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YouTube Capture uygulaması iPad desteğiyle güncellendi

6 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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YouTube Capture uygulaması iPad desteğiyle güncellendi
Geçtiğimiz yılın aralık ayında Appstore'da yerini alan anlık video yükleme uygulama YouTube Capture, iPad desteğiyle güncellendi.

Güncellemeyle birlikte artık iPad kullanıcıları da videolar çekerek bunları otomatik olarak YouTube'a yükleyebilecek iken, uygulamanın sunduğu video düzenleme araçlarından da faydalanabilecekler. Tabletle anlık videolar yakalamak ne kadar kolay olur bilinmez ancak, bunu gerçekleştirebilen kullanıcılar için uygulamanın Facebook, Twitter ve Google+gibi popüler sosyal ağlarda paylaşımı mümkün kıldığını da belirtelim.

iPhone ve iPod Touch'ın yanı sıra, iPad kullanıcıları içinde kullanılabilir bir hale gelen YouTube Capture uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/youtube-capture/id576941441 Yorum Yaz
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speedman 6 yıl
Deniyorum merak ettim
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