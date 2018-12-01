YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi

Teknoloji Editörü
Popüler müzik uygulamalarından YouTube Music, son güncelleme ile birlikte kullanıcıların daha gelişmiş ses ayarları yapabilmeleri için ekolayzer desteği aldı. Yeni özellik şimdilik Android versiyonunda aktif.
iOS versiyonuna da gelmesi bekleniyor
Bu özelliğin geleceği birkaç hafta önce 9to5Google tarafından ortaya çıkarılmıştı. O zamanlar test edilen bu özellik şimdi tüm Android kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. YouTube Music'in 2.59 sürümünde Uygulama Ayarları -> Akış Kalitesi seçeneğinin hemen altında yeni bir ekolayzer menüsü göreceksiniz.Seçebileceğiniz 12 farklı ön ayara sahip olan ekolayzer özelliği, sesleri kendi zevkinize göre düzenleyebilmenize de olanak sağlıyor. Uygulamanın iOS versiyonuna ise bu özelliğin ne zaman geleceği henüz netlik kazanmış değil.
https://9to5google.com/2018/11/30/youtube-music-equalizer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle