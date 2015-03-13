YouTube, bahsi geçen 360 derece video desteğine kavuştu

Dünyanın en büyük video platformu olma özelliğini elinden bırakmayan YouTube, özellikle sanal gerçeklik başlıkları için faydalı olabilecek 360 derece video özelliğini kullanıma sundu.

Bu yeni destek sayesinde Bublcam, Giroptic 360cam, IC Real Tech Allie, Kodak SP360 ve Ricoh Theta gibi üzerinde yer alan birden fazla optik mekanizmasıyla 360 derecelik çekimler yapabilen kameralar ile kaydedilen videolar, YouTube'da aktif bir şekilde oynatılmaya başlandı. 360 derecelik videoların içerisinde gezinme işlemini masaüstü sistemlerde fare hareketleriyle, Android işletim sistemlerinde ise telefon ya da tabletlerin (Jiroskop ve ivmeölçer birimleri üzerinden) hareket ettirilmesiyle yerine getiren servis, özellikle sanal gerçeklik gözlükleri için inanılmaz bir deneyim vaat ediyor ve böylece çekilen videolar içerisinde gerçek anlamında girilebiliyor.

Yakında iOS işletim sistemli cihazlara da getirileceği söylenen 360 derecelik video deneyimi hakkında hazırlanan etkileşimli videolara aşağıda ulaşabilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com.tr/2015/03/a-new-way-to-see-and-share-your-world.html