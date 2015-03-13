Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube, bahsi geçen 360 derece video desteğine kavuştu

4 yıl
1,8b
1
9
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube, bahsi geçen 360 derece video desteğine kavuştu
 
Dünyanın en büyük video platformu olma özelliğini elinden bırakmayan YouTube, özellikle sanal gerçeklik başlıkları için faydalı olabilecek 360 derece video özelliğini kullanıma sundu.
Bu yeni destek sayesinde Bublcam, Giroptic 360cam, IC Real Tech Allie, Kodak SP360 ve Ricoh Theta gibi üzerinde yer alan birden fazla optik mekanizmasıyla 360 derecelik çekimler yapabilen kameralar ile kaydedilen videolar, YouTube'da aktif bir şekilde oynatılmaya başlandı. 360 derecelik videoların içerisinde gezinme işlemini masaüstü sistemlerde fare hareketleriyle, Android işletim sistemlerinde ise telefon ya da tabletlerin (Jiroskop ve ivmeölçer birimleri üzerinden) hareket ettirilmesiyle yerine getiren servis, özellikle sanal gerçeklik gözlükleri için inanılmaz bir deneyim vaat ediyor ve böylece çekilen videolar içerisinde gerçek anlamında girilebiliyor.
Yakında iOS işletim sistemli cihazlara da getirileceği söylenen 360 derecelik video deneyimi hakkında hazırlanan etkileşimli videolara aşağıda ulaşabilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com.tr/2015/03/a-new-way-to-see-and-share-your-world.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alprkrkmz 4 yıl
Red bull f1 takiminin videolari var. Arac giderken etrafi seyredebiliyorsunuz. Harika olmus.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Red bull f1 takiminin videolari var. Arac giderken etrafi seyredebiliyorsunuz. Harika olmus.

Link alabilirmiyim hocam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl
Bizim bağlantılar daha normal videoyu takılmadan oynatamıyor orası başka. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatalrhymex 4 yıl
Oyun gibi bişey la bu geliştirilirse çok güzel şeyler çıkabilir ileride
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crauls 4 yıl
Bi cacik yok sivri kenarlar yuvarlatilmis gibi sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 4 yıl
Birnevi oyun .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 4 yıl
Şerrefsizim benim aklima gelmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Yasah" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Murat Dalkılıç, Galaxy S6'yı Sizin İçin Keşfetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim