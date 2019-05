Yılın en iyi filmleri

2015 yılında artık sona gelinirken, yılın merak edilen tüm filmleri de sinemaseverler ile buluştu. Mad Max: Fury Road, Marslı ve Görevimiz Tehlike 5 gibi büyük bütçeli gişe filmleri yaz aylarına damgasını vururken, yıl sonunda da Casuslar Köprüsü, Sicario ve Steve Jobs gibi bu yıl ödül sezonunda etkili olacak önemli filmler izleyicilerle buluştu. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz yılın son aylarında çıkan birçok ödüllü film de, ülkemizde bu yılın ilk aylarında vizyona girdi.

Bu yıl Türkiye'de vizyona giren kayda değer filmlerin bulunduğu bir anketi yazının devamında bulabilirsiniz. Yılın en iyisi olduğunu düşündüğünüz film için ankette oy kullanın ve böylece yılın en iyi filmini hep birlikte belirleyelim. Eğer bu yılın en iyi filmi olduğunu düşündüğünüz film ankette yoksa, kendi tercihinizi yorumlardan ileterek listeye dahil olmasını sağlayabilirsiz.

Mad Max: Fury Road

Kült bilim-kurgu serileri arasında yer alan Mad Max, uzunca bir aranın ardından bu yıl sinemalara geri döndü. Mel Gibson'sız bir Mad Max filmine birçok kişi başta şüpheyle yaklaşmış olsa da, ortaya çıkan sonuç tüm zamanların en iyi aksiyon filmlerinden biri oldu. Baştan sona çılgın ve aksiyon dolu bir film olan Mad Max: Fury Road, sinemaseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı başardı.

Bugüne kadar Mel Gibson'la özdeşleşen Max karakterine kendinden bir şeyler katmayı başaran Tom Hardy son derece iyi bir performans çıkarsa da, filmin asıl yıldızı Charlize Theron oldu. Acımasız bir tirana karşı isyan eden Furiosa'yı canlandıran Theron, bu yılın en iyi performanslarından birine imza attı. Yıldız oyuncunun adı bu yılki Oscar yarışında sık sık anılıyor. Öte yandan Fury Road'un en iyi film dalında Oscar adaylığı alması zor görünse de, yönetmen George Miller'ın kendi kategorisinde ciddi bir aday olduğunu söyleyebiliriz.

Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi) / Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Geçtiğimiz yıl aralarında en iyi filmin de bulunduğu dört dalda Oscar ödülüne layık görülen Birdman, aslında 2014 filmi olsa da ülkemizde bu yılın başında vizyona girdi. Meksikalı usta yönetmen Alejandro Gonzalez İnarritu tarafından yönetilen Birdman, 20 yıl önce süper kahraman filmleriyle yakaladığı şöhreti yavaş yavaş kaybeden bir aktörün son çırpınışlarını anlatıyor.

Hayatı boyunca gölgesinde kaldığı süper kahraman rolünün etkisinden kurtulmak ve kariyerini canlandırmak için kendi yazıp yönettiği bir tiyatro oyununda oynayan aktörün hikayesini anlatan Birdman, kendisi de adeta bir tiyatro oyunu gibi işliyor. Baştan sona sahneden sahneye, mekandan mekana geçiş yaparak adeta 2 saatlik tek bir çekim halini alan film, Inarritu'nun ustaca yönetimi ve oyuncularının müthiş performanslarıyla yılın en iyi filmleri arasına girmeyi başardı.

Marslı / The Martian

Alien ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, Marslı ile bu alandaki ustalığını bir kez daha kanıtladı. Scott'ın eski filmlerine kıyasla çok daha gerçekçi bir bilim-kurgu filmi olan ve tarz olarak Alfonso Cuaron'un Yerçekimi'ni andıran Marslı, ekibi tarafından öldü sanılarak Mars'ta tek başına bırakılan astronot Mark Watney'nin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.





