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YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi

Eylül ayında Youtube Music uygulamasına, kullanıcıların daha detaylı ses ayarları yapabilmelerini sağlayan ekolayzer desteğinin geleceği söyleniyordu. Uygulamanın Android versiyonu bu özelliğe kavuştu
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler müzik uygulamalarından YouTube Music, son güncelleme ile birlikte kullanıcıların daha gelişmiş ses ayarları yapabilmeleri için ekolayzer desteği aldı. Yeni özellik şimdilik Android versiyonunda aktif.

iOS versiyonuna da gelmesi bekleniyor

Bu özelliğin geleceği birkaç hafta önce 9to5Google tarafından ortaya çıkarılmıştı. O zamanlar test edilen bu özellik şimdi tüm Android kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. YouTube Music'in 2.59 sürümünde Uygulama Ayarları -> Akış Kalitesi seçeneğinin hemen altında yeni bir ekolayzer menüsü göreceksiniz.
Seçebileceğiniz 12 farklı ön ayara sahip olan ekolayzer özelliği, sesleri kendi zevkinize göre düzenleyebilmenize de olanak sağlıyor. Uygulamanın iOS versiyonuna ise bu özelliğin ne zaman geleceği henüz netlik kazanmış değil.

https://9to5google.com/2018/11/30/youtube-music-equalizer/ Yorum Yaz
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interwap 5 ay
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5 ay
Videolarda 16000 Hz den sonrası kırpılmış 192 Kpbs ses kalitesi var buna eq ayarlasan nolur ayarlamasan nolur
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salsakingss 5 ay
16Khz üstü yayımlamıyorsa bu eq ayarı yapılmayacak demek değildir. Kimi insan orta ton sesleri, kimileri bass tondaki sesleri yoğun olarak duymak ister. kullandığı cihazın, istediği tonlardaki sesleri de güçlü vermemesinden dolayı da eq ayarı yapılır. ki zaten 12khz üstünü de duymak oldukça zordur. O yüzden 16000hz üstünü veremiyor olması equalizer desteği vermemesini gerektirmez. keske spotify gibi uygulamalara da kendinden eq desteği yada efekt desteği gelse..
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