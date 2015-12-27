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Yılın en iyi filmleri

Star Wars'tan Mad Max'e, Casuslar Köprüsü'nden Birdman'e, birçok önemli film bu yıl sinemaseverler ile buluştu. Gelin bu filmler arasından yılın en iyisini hep birlikte belirleyelim.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında artık sona gelinirken, yılın merak edilen tüm filmleri de sinemaseverler ile buluştu. Mad Max: Fury Road, Marslı ve Görevimiz Tehlike 5 gibi büyük bütçeli gişe filmleri yaz aylarına damgasını vururken, yıl sonunda da Casuslar Köprüsü, Sicario ve Steve Jobs gibi bu yıl ödül sezonunda etkili olacak önemli filmler izleyicilerle buluştu. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz yılın son aylarında çıkan birçok ödüllü film de, ülkemizde bu yılın ilk aylarında vizyona girdi.

Bu yıl Türkiye'de vizyona giren kayda değer filmlerin bulunduğu bir anketi yazının devamında bulabilirsiniz. Yılın en iyisi olduğunu düşündüğünüz film için ankette oy kullanın ve böylece yılın en iyi filmini hep birlikte belirleyelim. Eğer bu yılın en iyi filmi olduğunu düşündüğünüz film ankette yoksa, kendi tercihinizi yorumlardan ileterek listeye dahil olmasını sağlayabilirsiz.
 
Yılın en iyi filmleri
 
Mad Max: Fury Road
 Kült bilim-kurgu serileri arasında yer alan Mad Max, uzunca bir aranın ardından bu yıl sinemalara geri döndü. Mel Gibson'sız bir Mad Max filmine birçok kişi başta şüpheyle yaklaşmış olsa da, ortaya çıkan sonuç tüm zamanların en iyi aksiyon filmlerinden biri oldu. Baştan sona çılgın ve aksiyon dolu bir film olan Mad Max: Fury Road, sinemaseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı başardı.
Bugüne kadar Mel Gibson'la özdeşleşen Max karakterine kendinden bir şeyler katmayı başaran Tom Hardy son derece iyi bir performans çıkarsa da, filmin asıl yıldızı Charlize Theron oldu. Acımasız bir tirana karşı isyan eden Furiosa'yı canlandıran Theron, bu yılın en iyi performanslarından birine imza attı. Yıldız oyuncunun adı bu yılki Oscar yarışında sık sık anılıyor. Öte yandan Fury Road'un en iyi film dalında Oscar adaylığı alması zor görünse de, yönetmen George Miller'ın kendi kategorisinde ciddi bir aday olduğunu söyleyebiliriz.
 
Yılın en iyi filmleri
 Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi) / Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
 Geçtiğimiz yıl aralarında en iyi filmin de bulunduğu dört dalda Oscar ödülüne layık görülen Birdman, aslında 2014 filmi olsa da ülkemizde bu yılın başında vizyona girdi. Meksikalı usta yönetmen Alejandro Gonzalez İnarritu tarafından yönetilen Birdman, 20 yıl önce süper kahraman filmleriyle yakaladığı şöhreti yavaş yavaş kaybeden bir aktörün son çırpınışlarını anlatıyor.
Hayatı boyunca gölgesinde kaldığı süper kahraman rolünün etkisinden kurtulmak ve kariyerini canlandırmak için kendi yazıp yönettiği bir tiyatro oyununda oynayan aktörün hikayesini anlatan Birdman, kendisi de adeta bir tiyatro oyunu gibi işliyor. Baştan sona sahneden sahneye, mekandan mekana geçiş yaparak adeta 2 saatlik tek bir çekim halini alan film, Inarritu'nun ustaca yönetimi ve oyuncularının müthiş performanslarıyla yılın en iyi filmleri arasına girmeyi başardı.
 
Yılın en iyi filmleri
Marslı / The Martian
 Alien ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, Marslı ile bu alandaki ustalığını bir kez daha kanıtladı. Scott'ın eski filmlerine kıyasla çok daha gerçekçi bir bilim-kurgu filmi olan ve tarz olarak Alfonso Cuaron'un Yerçekimi'ni andıran Marslı, ekibi tarafından öldü sanılarak Mars'ta tek başına bırakılan astronot Mark Watney'nin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Andy Weir'in filme kaynaklık eden aynı adlı kitabı, hem ana karakterinin hikayenin neredeyse tamamını tek başına geçiriyor olması, hem de birçok teknik detay barındırmasıyla sıkıcı olma riski taşıyan, uyarlanması zor bir kitap olsa da, ortaya çıkan sonuç son derece eğlenceli ve heyecan dolu bir film oldu. Marslı'nın bu başarısında Ridley Scott'un usta yönetimi kadar, Matt Damon'ın başarılı performansı da etkili oldu.
 
