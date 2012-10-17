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Yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom grubundan 3.2 milyar TL gelir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden Türk Telekom, grubun 2012 yılı üçüncü çeyreğine ait mali raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 3.2 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yıllık bazda yüzde 5.6 artış gösterdi. Net faaliyet giderleri 1.9 milyar TL olurken, faaliyet karı 892 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise 636 milyon TL oldu.

Grup ilk 9 ayda 1.7 milyar TL yatırım gerçekleştirdi ve toplamda 1.5 milyondan fazla haneye fiber internet hizmeti götürülmüş oldu. 

Grup şirketleri olarak 30 Eylül itibariyle Türk Telekom 14.5 milyon sabit erişim hattı abonesine sahipken, Avea 13.2 milyon GSM abonesi ve TTNET de 7 milyon toptan ADSL hattı abonesine sahip oldu. 

Son çeyrekte Avea 206 bin yeni müşteri kazanırken, mobil gelirler yıl bazında yüzde 11 artarak 910 milyon TL'ye çıktı. SMS ve katma değerli hizmetler hariç olarak sadece Data gelirleri yıl bazında yüzde 64 arttı. 

Türk Telekom Grubu CEO'su Hakam Kanafani, yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom grubunun güçlü finansal ve operasyonel performans göstermeye devam ettiğini, grubun gelirlerinin 3.2 milyar TL'ye ulaştığını, Türk Telekom, TTNET ve Avea'nın ortak teklifi "BİZ" in rekabet gücünü artıran avantajlı teklifler sunduğunu ve grup olarak telekom pazarındaki lider konumu sürdürmek istediklerini ifade etti.

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alican09turk 6 yıl en beğenilen
Hiç kullanılmayan ev telefonu için 23 TL fatura ödeyeceğim yarın. Her haneden en az bu kadar tutar alsalar bu gelire ulaşmaları zor olmaz zaten.
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alito 6 yıl
yani bizi düdüklerken kazandıkları gelir mi? hmmm evet anlıyorum.
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andy1 6 yıl
80 Milyonluk Ülke bunun 3/1 ev yada internet kullanıcısı olsa, ortaya çıkan inanılmaz rakamı düşünün.

Bu özelleştirme falan değil, birilerini Dolar Milyarderi yapmaktır yaptılarda zaten, yatırım yapıyorlarmış!!!!!!

Kimse darılmasın, 80 milyonluk Ülkeyi gerçek aptal yerine koymanın adıdır bu !

Bana bir Ülke gösterin, 3 mbit İnternetin 30 Euroya satıldığı, herkeste öğrensin böyle bir Ülke daha varmı ?

İnsanları kota ile daha pahalı paketleri almaya zorla, sonrada bunun adına hizmet de, bizde inanalım.

Firmaya kızmak cidden ayıp, özelleştirenlere sormak lazım.

Meydanlarda Kul hakkı naraları ile olmuyor.

Konuş konuşma, haraça bağlamışlar, en az 20 lira vereceksin !

Firmaya lafım yok, Kul Hakkı naraları atanlara lafım !
80 Milyonluk Ülke bunun 3/1 ev yada internet kullanıcısı olsa, ortaya çıkan inanılmaz rakamı düşünün.Bu özelleştirme falan değil, birilerini Dolar ...
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köfteciŞakir 3 yıl
Artık tek marka altında öpecekler filmin ismi grup indirimi:D
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just4w0n 3 yıl
Bugün Türk Telekomdan kurtuldum. Superonline'a geçtim SNR değerim uçtu aynı altyapı olmasına rağmen. Türk Telekomdan uzak durun söylememe gerek yoktur sanırım :)
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programmer_onur 3 yıl just4w0n
just4w0n
Bugün Türk Telekomdan kurtuldum. Superonline'a geçtim SNR değerim uçtu aynı altyapı olmasına rağmen. Türk Telekomdan uzak durun söylememe gerek yoktur sanırım :)

Bu ilginç olmuş. Farklı bir dolaba bağlamadıklarından emin misiniz?
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kicgine 4 yıl
sozcu.com.tr/...
Ya bu satışın nesini savunuyorsunuz anlamıyorum. Takım tutar gibi parti tutuyorsunuz. Elin ne oduğu belirsiz adamına yok pahasınabilmem kaç yıl vadeli ülkenin en stratejik kurumunu satıyorsun. Başına İngiliz oturtiyorsun. Sonra cukkaladığınız malların ses kayıtları çıkıyor ardından suriye planlarını en mahrem yerde dinleyip ortaya saçıyorlar. İyi oldu size her bokunuz meydana çıktı. Telekomu 5 kusur milyar dolara verdiler bir o kadar da ceplerine indirmişlerdir emin olun.
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k2fg9 4 yıl
Durmak yok SEV-ilmeye devam.

Bu yöneticilere oy verenlere hakkım haram olsun. (Kendi anladıkları dilden...)

Her ay 20 lira haraç kesiyorlar. Neymiş kabloymuş. Ulan o zaman biz 50 lirayı ne için veriyoruz? Benden bu güne kadar aldıkları sabit ücretle ben kendim evimden amerikaya kadar fiber kablo döşerdim ama bırak fiberi daha bulunduğum yere -ki şehrin göbeğindeyim- normal adsl dışında hız sunmuyorlar. Adsl santralini şu güne kadar sadece benim verdiğim parayla 10 kere alırlar. İnsanları mecburiyetlerinden sömürüyorlar ama bu devran böyle sürmez. Kimler geldi kimler geçti bu devir de geçecek. İnanıyorum bir gün batacaklar müşteri bulamayıp.
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MyWorldLife 4 yıl
Yaşadığımız dünya acımasız ve korkunç.Herkes maddi menfaatlerinin peşinde.
Bizlerde para kazanmak zorundayız.Bu nedenle yüksek miktarlar istemek zorunda kalıyoruz.
Bu yaptığımız tabii ki doğru değil ama "mantık yok sistem var".
Bunu anlayışla karşılayacağınızı ümit ederiz.

