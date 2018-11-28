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Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor

Youtube'dan yapılan bir açıklama ile önümüzdeki yıldan itibaren videoların üzerine yerleştirilen ek açıklamaların kaldırılacağı açıklandı. İşte önemli gelişmenin detayları...
5 ay
4,4b
1
11
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda pek kullanılmasa da Yotube, videoların üzerine bindirilen ek açıklamalar konusunda radikal bir karar aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre önümüzdeki yıldan itibaren videolara ek açıklama eklenemeyecek. Ancak varolanları düzenleme ve silme işlemleri yapılabilecek.

Yüzde 70 mobil kullanıcı var

Uzun bir süredir kullanılan bu özellikle, kanal sahipleri videolara istedikleri açıklamaları yazabiliyor ve link dahi verebiliyorlardı. Kullanıcılar tarafından görüntü kirliliği oluşturduğu da uzunca bir süre tartışılmıştı. Google bu ek açıklamaların yerine videolara kart eklenebilmesini ve buradan istenilen videoya geçiş yapılmasını sağlayan özelliği kullanıma sunmuştu.
Şirket video izlenmelerinin yüzde 70'inden fazlasının mobil cihazlardan geldiğini ve dolayısı ile masaüstü kullanıcıların kullanabileceği bu ek açıklamalar özelliğinin çok fazla insana ulaşmadığı için kaldırılacağını belirtiyor. Değişiklik 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/0i3QAV8xnUU Yorum Yaz
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Rachsuchtig 5 ay en beğenilen
Video sonuna yaklasildiginda beliren kutucuklari düzeltsinler önce ulan videonun daha bitmesine 15 saniye var tüm videoyu bloke eden kutucuklar geliyor. Onlari video bittiginde belirmesini ayarlayin önce
Video sonuna yaklasildiginda beliren kutucuklari düzeltsinler önce ulan videonun daha bitmesine 15 saniye var tüm videoyu bloke eden kutucuklar geliyor. Onlari ...
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3 Yanıt Yanıtla +48
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Moving On 5 ay Rachsuchtig
Aynen kimin fikriydi acaba bu saçma yenilik, hele ders-konu anlatım videolarının sonunda gelince delirtiyor insanı.
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Killabyte 5 ay
Videonun sonunda ki kutucuklar için adbl0cker a aşağıdakini ekleyin.
youtube.com##.ytp-ce-element-show
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Y-ZiyA 5 ay
Bazı videolara gerçekten çok şey katıyordu ama genel olarak görüntü kirliliği.
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OverClocK1ng 5 ay
Çok yerinde bir karar olmuş. Video izlerken ortada gereksiz balonlar...
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Rachsuchtig 5 ay en beğenilen
Video sonuna yaklasildiginda beliren kutucuklari düzeltsinler önce ulan videonun daha bitmesine 15 saniye var tüm videoyu bloke eden kutucuklar geliyor. Onlari video bittiginde belirmesini ayarlayin önce
3 Yanıt Yanıtla +48
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Moving On 5 ay Rachsuchtig
Aynen kimin fikriydi acaba bu saçma yenilik, hele ders-konu anlatım videolarının sonunda gelince delirtiyor insanı.
1 Yanıt Yanıtla +19
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devrimdoga 5 ay Rachsuchtig
hocam eğer reklam engelleyici kullanıyorsanız "bu sitede bir reklamı engelle" tarzı bir seçenek var, onu seçin ve kutucuğa tıklayın. orada bir güvenlik muhabbeti var ve tek kutucuk için 3 kere yapmanız gerek. bunu yaparsanız toptan engellemiş olursunuz. biraz yorucu olacak ama değiyor.
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google, ek açıklamalar ve
5 etiket daha youtube video Web Siteleri Internet Uğur Seven
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