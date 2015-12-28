Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları

2015 yılında akıllı telefon pazarındaki beklentiler ne kadar karşılandı bilinmez ancak heyecan verici bir çok önemli akıllı telefon gün yüzüne çıktı. Özellikle Android tarafındaki modeller, inovasyon noktasında ilgi uyandırırken iPhone’un 3D touch destekli olarak gelmesi, işi farklı bir boyuta taşıdı.

iPhone 6s/6s Plus

Samsung Galaxy Note 5

LG V10

Sony Xperia Z5 Premium

Lumia 950

Samsung Galaxy S6 Edge

Yılın en iyi akıllı telefonları iPhone 6s / 6s Plus Samsung Galaxy Note 5 LG V10 Sony Xperia Z5 Premium BlackBerry Priv One Plus X Lumia 950 Samsung Galaxy S6 edge Xiaomi Mi Note Pro Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 3527 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi akıllı telefonları iPhone 6s / 6s Plus Samsung Galaxy Note 5 LG V10 Sony Xperia Z5 Premium BlackBerry Priv One Plus X Lumia 950 Samsung Galaxy S6 edge Xiaomi Mi Note Pro Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 3527 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi akıllı telefonları 48% iPhone 6s / 6s Plus 1700 oy 20% Samsung Galaxy Note 5 698 oy 7% LG V10 243 oy 9% Sony Xperia Z5 Premium 328 oy 1% BlackBerry Priv 51 oy 0% One Plus X 16 oy 2% Lumia 950 83 oy 8% Samsung Galaxy S6 edge 270 oy 1% Xiaomi Mi Note Pro 52 oy 2% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 86 oy 3527 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Yıl boyu en yeni akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık, video incelemelerini sizlerle paylaştık. Şimdi bu cihazlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olan akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla en iyiye siz karar verin.