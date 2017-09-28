Yolcu yönetim sistemi çöktü: Dünya genelinde uçuşlar erteleniyor

Ağ sorunları nedeniyle daha önce bazı havalimanlarında uçuşların aksadığına şahit olmuştuk ancak bugün yaşanan sorunun herhangi bir havalimanı ya da hava yolu şirketiyle sınırlı olmayıp dünya genelinde etkili olması aksamaları çok daha ciddi bir hale getiriyor. Uçuşu ertelenen yolcuların Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşıma göre şu an için en az dört kıtadaki uçuşlar yaşanan ağ sorunundan etkilenmiş durumda. Yolcuların bir kısmı yaşanan gecikmelerin birkaç dakika ile sınırlı kaldığını ifade ederken 2 saatten daha fazla gecikme yaşayan yolcular da var.





Hava yolu şirketleri için rezervasyon ve check-in işlemlerinin kontrol edilmesine yönelik yazılımlar sunan İspanyol şirketi Amadeus Altea da BBC'ye yaptığı açıklamada sistemlerinde bir ağ sorunu olduğunu doğrularken, sorunun en kısa sürede çözülmesi için harekete geçtiklerini ve kısa bir süre içinde sorunu çözeceklerini kaydetti.