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Google’ın sürücüsüz araç projesi yeni bir şirket doğurdu

Uzun süredir kendi bünyesinde sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Google, kaynakların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Waymo adında bir iştirak kurdu ve çalışmaları buraya aktardı.
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sürücüsüz araç projesi yeni bir şirket doğurdu

Bir süre önce Google’ın sürücüsüz araç çalışmalarını rafa kaldırdığı ve yazılım üzerine odaklanacağı bilgileri gündeme gelmişti. İddialar kısmen doğru çıktı zira Google artık doğrudan değil dolaylı olarak sürücüsüz araç çalışmaları yapacak.

Bir basın toplantısı düzenleyen firma, çatı şirket Alphabet üzerinden yürüyecek Waymo adında yeni bir iştirak kurduklarını ve sürücüsüz araç çalışmalarını bu iştirake devrettiklerini açıkladı. Artık araştırmalar bağımsız olarak devam edecek. Google’da projeyi yürüten John Krafcik yeni şirkette de dümeni devralacak.

Yeni Bir Soluk

Krafcik bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi de verdi. Teksas’ta sürücüsüz araç testleri devam ederken, simülasyon ortamında araçların toplamda 1.5 milyar Km civarında yol yaptıkları kaydedildi. Sürekli gözümüze çarpan Google’ın minik sürücüsüz aracı da Waymo çatısı altına giriyor.

Hassas GPS, lazer sensör, kamera, ivme ölçer, jiroskop gibi pek çok donanıma sahip olan bu küçük araç, 360 derece açıyla çevresini 186 metre tarayabiliyor. Böylece sürücünün göremediği alanlara kadar uzanabiliyor. 40km/s hızla giden araç topladığı bu bilgileri analiz ediyor ve trafik bilgileri ile harmanlayarak rotasını belirliyor.

Google ayrıca Chrysler ile de Pacifica aracı için bir ortaklık halinde. Google’ın kendi aracında kullandığı hassas sensörler bu araca da entegre edildi ve yakın bir gelecekte tamamen sürücüsüz L4 ve L5 versiyonların piyasada olması bekleniyor.

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Henüz sürücüsüz gidebilen araçlar için kanunlarda tanınmış yetkiler yok. Sadece Michigan eyalet yönetimi yeni bir düzenleme ile bu tür araçların sokaklarda gezebilmesine izin verdi. Dünya genelinde bu tür düzenlemelerin yapılmasından sonra ancak trafiğe çıkabilecekler.

Diğer taraftan Waymo tamamen sürücüsüz giden araçların peşinde değil. Firma sürücüleri en iyi şekilde yönlendirebilecek ve en iyi yardımı yapabilecek teknolojiler geliştirmeyi istiyor.

 

https://electrek.co/2016/12/13/google-self-driving-car-alphabet-company-waymo/ Yorum Yaz
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MrKoenig 2 yıl

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