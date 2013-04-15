Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube, ilk video kaydının 57. yıl dönümü şerefine bazı videolara "kaset modu" ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
445
1
10
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube, ilk video kaydının 57. yıl dönümü şerefine bazı videolara

İlk ticari video kayıt cihazı olarak kabul edilen Ampex VRX-1000 bundan tam 57 yıl önce ABD'nin Ulusal Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği toplantısında tanıtılırken, ilk video kaydı da aynı dönemde gün yüzüne çıkmıştı.

Günümüze önemli etkileri olan bu olayı kullanıcılarına farklı bir şekilde anımsatan popüler video servisi YouTube, ilk video kaydının 57. yıl dönümünü şerefine bazı videolara "kaset modu"(VHS mod) olarak adlandırılan yeni bir mod ekledi. Söz konusu mod sayesinde, yüksek çözünürlükteki videoları eski kaset kayıtlarında olduğu gibi izlemek mümkün hale geliyor.
Nostalji yapmaktan hoşlanan kullanıcıların bir hayli hoşuna gidecek olan bu modu aktif hale getirmek için yapılması gereken tek şey ise, videonun hemen altında yer alan ayarlar çubuğundan kaset logosuna tıklamak.

https://plus.google.com/+youtube/posts/Bwcf5eqFW4c Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
furkant1 6 yıl en beğenilen
Başlığı ilk okuduğumda, youtube'a ilk video kaydının 57. yılı sandım. Düşünüyorum Allah Allahhh 57yıl önce bilgisayar yoktu. Onu bırak ben bile yoktum. Sonra çaktım köfteyi...
Başlığı ilk okuduğumda, youtube'a ilk video kaydının 57. yılı sandım. Düşünüyorum Allah Allahhh 57yıl önce bilgisayar yoktu. Onu bırak ben bile yoktum. Sonra ça...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaptorFX 6 yıl
Eh işte kıvamında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbenlidayi 6 yıl
istanbul2007
Ben pek bise anlamadim 1.dunya savasinin bile goruntuleri mevcut nerdeyse 100 yil once cekilmis

TİCARİ amaçla çıkarılmış ilk kamera. yoksa tabiki daha öncede kameralar vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 6 yıl en beğenilen
Başlığı ilk okuduğumda, youtube'a ilk video kaydının 57. yılı sandım. Düşünüyorum Allah Allahhh 57yıl önce bilgisayar yoktu. Onu bırak ben bile yoktum. Sonra çaktım köfteyi...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 6 yıl
Ben pek bise anlamadim 1.dunya savasinin bile goruntuleri mevcut nerdeyse 100 yil once cekilmis
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 6 yıl istanbul2007
istanbul2007
Ben pek bise anlamadim 1.dunya savasinin bile goruntuleri mevcut nerdeyse 100 yil once cekilmis

sanırsam film üzerine değil de, elektronik bir cihaz yardımıyla kaydedilen video.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl istanbul2007
istanbul2007
Ben pek bise anlamadim 1.dunya savasinin bile goruntuleri mevcut nerdeyse 100 yil once cekilmis

Video teknolojisi ile sinema farkli seyler. Video elektronik donanimla manyetik banda kaydediliyor, eskiden evde kullandigimiz kasetler. Sinema ise basitce film seridine seri cekilmis fotolardan ibaret. 100yildan eskidir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 6 yıl
baktım,gördüm,beğenmedim.Bu sefer güldürmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seconder77 6 yıl
bravo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
445 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, youtube
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un yeni aynasız kamerası NX300 hakkında merak edilen her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim