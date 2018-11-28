Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor

Son zamanlarda pek kullanılmasa da Yotube, videoların üzerine bindirilen ek açıklamalar konusunda radikal bir karar aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre önümüzdeki yıldan itibaren videolara ek açıklama eklenemeyecek. Ancak varolanları düzenleme ve silme işlemleri yapılabilecek.

Yüzde 70 mobil kullanıcı var

Uzun bir süredir kullanılan bu özellikle, kanal sahipleri videolara istedikleri açıklamaları yazabiliyor ve link dahi verebiliyorlardı. Kullanıcılar tarafından görüntü kirliliği oluşturduğu da uzunca bir süre tartışılmıştı. Google bu ek açıklamaların yerine videolara kart eklenebilmesini ve buradan istenilen videoya geçiş yapılmasını sağlayan özelliği kullanıma sunmuştu.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/0i3QAV8xnUU

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Şirket video izlenmelerininmobil cihazlardan geldiğini ve dolayısı ile masaüstü kullanıcıların kullanabileceği bu ek açıklamalar özelliğinin çok fazla insanaiçin kaldırılacağını belirtiyor. Değişikliktarihinden itibaren yürürlüğe girecek.