Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları

2015 yılında akıllı telefon pazarındaki beklentiler ne kadar karşılandı bilinmez ancak heyecan verici bir çok önemli akıllı telefon gün yüzüne çıktı. Özellikle Android tarafındaki modeller, inovasyon noktasında ilgi uyandırırken iPhone’un 3D touch destekli olarak gelmesi, işi farklı bir boyuta taşıdı.

iPhone 6s/6s Plus

Samsung Galaxy Note 5

LG V10

Sony Xperia Z5 Premium

Lumia 950

Samsung Galaxy S6 Edge

Yılın en iyi akıllı telefonları iPhone 6s / 6s Plus Samsung Galaxy Note 5 LG V10 Sony Xperia Z5 Premium BlackBerry Priv One Plus X Lumia 950 Samsung Galaxy S6 edge Xiaomi Mi Note Pro Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 3527 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

