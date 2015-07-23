YouTube, 360 derece reklam videoları göstermeye başladı

Dünyanın en büyük video ağı YouTube için reklamlar çok büyük bir önem taşıyor. İçerik üreticiler ile sunucu masraflarına ödenen giderleri oldukça fazla olan servis, bu nedenle de sürekli olarak reklamları daha ilginç hale getirmenin yollarını artıyor.

YouTube'un yeni hayata geçirdiği süreç ise işte tam bu noktada bulunuyor. Artık YouTube'un iOS, Android ve Chrome sürümlerinde kullanıcıların karşısına 360 derece reklam videoları da çıkıyor. Bu video reklamlar içerisinde mobil cihazlarda dahili sensörler, masaüstü sürümlerde ise fare yardımıyla gezilebiliyor ve böylece daha ilgi çekici içerikler elde edilebiliyor.

Geçtiğimiz Mart ayında 360 derece video desteğini getiren YouTube, görünüşe bakılırsan sanal gerçeklik dünyasına da reklamları dahil etmeyi planlıyor.

http://thenextweb.com/google/2015/07/22/youtube-will-now-show-360-degree-video-ads/