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YouTube, hakaretleri ve trol yorumları bitirecek yeni araçlarını yayınladı

Videolara gelen yorumların daha kolay kontrol edilmesini ve trol, spam, taciz, küfür içerikli mesajlara son vermek isteyen YouTube, yorumların düzenlenmesini sağlayacak 6 yeni aracını hayata geçirdi.
2 yıl
4,4b
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18
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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YouTube’un hem kullanıcı hem de yayıncı cephesindeki en önemli ve etkileşimli alanlarının başında şüphesiz yorumlar geliyor. İçerik üreticileriyle izleyenler arasında bağ kurulmasını sağlayan yorum bölümü, sık sık istenmeyen türden ithamlara ve hakaretlere sahne olabiliyor.
Site içerisindeki genel yapıyı daha pozitif hale dönüştürmek ve taciz, küfür ya da trol benzeri yorumlardan doğabilecek sıkıntıları engellemeyi hedefleyen YouTube, bu kapsamda önemli kolaylıklar getiren 6 yeni aracını görücüye çıkardı.
Düzenlemeyle birlikte kanal sahipleri artık istedikleri yorumu tepeye sabitleyerek herkesin görmesini sağlayabilecekler. Üstelik yayıncılar yorumların denetimi için kullanıcılar arasından moderatör seçme yetkisine de kavuşacaklar. Moderatör olarak atanan üyenin kullanıcı ismi kırmızı kutu içerisinde görüntülenecek ve fark edilmesi kolaylaşacak.

Yorumlar çok daha kolay şekilde yönetilebilecek 

Diğer taraftan içerik üreticileri videolarına gelen yorumları kalp simgesi ile beğenebilecekler. Böylelikle yayıncının sevdiği yorumlar, üyelerin beğendikleri diğer yorumların arasına karışması net şekilde önlenecek.
Son olarak hazırlanacak kelime grupları ile oluşturulacak "kara liste" ile belirlenen kelimeleri içeren tüm mesajlar otomatik şekilde filtrelenebilecek, gelen yorumlar istenirse incelenmek üzere işaretlenebilecek. Daha önce uygulamaya alınan, yine yorumların yönetimini sağlayan YouTube Heroes'la uyumlu şekilde geliştirilen araçlar bugünden itibaren kademeli olarak tüm kullanıcılara yansıtılacak.

https://youtube-creators.googleblog.com/2016/11/new-tools-to-shape-conversations-in.html Yorum Yaz
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eric13 2 yıl en beğenilen
Hepsi Danimarkalilar yuzunden
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bersgurs 2 yıl
ilk yorum yazılmasını engelleyebilirler böylelikle.
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dede17 2 yıl
Düzenlemeyle birlikte kanal sahipleri artık istedikleri yorumu tepeye sabitleyerek herkesin görmesini sağlayabilecekler
Bu özellik pek iyi değil bu da bir şekilde algı oluşturmaya yonelik kullanılacak
ama filtreleme kara liste iyi moderatör konusu şüpheli
Düzenlemeyle birlikte kanal sahipleri artık istedikleri yorumu tepeye sabitleyerek herkesin görmesini sağlayabileceklerBu özellik pek iyi değil bu da bir ş...
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2K 2 yıl
İnternet ortamında hakaret ve troll yorumlar hiç bir zaman bitmez. Bunları bitirmenin tek etkili çözümü onlara cevap vermemek. Forumda da görüyoruz Apple vs Android ya da konsol vs PC konusunda hemen çoğu kişi kafayı yiyor kendi düşüncelerini başkaları kabul etsin diye ya da karşıdaki kişi farklı düşüncede diye saygısız bir şekilde yorumlara abanıyor. Zaten yukarıda bir arkadaşın dediği gibi de bu bir çeşit sansür. Video sahibi kötü yorumları da bu kefeye koyarsa tek tip yorumları göreceğiz anlaşılan.
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C_K 2 yıl
Faydalı olur bence.
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BekirTemel 2 yıl
Gayet güzel olmuş.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
komedi demek insanların kendi aptallıklarına gülmesi demektir !
bu açıdan troller her zaman var olacaktır !
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cadence1 2 yıl
sansürcü yuotube .... SANSÜRE kılıf uydurmuşlar
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Guest-C302EA147 2 yıl cadence1
Endiseliyiz.
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Yazılımcı Online 2 yıl
Google playstore için de geliştirsinler bir şey. Küfür okumaktan gına geldi yemin ederim
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UML 2 yıl Yazılımcı Online
Yazılımcı Online
Google playstore için de geliştirsinler bir şey. Küfür okumaktan gına geldi yemin ederim


Bi de şu başıma geleceklerden google sorumludur diye yorum yazan koyunlara çare lazım
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MrKemal17 2 yıl
Sonunda bir düzenleme yapmışlar, umarım işe yarar.
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gun 2 yıl
Moderatör ataması iyi diğer özellikler videoyu atan kişinin motivasyonunun azalmayıp tatmin edecek şekilde ayarlanmış özellikler böylece YouTube'a daha çok video çekip koyabilecek.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Troll yorumları bitrecekler tamamda onların faydalarına olucak.
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