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YouTube genel merkezine saldırı! Yaralılar var

Dün gece geç saatlerde internet dünyası YouTube genel merkezindeki saldırı ile sarsıldı. Bir kişi olduğu belirtilen saldırganın birkaç kişiyi yaraladığı belirtiliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube genel merkezine saldırı! Yaralılar var

İnternetin en büyük video portalı YouTube’un Kaliforniya’daki genel merkezinde silah sesleri duyuldu. Erkek bir saldırgan binada ateş açarken yaralıların olduğu bilgisi geldi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Merdivenlerde kan izleri

YouTube çalışanlarının da Twitter üzerinden duyurduğu olayda bilinmeyen bir nedenden ötürü genel merkezin olduğu kampüste erkek bir saldırganın ateş açtığı belirtiliyor. Bazı çalışanlar merdivenlerde kan izlerinin olduğunu ifade ediyor.

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Çalışanlar masaları barikat yaparak kendilerini korumaya alırken bir kişi göğsünden olmak üzere yaralananların olduğu bildirildi. Şimdilik ölen olmadığı belirtiliyor.

1700 kişinin çalıştığı kampüse onlarca ekip otosu ve ambulans yönlendirilmiş durumda. Polis saldırgana karşılık vermeye başladı. Binadaki çalışanların ise tahliye edilmeye başlandığı bildirildi. Çalışanlar elleri havada dışarı çıkarak polis kontrolünden geçiriliyor. Halka bölgeden uzak durmaları konusunda çağrı yapılıyor.  Google ve YouTube kısa süre sonra açıklama yapacak.

 

http://www.fox2detroit.com/news/active-shooter-situation-at-youtube-headquarters Yorum Yaz
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Baxa 1 yıl en beğenilen TormentedSoul
TormentedSoul
lan espri kasan var...
nası memleket olduysak artık insan tepki vermiyor...

Su olaylarin kac katini yasadigin icin olabilirmi ?Bunu da yasamani saglayan destekleyen abd iken neden uzulme geregi hissediyorsun.?Masum insan goygoyu yapacagin icin simdiden
yazayim,Bizler masum degilmiyiz? Veya yoksa insanmi degiliz?
TormentedSoullan espri kasan var...nası memleket olduysak artık insan tepki vermiyor...Su olaylarin kac katini yasadigin ic...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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TormentedSoul 1 yıl
lan espri kasan var...
nası memleket olduysak artık insan tepki vermiyor...
2 Yanıt Yanıtla +27
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-Lanaya- 1 yıl Baxa
Ben 2si icinde üzülürüm, senin gibi ayrim yapmam. Insan olmak bunu gerektirir. Ama sen anlamazsin bosver. Senin gibilerin nasil icten ice sevindiginide bilirim. Ne halin varsa gör. Cevap da yazma bana bir daha.
Ben 2si icinde üzülürüm, senin gibi ayrim yapmam. Insan olmak bunu gerektirir. Ama sen anlamazsin bosver. Senin gibilerin nasil icten ice sevindiginide biliri...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
sniper23 1 yıl
Ülkenin en entektüel yerinde olsan bile can güvenliği gene yok.
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ozbey08 1 yıl
youtube sanırım birisinin kanalını kapatmış.
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TormentedSoul 1 yıl
aha memleketin neden boktan olduğunun kanıtı bunlar
insan masumdur, siyasi iktidarlarının devlet politikalarının sonucu olarak ölmeleri gerekmez
savaşta değiliz, bir insan suçsuzken, kendini savunamayacak durumdayken saldırıya uğrarsa bu vahşettir terördür
doğuda katledilen öğretmenlerimiz için ne düşünecek batılı diye nitelendirdiğin insan?
işgal etmişti devleti oh olsun mu diyecek
öyle dese hoşuna gider mi?
önce insan olun, dünyanın neresinde olursa olsun dini ırkı vs önemli değil insandır
yoksa filistinli toprağını satmasaydı oh olsun
afganlar talibana destek verdi vermeseydi oh olsun
bunları diyemeyiz normalde
batılı dediğiniz amerikalı insanlar da senin benim gibi ev iş eş çocuk vs derdinde merak etmeyin
kimse sizden nefret etmiyor normalde ama sizin nefret söyleminiz o insanların sizden nefret etmesine sebep olur
masum insanlardan bari nefret etmeyin
abd ordusundan felan nefret edin...
1 Yanıt Yanıtla
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Baxa 1 yıl TormentedSoul
TormentedSoul
aha memleketin neden boktan olduğunun kanıtı bunlar
insan masumdur, siyasi iktidarlarının devlet politikalarının sonucu olarak ölmeleri gerekmez
savaşta değiliz, bir insan suçsuzken, kendini savunamayacak durumdayken saldırıya uğrarsa bu vahşettir terördür
doğuda katledilen öğretmenlerimiz için ne düşünecek batılı diye nitelendirdiğin insan?
işgal etmişti devleti oh olsun mu diyecek
öyle dese hoşuna gider mi?
önce insan olun, dünyanın neresinde olursa olsun dini ırkı vs önemli değil insandır
yoksa filistinli toprağını satmasaydı oh olsun
afganlar talibana destek verdi vermeseydi oh olsun
bunları diyemeyiz normalde
batılı dediğiniz amerikalı insanlar da senin benim gibi ev iş eş çocuk vs derdinde merak etmeyin
kimse sizden nefret etmiyor normalde ama sizin nefret söyleminiz o insanların sizden nefret etmesine sebep olur
masum insanlardan bari nefret etmeyin
abd ordusundan felan nefret edin...

Aciz bir insansin .Neden aciz bir insansin biliyormusun OH olmus demisim gibi bir iftira atiyorsun.
Uzulmedim lan uzulmedim, vallahi billlahi gram titremedim.
Anlamiyormusun.? Sevindimmi peki, sevinmedim.
Kafaniza nasil sokucam bilmiyorum ama o beyninize sunu sokun, uzulmedigim icin sevinmis olmuyorum.
Anladin mi .?
Hani Silah ureticilerinin surekli lobi faaliyeti ile Bireysel silahlanmayi yeniden duzenlenmesini engelleyen bir ulkedeki bir olay icin zerre uzuntu duymam .
Masummus , e masum olmasi beni neden ilgilendiriyor .?
Memleketimin masumlari katledilirken neden onlari umursayayim .? Komik oluyorsunuz, cidden komik .! Bir de bizle bir tutmus , basiretsizlige bak.!
Kendi ulke politikalari nedeniyle her sene olan okul baskinlarinin sucu ,benim onlar icin uzulmemem sebebiyle bana veya benim gibi dusunenlere ait mis.
Vah vah yavrum benim , ben bakkaldan torpil i cok daha zor alirken neden uzuleyim .?
Bak sana su ornegi vereyim.!
Yellowstone olur da bir gun patlar ve bende bunu gorursem , ilk uzulecegim sey , oradaki hayvanlarin olmesi olacak.
İlk sevinecegim sey ise ABD nin tarih olmasi sebebiyle , dunyanin bir pislikten kurtulacak olmasi.!
Simdi sen Mahalle yanarken , sacini taramaya devam et.!
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TormentedSoul 1 yıl
aha memleketin neden boktan olduğunun kanıtı bunlar
insan masumdur, siyasi iktidarlarının devlet politikalarının sonucu olarak ölmeleri gerekmez
savaşta değiliz, bir insan suçsuzken, kendini savunamayacak durumdayken saldırıya uğrarsa bu vahşettir terördür
doğuda katledilen öğretmenlerimiz için ne düşünecek batılı diye nitelendirdiğin insan?
işgal etmişti devleti oh olsun mu diyecek
öyle dese hoşuna gider mi?
önce insan olun, dünyanın neresinde olursa olsun dini ırkı vs önemli değil insandır
yoksa filistinli toprağını satmasaydı oh olsun
afganlar talibana destek verdi vermeseydi oh olsun
bunları diyemeyiz normalde
batılı dediğiniz amerikalı insanlar da senin benim gibi ev iş eş çocuk vs derdinde merak etmeyin
kimse sizden nefret etmiyor normalde ama sizin nefret söyleminiz o insanların sizden nefret etmesine sebep olur
masum insanlardan bari nefret etmeyin
abd ordusundan felan nefret edin...
1 Yanıt Yanıtla
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Myxo 1 yıl
Saldırıyı yapan kadın bir youtuber. Yeşil Nasim diye bir azeri-iranlı. YouTube videoları silip ödeme yapmayı durdurmuş kendisi de şöyle dedikten sonra merkezi basıp intihar etmiş:
"gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor. o nedenle insanlar onların videolarını zar zor görüyor. youtube'da ya da başka video paylaşım sitelerinde eşit büyüme şansı yok. kanalınız onlar isterse büyür."
belki insanların ölümüne; cinsiyetine, cinsel yönelimine, dinine, ırkına göre sevinip sevinmeyeceğinizi tartışırken haberin güncellenmiş halini duymak istersiniz diye düşündüm.
azeri olduğu için üzülebiliriz sanırım artık?
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CoreXXX 1 yıl
kesin biri yayınlanan videoya kızmıştır. adamların manyakları bile daha manyak.
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BekirHan 1 yıl
Komik olan nedir anlayamadım. Bazı değerlerimiz giderek tükeniyor...
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JQKER 1 yıl
başlığı görünce konu eski galiba 1 nisan zannettim gerçekmiş.
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MC.CYBER_ 1 yıl
Biz türkler gibi kolay atlatamazlar bu durumu...
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Whippoorwill 1 yıl
Çok büyük geçmiş olsun yaralılara. Cani her yerde cani.
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obsesoz 1 yıl
Derdi neymiş..
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