Andy Weir'in filme kaynaklık eden aynı adlı kitabı, hem ana karakterinin hikayenin neredeyse tamamını tek başına geçiriyor olması, hem de birçok teknik detay barındırmasıyla sıkıcı olma riski taşıyan, uyarlanması zor bir kitap olsa da, ortaya çıkan sonuç son derece eğlenceli ve heyecan dolu bir film oldu. Marslı'nın bu başarısında Ridley Scott'un usta yönetimi kadar, Matt Damon'ın başarılı performansı da etkili oldu.

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor / Star Wars: The Force Awakens

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Star Wars'un yeni filmi The Force Awakens, şüphesiz bu yılın en merak edilen filmlerinden biriydi. Öyle ki film henüz vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başlamıştı. J.J. Abrams yönetiminde çekilen yeni Star Wars filminin tüm Star Wars hayranlarını memnun ettiğini söylemek mümkün olmasa da, Abrams'ın yeni üçlemeye iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

The Force Awakens, serinin eski kahramanlarıyla yeni yüzleri başarıyla bir araya getirerek zor bir görevin altından başarıyla kalktı. Abrams'ın filmi tek başına bakıldığında seriye pek bir şey katmamış olsa da, üçlemenin sonraki filmlerinde işlenecek ilgi çekici bir hikayenin temellerini attı. Yeni Star Wars filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanırken, eleştirmenlerin de beğenisini topladı. Öyle ki, Amerikan Film Enstitüsü (AFI), The Force Awakens'ı daha önce açıkladığı yılın en iyi filmleri listesine on birinci film olarak dahil ederken, Eleştirmenler Birliği de The Force Awakens'a en iyi film adaylığı vermek için üyelerinden izin aldı.

Sicario





Oscar adayı İçimdeki Yangın (Incendies) filmiyle adını duyuran Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve, her yeni filmiyle çıtayı biraz daha yükseltiyor. Prisoners ile Hollywood'un en yetenekli yönetmenlerinden biri olduğunu gösteren Villeneuve, bu yıl vizyona giren Sicario ile yılın en iyi filmlerinden birine imza attı.

ABD - Meksika sınırında geçen film, her geçen gün daha da kanlı bir hal alan uyuşturucu savaşını, genç ve idealist bir FBI ajanının gözünden anlatıyor. Yönetmenliğinden senaryosuna, oyuncu performanslarından görüntü yönetimine her konuda yılın en iyileri arasında yer alan Sicario, Amerika'nın uyuşturucu konusundaki politikalarıyla ilgili cesur eleştirilerde bulunuyor. Eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan filmin bu yılki Oscar yarışında beklendiği kadar etkili olmaması da biraz bu cesur tavrı yüzünden.

Whiplash

Birdman gibi Whiplash de 2015 vizyon takvimine geçtiğimiz yıldan sarkan filmlerden. Genç bir bateristin, öğrencilerinden istediği performansı almak için her şeyi yapabilecek zorba bir öğretmenle olan karmaşık ilişkisini anlatan film, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Genç yönetmen Damien Chazelle'in bağımsız filmi, Sundance Film Festivali'nde gösterildikten sonra yavaş yavaş gönülleri kazandı ve sonunda, 5 dalda aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nden 3 Oscar ile dönmeyi başardı.

Görevimiz Tehlike 5 / Mission: Impossible - Rogue Nation

Sinemanın en popüler aksiyon serilerinden biri olan Görevimiz Tehlike, son yıllarda adeta evrim geçirdi. Ghost Protocol ile birlikte sıradan aksiyon filmleri olmanın ötesine geçerek, James Bond ve Bourne serilerine rakip olabilecek bir seri haline gelen Görevimiz Tehlike, bu yıl vizyona giren Rogue Nation ile yerini daha da sağlamlaştırdı. Ghost Protocol gibi başarılı bir filmin üstüne koyarak seriyi daha da ileri götüren Rogue Nation, çılgın aksiyon sahneleri ve uçuk teknolojik cihazlara bir de ilgi çekici bir ajan hikayesi ekledi.

