audi e-tron
• Audi A1
• Audi A6
• Audi Q3
• BMW 3 Serisi
• BMW i8 Roadster
• BMW X2
• Cadillac XT4
• Citroen C5 Aircross
• Dacia Duster
• Ford Focus
• Honda Clarity Plug-In Hibrit
• Hyundai Santa Fe
• Hyundai Nexo
• Infiniti QX50
• Jaguar E-Pace
• Jaguar I-Pace
• Jeep Cherokee
• Jeep Wrangler
• Kia Ceed/Forte
• Kia Niro EV
• Kia Soul
• Lexus ES
• Lexus UX
• Nissan Altima
• Nissan Kicks
• SEAT Arona
• Subaru Forester
• Suzuki Jimny
• Toyota Avalon
• Toyota Corolla
• Toyota RAV4
• Volvo S60/V60
• Volvo XC40 

Dünyada yılın en iyi lüks otomobili adayları 

• Audi A7
• Audi Q8
• BMW 8 Serisi
• Mercedes-Benz GLE
• Volkswagen Touareg 

Dünyada yılın en iyi performans otomobili adayları 

 • Aston Martin Vantage
• BMW M2 Competition
• Hyundai Veloster N
• Kia Ceed GT
• McLaren 720S 

Dünyada yılın en iyi çevreci otomobili adayları 

• Audi e-tron
• BMW i8 Roadster
• Honda Clarity Plug-In Hibrit
• Honda Insight
• Hyundai Nexo
• Jaguar I-PACE
• Kia Niro EV
• Lexus ES Hibrit
• Lexus UX Hibrit
• Toyota Avalon Hibrit
• Toyota RAV4 Hibrit

Dünyada yılın en iyi şehir otomobili adayları 

• Audi A1
• BMW X2
• Kia Soul
• SEAT Arona
• Suzuki Jimny 

https://www.autoexpress.co.uk/car-news/104632/world-car-of-the-year-2019-contenders-announced Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
stylememo 8 ay en beğenilen
Türkiyeyi şu anda ingilendirmeyen bir durum.
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xweser 8 ay
genel kültür bizim için.
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alcohol06 8 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Çocuk Adam 8 ay
yılın en iyi lüks otomobili adaylarında megane 4 sedan niye yok acaba listeyi dh üyeleri mi hazırlıyor nedir
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suti0 8 ay
focus alır
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mamlamoz 8 ay
Corolla 2019 daki yeni kasasıyla bu ödülü alır alınca edittlerim.
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QuexSeeL 8 ay
508 2018 model ödüllerinde miydi? Bu listede herhalde o sebeple yok?!
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McLaren64 8 ay
BMW 3 Serisi derken? Tanıtılmamış aracı aday göstermişler. Adamlar eminler mükemmel bir makine çıkacağından. Koy işte uğraştırma bizi demişler.
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haberelectro 8 ay McLaren64
Her yil tanitilmamis arabalar aday gosterilir zaten
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Francis J. Underwood 8 ay
Range Rover niye yok be
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Tolgá 8 ay
benim ödülüm focusa
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zotacing 8 ay
8 serisi falan ödül almalı.
Yeni Focus'da kendi klasmanında ödül alabilir, segmentinin üzerine çıkan özellikler getirdi yine.
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Mr. Jingles 8 ay
Performansta McLaren 720S yüksek ihtimalle alır.
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