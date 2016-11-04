YouTube, hakaretleri ve trol yorumları bitirecek yeni araçlarını yayınladı

YouTube’un hem kullanıcı hem de yayıncı cephesindeki en önemli ve etkileşimli alanlarının başında şüphesiz yorumlar geliyor. İçerik üreticileriyle izleyenler arasında bağ kurulmasını sağlayan yorum bölümü, sık sık istenmeyen türden ithamlara ve hakaretlere sahne olabiliyor.

Site içerisindeki genel yapıyı daha pozitif hale dönüştürmek ve taciz, küfür ya da trol benzeri yorumlardan doğabilecek sıkıntıları engellemeyi hedefleyen YouTube, bu kapsamda önemli kolaylıklar getiren 6 yeni aracını görücüye çıkardı.

Düzenlemeyle birlikte kanal sahipleri artık istedikleri yorumu tepeye sabitleyerek herkesin görmesini sağlayabilecekler. Üstelik yayıncılar yorumların denetimi için kullanıcılar arasından moderatör seçme yetkisine de kavuşacaklar. Moderatör olarak atanan üyenin kullanıcı ismi kırmızı kutu içerisinde görüntülenecek ve fark edilmesi kolaylaşacak.

Yorumlar çok daha kolay şekilde yönetilebilecek

Diğer taraftan içerik üreticileri videolarına gelen yorumları kalp simgesi ile beğenebilecekler. Böylelikle yayıncının sevdiği yorumlar, üyelerin beğendikleri diğer yorumların arasına karışması net şekilde önlenecek.

"kara liste" ile belirlenen kelimeleri içeren tüm mesajlar otomatik şekilde filtrelenebilecek, gelen yorumlar istenirse incelenmek üzere işaretlenebilecek. Daha önce uygulamaya alınan, yine yorumların yönetimini sağlayan YouTube Heroes'la uyumlu şekilde geliştirilen araçlar bugünden itibaren kademeli olarak tüm kullanıcılara yansıtılacak. Son olarak hazırlanacak kelime grupları ile oluşturulacakile belirlenen kelimeleri içeren tüm mesajlar otomatik şekilde filtrelenebilecek, gelen yorumlar istenirse incelenmek üzere işaretlenebilecek. Daha önce uygulamaya alınan, yine yorumların yönetimini sağlayan'la uyumlu şekilde geliştirilen araçlar bugünden itibaren kademeli olarak tüm kullanıcılara yansıtılacak.

https://youtube-creators.googleblog.com/2016/11/new-tools-to-shape-conversations-in.html