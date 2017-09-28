Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yolcu yönetim sistemi çöktü: Dünya genelinde uçuşlar erteleniyor

Dünya genelinde 125 hava yolu şirketinin kullandığı yolcu yönetim sistemi olan Amadeus Altea'da yaşanan sorun dört kıta üzerinde yüzlerce uçuşun gecikmesine neden oldu. Detaylar haberimizde.
1 yıl
4,5b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yolcu yönetim sistemi çöktü: Dünya genelinde uçuşlar erteleniyor
 

Dünya genelinde 125 hava yolu şirketi tarafından kullanılan yolcu yönetim sistemi sunucusu Amadeus Altea'da yaşanan ağ sorunu dünya genelindeki uçuşları etkiledi. Air France, Southwest, China Air, Qantas, Korean Air, Lufthansa ve British Airways gibi hava yolu şirketlerinin Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtasında gerçekleştirdikleri uçuşların büyük bir kısmında meydana gelen gecikmeler havalimanlarında yoğunluk ve paniğe neden olurken uçuş trafiğini önemli ölçüde aksattı.

En Az Dört Kıtada Uçuşlar Aksadı 

Ağ sorunları nedeniyle daha önce bazı havalimanlarında uçuşların aksadığına şahit olmuştuk ancak bugün yaşanan sorunun herhangi bir havalimanı ya da hava yolu şirketiyle sınırlı olmayıp dünya genelinde etkili olması aksamaları çok daha ciddi bir hale getiriyor. Uçuşu ertelenen yolcuların Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşıma göre şu an için en az dört kıtadaki uçuşlar yaşanan ağ sorunundan etkilenmiş durumda. Yolcuların bir kısmı yaşanan gecikmelerin birkaç dakika ile sınırlı kaldığını ifade ederken 2 saatten daha fazla gecikme yaşayan yolcular da var.


Hava yolu şirketleri için rezervasyon ve check-in işlemlerinin kontrol edilmesine yönelik yazılımlar sunan İspanyol şirketi Amadeus Altea da BBC'ye yaptığı açıklamada sistemlerinde bir ağ sorunu olduğunu doğrularken, sorunun en kısa sürede çözülmesi için harekete geçtiklerini ve kısa bir süre içinde sorunu çözeceklerini kaydetti.

 
Güncelleme: Amadeus, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tüm sistemlerin düzeltildiğini ve an itibariyle sorunsuz çalıştığını duyurdu. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl
Bayburtluların oyunu kesin :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cocainbar 1 yıl
Sukur otobus seferlerine bir sey olmamis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Bayburtluların oyunu kesin :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle 1 yıl Nvidia Volta sunucu pazarına hızlı bir giriş yaptı 1 yıl FCC radyo yongalarının aktif edilmesini istedi, Apple reddetti 1 yıl USB 3.2 standardı tamamlandı 1 yıl "Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı 1 yıl Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek 1 yıl Sprint drone'ları mini baz istasyonuna dönüştürüyor 1 yıl iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek yenilikler neler? 1 yıl Facebook, Twitter ve Google ABD Kongresi'ne ifade vermeye çağrıldı 1 yıl Elon Musk, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını detaylandırıyor (CANLI) 1 yıl Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı 1 yıl Porsche'un elektrikli aracı Mission E'nin son prototipi ortaya çıktı 1 yıl Hürkuş'un jet motorlu modelinin kavramsal tasarımı yayınlandı 1 yıl Bitcoin yol ayrımının eşiğinde: Yeni kripto para birimi Bitcoin Gold 1 yıl Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey 1 yıl Yakın zamanda Facebook aracılığıyla kan bağışı yapılabilecek 1 yıl Türk bilim insanından devrimsel proje 1 yıl Galaxy S7 ailesine yakın zamanda Note 8 arayüzü gelebilir 1 yıl Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı! 1 yıl Efsane artık 3G'li: Nokia 3310 3G, resmi olarak tanıtıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yolcu yönetim sistemi çöktü: Dünya genelinde uçuşlar erteleniyor Sonraki Volvo'nun 7900 elektrikli otobüs modeli Norveç'te hizmet vermeye başlayacak 1 yıl Essential Phone şimdiye kadar sadece 5.000 adet sattı 1 yıl Gigabyte’dan GTX 1070 ekran kartlı ve ince çerçeveli oyuncu dizüstü bilgisayarı 1 yıl Exynos işlemcili Galaxy Note 8 root edildi 1 yıl LG’den sinek kovar telefon 1 yıl İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz 1 yıl Berat Albayrak'tan yaz saati açıklaması: Aynı istikamette devam edecek 1 yıl İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor 1 yıl Çift ekranlı ZTE Axon M sızdırıldı 1 yıl AMD Raven Ridge APU’ları 2018 yılında geliyor 1 yıl Firefox 56 Android sürümü ile Adobe Flash desteği sona eriyor 1 yıl Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun! 1 yıl Boeing'ten ''Jetpack'' yarışması: Toplam ödül 2 milyon dolar 1 yıl CRISPR Cas 9 kullanılarak IVF’nin başarı oranı yükseltilebilir 1 yıl Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak 1 yıl Dünyanın ilk otonom drone ile teslimat sistemi İsviçre'de kuruluyor 1 yıl 3000TL'lik oyuncu sistemi topladık "İzleyin SSD ve DDR4 bellek kazanma şansı yakalayın!" 1 yıl K|NGP|N 4 dünya rekorunu birden kırdı! 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi giyilebilir teknoloji ürünlerine yönelik program başlatıyor 1 yıl Büyük ölçekli hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri yaygınlaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim