YouTube genel merkezine saldırı! Yaralılar var

İnternetin en büyük video portalı YouTube’un Kaliforniya’daki genel merkezinde silah sesleri duyuldu. Erkek bir saldırgan binada ateş açarken yaralıların olduğu bilgisi geldi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Merdivenlerde kan izleri

YouTube çalışanlarının da Twitter üzerinden duyurduğu olayda bilinmeyen bir nedenden ötürü genel merkezin olduğu kampüste erkek bir saldırganın ateş açtığı belirtiliyor. Bazı çalışanlar merdivenlerde kan izlerinin olduğunu ifade ediyor.

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Çalışanlar masaları barikat yaparak kendilerini korumaya alırken bir kişi göğsünden olmak üzere yaralananların olduğu bildirildi. Şimdilik ölen olmadığı belirtiliyor.

1700 kişinin çalıştığı kampüse onlarca ekip otosu ve ambulans yönlendirilmiş durumda. Polis saldırgana karşılık vermeye başladı. Binadaki çalışanların ise tahliye edilmeye başlandığı bildirildi. Çalışanlar elleri havada dışarı çıkarak polis kontrolünden geçiriliyor. Halka bölgeden uzak durmaları konusunda çağrı yapılıyor. Google ve YouTube kısa süre sonra açıklama yapacak.