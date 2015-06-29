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YouTube için harita temelli keşif sunan ilginç servis: Map Explorer

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube için harita temelli keşif sunan ilginç servis: Map Explorer
 
Google'ın sahibi olduğu dünyanın en büyük video platformu YouTube, konum tabanlı keşfi kolaylaştıran "Map Explorer" isimli yeni bir internet sitesine kavuştu.
Stefan Bakocs tarafından hazırlanan Map Explorer sitesi, temel olarak kişilere bir dünya haritası sunuyor ve bu harita üzerinden seçilen bölgede paylaşılan popüler YouTube videolarının bulunmasına imkan tanıyor. Sokak seviyesinde çalışmıyor olmasına rağmen İzmir, İstanbul, Eskişehir ya da Uşak gibi temel seviyelerde ilginç içerikler ortaya çıkartabilen internet sitesi, farklı bölgelerde paylaşılan ya da beğenilen video içerikleri bulma açısından etkiki bir çözüm sunuyor.
Ücretsiz olarak kullanılabilen Map Explorer sitesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/06/29/youtube-map-explorer-is-an-unusual-way-to-discover-videos-from-around-the-world/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 3 yıl


Eğlenceli bir uygulama olmuş. İyi düşünmüşler. Fakat youtube'da video yüklerken video konumu seçeneğini kaç kişi kale alıp işaretler bilmiyorum. Çünkü uygulama muhtemelen yalnızca video konumunu işaretleyen videoları çıkartıyor.
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