Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor

Teknoloji Editörü
Son zamanlarda pek kullanılmasa da Yotube, videoların üzerine bindirilen ek açıklamalar konusunda radikal bir karar aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre önümüzdeki yıldan itibaren videolara ek açıklama eklenemeyecek. Ancak varolanları düzenleme ve silme işlemleri yapılabilecek.
Yüzde 70 mobil kullanıcı var
Uzun bir süredir kullanılan bu özellikle, kanal sahipleri videolara istedikleri açıklamaları yazabiliyor ve link dahi verebiliyorlardı. Kullanıcılar tarafından görüntü kirliliği oluşturduğu da uzunca bir süre tartışılmıştı. Google bu ek açıklamaların yerine videolara kart eklenebilmesini ve buradan istenilen videoya geçiş yapılmasını sağlayan özelliği kullanıma sunmuştu.Şirket video izlenmelerinin yüzde 70'inden fazlasının mobil cihazlardan geldiğini ve dolayısı ile masaüstü kullanıcıların kullanabileceği bu ek açıklamalar özelliğinin çok fazla insana ulaşmadığı için kaldırılacağını belirtiyor. Değişiklik 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/0i3QAV8xnUU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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