Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları

Haber Müdürü
2015 yılında akıllı telefon pazarındaki beklentiler ne kadar karşılandı bilinmez ancak heyecan verici bir çok önemli akıllı telefon gün yüzüne çıktı. Özellikle Android tarafındaki modeller, inovasyon noktasında ilgi uyandırırken iPhone’un 3D touch destekli olarak gelmesi, işi farklı bir boyuta taşıdı.
Yıl boyu en yeni akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık, video incelemelerini sizlerle paylaştık. Şimdi bu cihazlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olan akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla en iyiye siz karar verin.
iPhone 6s/6s Plus
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/iPhone-6S-Plus-inceleme-videosu.htm
Samsung Galaxy Note 5
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Samsung-Galaxy-Note-5-inceleme-videosu.htm
LG V10
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/LG-V10-kutu-acma-videosu-ve-boyut-karsilastirmasi.htm
Sony Xperia Z5 Premium
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-Z5-Premium-detayli-inceleme-Dunyada-ilk-defa-Donanim-Haberde.htm
Lumia 950
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Lumia-950-kutu-acma-videosu-Windows-10lu-telefona-yakindan-bakiyoruz.htm
Samsung Galaxy S6 Edge
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/MWC-2015-Samsung-Galaxy-S6-Edge-on-inceleme-videosu.htm
Yılın en iyi akıllı telefonları Oy Ver 3527 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Bu yoruma inanmamı bekleme z5 note5 ve hatta iphone 6s kullanan birisi gidin g4 alın demez
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