YouTube için harita temelli keşif sunan ilginç servis: Map Explorer

Google'ın sahibi olduğu dünyanın en büyük video platformu YouTube, konum tabanlı keşfi kolaylaştıran "Map Explorer" isimli yeni bir internet sitesine kavuştu.

Stefan Bakocs tarafından hazırlanan Map Explorer sitesi, temel olarak kişilere bir dünya haritası sunuyor ve bu harita üzerinden seçilen bölgede paylaşılan popüler YouTube videolarının bulunmasına imkan tanıyor. Sokak seviyesinde çalışmıyor olmasına rağmen İzmir, İstanbul, Eskişehir ya da Uşak gibi temel seviyelerde ilginç içerikler ortaya çıkartabilen internet sitesi, farklı bölgelerde paylaşılan ya da beğenilen video içerikleri bulma açısından etkiki bir çözüm sunuyor.

Ücretsiz olarak kullanılabilen Map Explorer sitesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/06/29/youtube-map-explorer-is-an-unusual-way-to-discover-videos-from-around-the-world/