Günümüzde bir filmi gişede tek başına taşıyabilen belki de son isim olan Tom Cruise, bu filmle birlikte yıldız statüsünü biraz daha güçlendirdi. Rogue Nation'ın asıl yıldızı ise Tom Cruise'dan bile sahne çalmayı başaran genç oyuncu Rebecca Ferguson oldu. Bu filmdeki müthiş performansının ardından yıldızı bir anda parlayan Ferguson'ın bir sonraki Görevimiz Tehlike filmi için de dönmesi bekleniyor.

Beasts of No Nation

Kendi orijinal dizilerini geliştirerek yakaladığı büyük başarının ardından orijinal filmler de geliştirmeye başlayan Netflix, ilk filmi olan Beasts of No Nation'ı geçtiğimiz aylarda izleyicilerin beğenisine sundu. Sin Nombre ve Jane Eyre filmleriyle adını Hollywood'un umut vaat eden yönetmenleri arasına yazdırdıktan sonra, True Detective'in ilk sezonuyla herkesi kendisine hayran bırakan Cary Fukunaga tarafından yönetilen Beasts of No Nation, Netflix için mükemmel bir ilk film oldu.

Bir Afrika ülkesinde yaşanan iç savaş sırasında ailesini kaybeden Agu'nun çocuk asker haline gelişini anlatan film, son yıllarda sinemada pek göremediğimiz epik bir yapım. Bazı kısımlarıyla Coppola'nın savaş klasiği Apocalyse Now'ı andıran film, Fukunaga'nın kendi döneminin belki de en iyi yönetmeni olduğunu gösterdi. Ayrıca filmin çocuk oyuncusu Abraham Attah ve Idris Elba da performanslarıyla övgü topladı.

Bunların yanı sıra; Marvel'in sevilen kahramanlarını bir kez daha bir araya getiren Avengers: Age of Ultron, tüm zamanların en iyi animasyon filmlerinden biri olan Inside Out, Steven Spielberg'in yeni filmi Bridge of Spies, Alan Turing'in Enigma kodunu kırmak için verdiği mücadeleyi anlatan The Imitation Game, yeni Bond filmi Spectre, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olan Jurassic World, Paul Thomas Anderson'ın komik dedektif öyküsü Inherent Vice, ABD'nin en azılı suçlularından Whitey Bulger'in hayatını anlatan Black Mass, Rusya'nın geçen yılki Oscar adayı Leviathan, klasik aksiyon dizisinden uyarlanan The Man From U.N.C.L.E, James Gray'in Bergman'ı andıran yönetimiyle dikkat çeken The Immigrant, kendisine eş bulamayan insanların hayvana dönüştürüldüğü distopik bir dünyada geçen absürt komedi The Lobster ve Steve Jobs bu yılın dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor.

Yılın en iyi filmleri Mad Max: Fury Road Birdman The Martian Star Wars: The Force Awakens Whiplash Sicario Mission: Impossible - Rogue Nation Avengers: Age of Ultron Bridge of Spies Inside Out Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 1052 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi filmleri Mad Max: Fury Road Birdman The Martian Star Wars: The Force Awakens Whiplash Sicario Mission: Impossible - Rogue Nation Avengers: Age of Ultron Bridge of Spies Inside Out Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 1052 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi filmleri 33% Mad Max: Fury Road 349 oy 4% Birdman 42 oy 13% The Martian 136 oy 16% Star Wars: The Force Awakens 171 oy 8% Whiplash 86 oy 2% Sicario 24 oy 5% Mission: Impossible - Rogue Nation 56 oy 9% Avengers: Age of Ultron 96 oy 2% Bridge of Spies 16 oy 3% Inside Out 35 oy 4% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 41 oy 1052 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön