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YouTube, 360 derece reklam videoları göstermeye başladı

3 yıl
3b
1
14
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, 360 derece reklam videoları göstermeye başladı
 
Dünyanın en büyük video ağı YouTube için reklamlar çok büyük bir önem taşıyor. İçerik üreticiler ile sunucu masraflarına ödenen giderleri oldukça fazla olan servis, bu nedenle de sürekli olarak reklamları daha ilginç hale getirmenin yollarını artıyor.
YouTube'un yeni hayata geçirdiği süreç ise işte tam bu noktada bulunuyor. Artık YouTube'un iOS, Android ve Chrome sürümlerinde kullanıcıların karşısına 360 derece reklam videoları da çıkıyor. Bu video reklamlar içerisinde mobil cihazlarda dahili sensörler, masaüstü sürümlerde ise fare yardımıyla gezilebiliyor ve böylece daha ilgi çekici içerikler elde edilebiliyor.
Geçtiğimiz Mart ayında 360 derece video desteğini getiren YouTube, görünüşe bakılırsan sanal gerçeklik dünyasına da reklamları dahil etmeyi planlıyor. 

http://thenextweb.com/google/2015/07/22/youtube-will-now-show-360-degree-video-ads/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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VeciiPanda 3 yıl
Arkadaşlar yeni bir oyun kanalı yapım aşamasındayım çoğu şey daha rayına oturmadı gidişhatıyla ilgili bi kaç yorum almak istedim izlenme oranı çok çok düşük çok başında olduğum için kendi kendime demlenicem işte diğer gaymerları geçme gibi bi kaygımda yok her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır demişler.Altta link bırakıyorum bi yorumlayın görüşlerinizi almak isterim destek olmak isteyenlerde ayrıca sevindirir.
youtu.be/...
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Parallel Killer 3 yıl
360 derece AdBlock var
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fuujitsu 3 yıl Parallel Killer
Parallel Killer
360 derece **** var

+1
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murahe 3 yıl
iyiymiş ya bu
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Batuist 3 yıl
Hakikaten çok iyiymiş yaa.. böyle film çevrilebilir mi acaba?
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ceo-tr 3 yıl Batuist
Batuist

Hakikaten çok iyiymiş yaa.. böyle film çevrilebilir mi acaba?

aynen bu teknikle filmler gayet güzel olur


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Y. 3 yıl
Çıkalı aylar oldu
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tolgabes64 3 yıl
cep telefonu ile açtığınızda sensörler sayesinde nereye dönerseniz o tarafa dönüyor video
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yasinadin 3 yıl
youtube.com/...


telefondan izleyin
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canguler917 3 yıl
gözlükle nasıl oluyor bilmiyorum ama gozluksuz mouse cevirmek kullanışlı değil
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shadowtr 3 yıl canguler917
canguler917

gözlükle nasıl oluyor bilmiyorum ama gozluksuz mouse cevirmek kullanışlı değil

klavyeden wasd tuşları ile daha rahat kontrol edebilirsin.
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Balawitz 3 yıl
Oha lan baya güzelmiş.
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ad33p 3 yıl
Batuist
Keşke örnek bir link paylaşsaydınız..

Kaynak linkte var buraya koymamışlar youtu.be/...
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Batuist 3 yıl
Keşke örnek bir link paylaşsaydınız..
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