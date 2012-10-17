Yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom grubundan 3.2 milyar TL gelir





Türkiye'nin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden Türk Telekom, grubun 2012 yılı üçüncü çeyreğine ait mali raporunu kamuoyu ile paylaştı.





Yılın üçüncü çeyreğinde 3.2 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yıllık bazda yüzde 5.6 artış gösterdi. Net faaliyet giderleri 1.9 milyar TL olurken, faaliyet karı 892 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise 636 milyon TL oldu.





Grup ilk 9 ayda 1.7 milyar TL yatırım gerçekleştirdi ve toplamda 1.5 milyondan fazla haneye fiber internet hizmeti götürülmüş oldu.





Grup şirketleri olarak 30 Eylül itibariyle Türk Telekom 14.5 milyon sabit erişim hattı abonesine sahipken, Avea 13.2 milyon GSM abonesi ve TTNET de 7 milyon toptan ADSL hattı abonesine sahip oldu.





Son çeyrekte Avea 206 bin yeni müşteri kazanırken, mobil gelirler yıl bazında yüzde 11 artarak 910 milyon TL'ye çıktı. SMS ve katma değerli hizmetler hariç olarak sadece Data gelirleri yıl bazında yüzde 64 arttı.





Türk Telekom Grubu CEO'su Hakam Kanafani, yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom grubunun güçlü finansal ve operasyonel performans göstermeye devam ettiğini, grubun gelirlerinin 3.2 milyar TL'ye ulaştığını, Türk Telekom, TTNET ve Avea'nın ortak teklifi "BİZ" in rekabet gücünü artıran avantajlı teklifler sunduğunu ve grup olarak telekom pazarındaki lider konumu sürdürmek istediklerini ifade etti.