Bu arada 2015 itibariyle 16 Mbit Ultranet paketimiz 72 TL Yerine 84 TL olarak güncellenecektir.
Tahmini olarak 2016 itibariyle 100 TL Bandını umarım aşacağız.

Anlayışınız için teşekkürler.

TTNET A.Ş.
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scoopi 5 yıl
Asil sorgulanmasi gereken, devletin tekel konumundaki bu kurumlari nasil peskes cekildi. Bunun kaymagini kimler yiyor. Bu uçuk fiyatlara neden mudahale edilmiyor. Telefon veya yalin adsl adindaki ucret neyin dayatmasidir? Bunlara neden goz yumuluyor? Superonline gibi alternatif sirketlerin altyapi kurmalarina bircok yerde neden izin verilmiyor veya engeller cikariliyor?
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Tekno moomce 4 yıl
Batsada kurtulsak Türk kelimesi hala yasak olduğu halde kulanıyorlar bide devlet ne yapaıyorsa artık

14 liraydı konuşmadan ödedğimiz aylık ücret şimdi 17 falan geçti herhalde bakım oluyormuş o parayla kablolar yıl 2014 Adil kota 3mbps denetleyen yok

Bunca sene bu paralar nereye gitti 4 senede Tüm türkiyenini saha dolabını bırak evilerine kadar Gbps hızlarlar buluştutdunuz ama yapmadınız

Tek derdiniz cebinizi daha fazla doldurmak hakıkımı helal etmiyorum O saha dolabınıa kadar olan kabloları alın da evinize Süs niyetine vitrine koyun izleyin

Bol bol içinden de deyin ki bu Fiberin tek bir kılı Gbps hızları verme yetenegi ver iken biz bu milete neden 3mbps hızlar layık görüyoruz deyin emi
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komikadam 5 yıl
Sirtimizdan geciniyor sulukler
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Opium Mar 6 yıl
ya şöyle çıkıp gelirimiz arttı demesi yok mu çıdırtıyor beni.Elin adamı internetten kabloyla kendini gönderecek o kadar hızlı,bizim AKK fln fln,fiyat saçmalığı aldı gidiyor.Zaten gelişmemesi garip olur.Ev telefonunun olduğunu bazen ttnet yada anketçiler aramasa unutuyorum.
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fikiradami 5 yıl
Hem para basıyor, hem çalıştırdığı elemanları eziyor. CALL CENTER arıyorsunuz. TTNET bunu TAŞERON firma ile yapıyor. Gaye ne az maaş çok iş. TTNET emeği sömürüyor ve çalıştırdığı elemanlara çok düşük maaş ödüyor. Üstelik şahit olduğum durum, çalışanlarına yalan söyletiyor. Ne kadar müşteriyi oyalama o kadar puan. Grup liderleri var CALL CENTER de bu çalışanları denetliyor ve puan veriyor. Ne kadar yalan o kadar para. Sonra çık 3.2 Milyar kar açıkla. Allah bu mübarek gecede sizi bildiği gibi yapsın. Adil kullanım kotası, Sabit telefon hat ücreti, Hattı iptal etmede zorluk (Hat dondurma), hat iptal etmeye kalk, abone olacağın firmadan daha ucuz teklif (Bu teklif çok ahlaksız geliyor bana) vs... Abone olurken, sesiniz yeterli, iptal ettirirken süründürür vs... hadi ya az kar etmişsiniz. Milletin kanını eme eme bu hale geldiniz. Biliniz ki kan emici sülükler belli yere kadar emerler, sonra ayak altında ezilirler. Az kaldı 1 yada 2 yıla çökmeye başlarsınız. Milletin gözü açıldı.
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farego 6 yıl
2013 ne kadar acaba :)

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Tekno moomce 6 yıl
batmadı giti şu şirket sonuda çakma fiber de getirdi ler ya övün bitiremediler dünyanı en hızlı interneti yimiş 6 mbt mi o şahsen ben 6 mbt üdtünü geniş bant sayıyorum artık türkiyede internet yavaşlıgınıı tek sebebi sansür yavaş olan dns ler bi de şu var olmaya fiber geticekler ama saha dolabına kadar uplad da lazım da nerde gidip yabancı sitler de fiber fiyatlarına bakayım iç ğeçireyim bizimkiler de uyusunlar
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Hasikomen 6 yıl
Hangi 1.5 milyon haneye fiber internet yaptılar Allah aşkına.
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programmer_onur 6 yıl
Arkadaşlar herkes haklı olarak TTNET'e kayıyor lakin zannedildiği gibi Superonline'da bir cacık değil. Çevremdekiler memnuniyetsizliklerini iletiyor, kaldı ki S.online asla ucuz değil ve her türlü ahlaksızlıkta TTNET ile yarışa girebilecek bir Çukurova Holding'e ait şirket sonuçta.

Tek gerçek, Türkiye'de adam gibi Isp yok, S.online kötünün iyisi ve TTNET'den daha aşşağılık olmaları ile ciddi yol daha kat etmeleri lâzım.
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