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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları

DonanımHaber yılın en iyi ürünlerini seçiyor. Fiyat limiti olmaksızın 2015 yılının en iyi akıllı telefonlarını sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyisine hep birlikte karar verelim.
3 yıl
13,2b
1
72
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılında akıllı telefon pazarındaki beklentiler ne kadar karşılandı bilinmez ancak heyecan verici bir çok önemli akıllı telefon gün yüzüne çıktı. Özellikle Android tarafındaki modeller, inovasyon noktasında ilgi uyandırırken iPhone’un 3D touch destekli olarak gelmesi, işi farklı bir boyuta taşıdı.

Yıl boyu en yeni akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık, video incelemelerini sizlerle paylaştık. Şimdi bu cihazlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olan akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla en iyiye siz karar verin.

iPhone 6s/6s Plus
 
Yılın

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/iPhone-6S-Plus-inceleme-videosu.htm

Samsung Galaxy Note 5
Yılın
 

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Samsung-Galaxy-Note-5-inceleme-videosu.htm

LG V10
Yılın
 

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/LG-V10-kutu-acma-videosu-ve-boyut-karsilastirmasi.htm

Sony Xperia Z5 Premium
Yılın
 

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-Z5-Premium-detayli-inceleme-Dunyada-ilk-defa-Donanim-Haberde.htm

Lumia 950
 
Yılın

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Lumia-950-kutu-acma-videosu-Windows-10lu-telefona-yakindan-bakiyoruz.htm

Samsung Galaxy S6 Edge
 
Yılın

Yılın en iyi akıllı telefonları Oy Ver 3527 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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strathmorea 3 yıl en beğenilen
Bir kaç video incelemeye tekrar baktım buradan doğru. Mesela iphone 6S plus incelemesinde iphone 5 incelemesindeki oyunlar örnek gösterilmiş. Yani halen 4 sene önceki oyunlar incelemelerde kullanılıyor. Deniyor ki konsol kalitesinde grafiklere yaklaşılmış. Bunu da yıllardır duyuyoruz. Burada editörün hatası yok. Mobil oyun sektörü abartısız 5 yıldır o kadar yavaş ilerliyor ki, bunun en büyük kanıtı incelemelerde test edilen yüksek kaliteli oyunların yıllardır değişmiyor oluşudur. En büyük kar etme mobil oyun sektöründe ama herifler yok pixel nostaljisi yok oyun içi alımlarla geliştirilen köy ve klan oyunları, koşu oyunları vs vs derken gelişiyor gelişiyor da nereye doğru gelişiyor. Şu anki telefonlarla hikaye ve grafik olarak üst seviye oyunlar yapılabilir fakat geliştiriciler kısa yoldan nasıl para kazanırım hesabındalar sadece. Kötü bir gidişat var bu konuda.
Bir kaç video incelemeye tekrar baktım buradan doğru. Mesela iphone 6S plus incelemesinde iphone 5 incelemesindeki oyunlar örnek gösterilmiş. Yani halen 4 sene ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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mk2kill 3 yıl
Mesut ve Erdi beyler mobilite programinda bas bas bağırıyor "bu windows 10 telefonlar olmamış" diye siz cıkmış en iyi telefonlar listesine koyuyorsunuz.Ahmet beyefendi ,dunyadan bihabersiniz onu anladik ama kendi sitenizi de mi takip etmiyorsuniz hiç.
Mesut ve Erdi beyler mobilite programinda bas bas bağırıyor "bu windows 10 telefonlar olmamış" diye siz cıkmış en iyi telefonlar listesine koyuyorsunuz.Ahmet be...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Guhong01 3 yıl
Donanımhaber e son gelen editörlerin açtığı haberlerin kalitelerini beğenmiyorum, imajınızı değiştirmeyin başımıza icat çıkartmayın
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..scream.. 3 yıl
Oyum Note 5'e..
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kadirirdem 3 yıl
Note 5 e verdim oyu
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magicbass 3 yıl
Nexus 6p ip6+ dan neredeyse iyi bir telefondur ama listede yok.. Gerçi bizim piyasada da yok
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Master_Evil 3 yıl
note5'e oy verdim
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lunhker 3 yıl
6s ile 6s plus ın aynı yerde olması çok saçma olmuş 2 farklı telefon neticede ! bu sayede sonuç zaten baştan belli olmuş .) . S6 edge plus yok ama niye acaba .) Teşekkürler .)
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aycibin 3 yıl
Fiyat limitsiz Xperia z5c diyorum.iphone'un en çok tercih edilen ekran boyutu 4.6" iken android'de tercih değil çünkü model yok.bu boyutta çeşitlilik olması lazım bana göre.belliki bu boyutta ciddi potansiyel var ama lg,htc ve samsung ciddiye almıyor.Sony bilinir marka olamadigindan xperia'lar çok geniş kitlelere yayilamiyor.
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dalp 3 yıl
'fiyat limitsiz' demek , bu duruma da düştük desene ..
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bkaakco 3 yıl
Hiçbiri.
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ApsinteX 3 yıl
Listede ki bir çok cihazı kullandım işim gereği.. 6s güzel cihaz ama eksileri olmayan bir telefon değil, Note 5 en çok beğendiğim hem işlevsel hemde performans olarak.. özellikle altın rengi çok şık.. G4 kamerası dışın da hiç cazip gelmedi.. Şu anda da Sony Z5 premium kullanıyorum kötü diyemem kesinlikle. Ama hala Note 5' e tekrar geçme düşüncemi yok edemedi. Aslında limit olmadan başlığı yanlış elinizdeki para sadece G4' e yetiyorsa gidin onu alın.. Parasını hak eden bir cihaz. Daha üstlere çıkıpta bütçenizi zorlamayınız..
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worldunya 3 yıl ApsinteX
ApsinteX
Listede ki bir çok cihazı kullandım işim gereği.. 6s güzel cihaz ama eksileri olmayan bir telefon değil, Note 5 en çok beğendiğim hem işlevsel hemde performans olarak.. özellikle altın rengi çok şık.. G4 kamerası dışın da hiç cazip gelmedi.. Şu anda da Sony Z5 premium kullanıyorum kötü diyemem kesinlikle. Ama hala Note 5' e tekrar geçme düşüncemi yok edemedi. Aslında limit olmadan başlığı yanlış elinizdeki para sadece G4' e yetiyorsa gidin onu alın.. Parasını hak eden bir cihaz. Daha üstlere çıkıpta bütçenizi zorlamayınız..

Bu yoruma inanmamı bekleme z5 note5 ve hatta iphone 6s kullanan birisi gidin g4 alın demez
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Drakoid 3 yıl
HTC niye yok?
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HABERİN ETİKETLERİ
iphone 6s, samsung galaxy note 5 ve
8 etiket daha iphone 6s plus lg v10 lumia 950 samsung galaxy s6 edge sony xperia z5 premium Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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