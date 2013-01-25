Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube Capture uygulaması 1080p video yükleme desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
870
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube Capture uygulaması 1080p video yükleme desteğiyle güncellendi
Geçtiğimiz yılın aralık ayında Appstore'da yerini alan anlık video yükleme uygulaması YouTube Capture, güncellenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.

Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özellikler ise, uygulamaya 1080p video desteği katması oldu. Bu yeni özellik sayesinde YouTube Capture, kullanıcıların artık Full HD videolarını iOS cihazları üzerinden YouTube'a kolaylıkla yüklemesine imkan veriyor. 

1080p video yükleme desteğinin yanı sıra, güncellemeyle birlikte daha hızlı video yükleme ve daha iyi bir ses eş zamanlama sunan uygulama, kullanıcıya artık daha detaylı geri dönüşler yapmakta. Ayrıca, güncellemeyle birlikte çeşitli hata düzeltmelerinin de yapıldığını belirtelim.

Aldığı son güncelleme ile 1080p videoları desteklemeye başlayan ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan YouTube Capture'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/youtube-capture/id576941441?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asaral1903 6 yıl
youtube uygulaması ve androidde yok tuhafsın google
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl asaral1903
asaral1903

youtube uygulaması ve androidde yok tuhafsın google

Google bile kabul ediyor.
Google'un ana gelir kaynagi reklam, iOS ile daha nitelikli reklam veriyorlarsa gayet normal.
+ iPad destegi yok galiba, iPhone boyutunda kullanacagiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Yeni nesil Ekran kartları, konsollar ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim