YouTube Capture uygulaması 1080p video yükleme desteğiyle güncellendi

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Appstore'da yerini alan anlık video yükleme uygulaması YouTube Capture, güncellenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.





Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özellikler ise, uygulamaya 1080p video desteği katması oldu. Bu yeni özellik sayesinde YouTube Capture, kullanıcıların artık Full HD videolarını iOS cihazları üzerinden YouTube'a kolaylıkla yüklemesine imkan veriyor.





1080p video yükleme desteğinin yanı sıra, güncellemeyle birlikte daha hızlı video yükleme ve daha iyi bir ses eş zamanlama sunan uygulama, kullanıcıya artık daha detaylı geri dönüşler yapmakta. Ayrıca, güncellemeyle birlikte çeşitli hata düzeltmelerinin de yapıldığını belirtelim.





Aldığı son güncelleme ile 1080p videoları desteklemeye başlayan ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan YouTube Capture'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/youtube-capture/id576941441?mt=8