Yılın en iyi filmleri
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor / Star Wars: The Force Awakens 
 Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Star Wars'un yeni filmi The Force Awakens, şüphesiz bu yılın en merak edilen filmlerinden biriydi. Öyle ki film henüz vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başlamıştı. J.J. Abrams yönetiminde çekilen yeni Star Wars filminin tüm Star Wars hayranlarını memnun ettiğini söylemek mümkün olmasa da, Abrams'ın yeni üçlemeye iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.
The Force Awakens, serinin eski kahramanlarıyla yeni yüzleri başarıyla bir araya getirerek zor bir görevin altından başarıyla kalktı. Abrams'ın filmi tek başına bakıldığında seriye pek bir şey katmamış olsa da, üçlemenin sonraki filmlerinde işlenecek ilgi çekici bir hikayenin temellerini attı. Yeni Star Wars filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanırken, eleştirmenlerin de beğenisini topladı. Öyle ki, Amerikan Film Enstitüsü (AFI), The Force Awakens'ı daha önce açıkladığı yılın en iyi filmleri listesine on birinci film olarak dahil ederken, Eleştirmenler Birliği de The Force Awakens'a en iyi film adaylığı vermek için üyelerinden izin aldı.
 
Yılın en iyi filmleri
Sicario 

 Oscar adayı İçimdeki Yangın (Incendies) filmiyle adını duyuran Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve, her yeni filmiyle çıtayı biraz daha yükseltiyor. Prisoners ile Hollywood'un en yetenekli yönetmenlerinden biri olduğunu gösteren Villeneuve, bu yıl vizyona giren Sicario ile yılın en iyi filmlerinden birine imza attı.
 ABD - Meksika sınırında geçen film, her geçen gün daha da kanlı bir hal alan uyuşturucu savaşını, genç ve idealist bir FBI ajanının gözünden anlatıyor. Yönetmenliğinden senaryosuna, oyuncu performanslarından görüntü yönetimine her konuda yılın en iyileri arasında yer alan Sicario, Amerika'nın uyuşturucu konusundaki politikalarıyla ilgili cesur eleştirilerde bulunuyor. Eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan filmin bu yılki Oscar yarışında beklendiği kadar etkili olmaması da biraz bu cesur tavrı yüzünden.
 
Yılın en iyi filmleri
 Whiplash
 Birdman gibi Whiplash de 2015 vizyon takvimine geçtiğimiz yıldan sarkan filmlerden. Genç bir bateristin, öğrencilerinden istediği performansı almak için her şeyi yapabilecek zorba bir öğretmenle olan karmaşık ilişkisini anlatan film, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Genç yönetmen Damien Chazelle'in bağımsız filmi, Sundance Film Festivali'nde gösterildikten sonra yavaş yavaş gönülleri kazandı ve sonunda, 5 dalda aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nden 3 Oscar ile dönmeyi başardı.
 
Yılın en iyi filmleri
Görevimiz Tehlike 5 / Mission: Impossible - Rogue Nation 
 Sinemanın en popüler aksiyon serilerinden biri olan Görevimiz Tehlike, son yıllarda adeta evrim geçirdi. Ghost Protocol ile birlikte sıradan aksiyon filmleri olmanın ötesine geçerek, James Bond ve Bourne serilerine rakip olabilecek bir seri haline gelen Görevimiz Tehlike, bu yıl vizyona giren Rogue Nation ile yerini daha da sağlamlaştırdı. Ghost Protocol gibi başarılı bir filmin üstüne koyarak seriyi daha da ileri götüren Rogue Nation, çılgın aksiyon sahneleri ve uçuk teknolojik cihazlara bir de ilgi çekici bir ajan hikayesi ekledi.
Günümüzde bir filmi gişede tek başına taşıyabilen belki de son isim olan Tom Cruise, bu filmle birlikte yıldız statüsünü biraz daha güçlendirdi. Rogue Nation'ın asıl yıldızı ise Tom Cruise'dan bile sahne çalmayı başaran genç oyuncu Rebecca Ferguson oldu. Bu filmdeki müthiş performansının ardından yıldızı bir anda parlayan Ferguson'ın bir sonraki Görevimiz Tehlike filmi için de dönmesi bekleniyor.
 
Yılın en iyi filmleri
 Beasts of No Nation
Kendi orijinal dizilerini geliştirerek yakaladığı büyük başarının ardından orijinal filmler de geliştirmeye başlayan Netflix, ilk filmi olan Beasts of No Nation'ı geçtiğimiz aylarda izleyicilerin beğenisine sundu. Sin Nombre ve Jane Eyre filmleriyle adını Hollywood'un umut vaat eden yönetmenleri arasına yazdırdıktan sonra, True Detective'in ilk sezonuyla herkesi kendisine hayran bırakan Cary Fukunaga tarafından yönetilen Beasts of No Nation, Netflix için mükemmel bir ilk film oldu.
Bir Afrika ülkesinde yaşanan iç savaş sırasında ailesini kaybeden Agu'nun çocuk asker haline gelişini anlatan film, son yıllarda sinemada pek göremediğimiz epik bir yapım. Bazı kısımlarıyla Coppola'nın savaş klasiği Apocalyse Now'ı andıran film, Fukunaga'nın kendi döneminin belki de en iyi yönetmeni olduğunu gösterdi. Ayrıca filmin çocuk oyuncusu Abraham Attah ve Idris Elba da performanslarıyla övgü topladı.
Bunların yanı sıra; Marvel'in sevilen kahramanlarını bir kez daha bir araya getiren Avengers: Age of Ultron, tüm zamanların en iyi animasyon filmlerinden biri olan Inside Out, Steven Spielberg'in yeni filmi Bridge of Spies, Alan Turing'in Enigma kodunu kırmak için verdiği mücadeleyi anlatan The Imitation Game, yeni Bond filmi Spectre, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olan Jurassic World, Paul Thomas Anderson'ın komik dedektif öyküsü Inherent Vice, ABD'nin en azılı suçlularından Whitey Bulger'in hayatını anlatan Black Mass, Rusya'nın geçen yılki Oscar adayı Leviathan, klasik aksiyon dizisinden uyarlanan The Man From U.N.C.L.E, James Gray'in Bergman'ı andıran yönetimiyle dikkat çeken The Immigrant, kendisine eş bulamayan insanların hayvana dönüştürüldüğü distopik bir dünyada geçen absürt komedi The Lobster ve Steve Jobs bu yılın dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor.
Yılın en iyi filmleri Oy Ver 1052 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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yaban arısı 3 yıl
Sicario agir lesti. Beğenen nasil begenmis anlamadim. Recep Ivedik tayfasi mi begendi acaba?
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MARVEL 3 yıl
Bu arada 2015 yılı sektörde en çok hasılat elde edilen yıl oldu sanırım.
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Dodge 3 yıl
Mad Max listedeki en iyi film diyebilirim.Devam filmini merakla bekliyorum.
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MessiTugi 3 yıl
Yılın en iyi filmleri listesine The Martian'ı koyup Interstellar'ı koymamak...
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metroid 3 yıl MessiTugi
MessiTugi

Yılın en iyi filmleri listesine The Martian'ı koyup Interstellar'ı koymamak...

Interstellar 2014 yılında gösterime girdi benim zeki arkadaşım.
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MARVEL 3 yıl
Furious 7'dir. Ama listede yok.
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DH Misafiri 3 yıl
kingsman diye birdman a oy verdim :) kingsman kadar akıcı güzel film izlemedim geçen sene çok iyiydi.
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Aseuz 3 yıl
Mad Max tartışmasız bu yılın en iyisi bana göre, Scario da gördüğünüz kartel infazları tamamen gerçek internetten bakabilirsiniz. Scario da kesinlikle iki numara ancak film 18+
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mühendis266 3 yıl
Bu yıl ki bütün filmler beş para etmez zaten hepsi geçmişin mirasını satmaya çalışan ucuz kopyalar... nerede eski ticaret kokmayan her saniyesi dolarla tartılmamış özgürce çekilmiş filmler... Ha bu arada galaxinin koruyucuları gerçekten orjinal ve ezber bozan yılın en iyi filmidir...
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mahsur kalan adam 3 yıl
Hakkaten az önce geekyaparda konusu geçti de hatırladım listede neden Jurassic World yok
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Mrxy81 3 yıl
Bitsin de cikalik artik dedik . Bekledik , bekledik bitmedi ... mad max .
Bikac senedir diziler filmlerden daha zekice yapiliyor . Sinema icin kotu bi sene oldu 2015 .
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Mrxy81 3 yıl
Bitsin de cikalim artik dedik . Bekledik , bekledik bitmedi ... mad max .

Bikac senedir diziler filmlerden daha zekice yapiliyor . Sinema icin kotu bi sene oldu 2015 .
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star wars: guc uyaniyor, 2015'in en iyi filmleri ve
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