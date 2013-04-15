YouTube, ilk video kaydının 57. yıl dönümü şerefine bazı videolara "kaset modu" ekledi





İlk ticari video kayıt cihazı olarak kabul edilen Ampex VRX-1000 bundan tam 57 yıl önce ABD'nin Ulusal Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği toplantısında tanıtılırken, ilk video kaydı da aynı dönemde gün yüzüne çıkmıştı.





Günümüze önemli etkileri olan bu olayı kullanıcılarına farklı bir şekilde anımsatan popüler video servisi YouTube, ilk video kaydının 57. yıl dönümünü şerefine bazı videolara "kaset modu"(VHS mod) olarak adlandırılan yeni bir mod ekledi. Söz konusu mod sayesinde, yüksek çözünürlükteki videoları eski kaset kayıtlarında olduğu gibi izlemek mümkün hale geliyor.

Nostalji yapmaktan hoşlanan kullanıcıların bir hayli hoşuna gidecek olan bu modu aktif hale getirmek için yapılması gereken tek şey ise, videonun hemen altında yer alan ayarlar çubuğundan kaset logosuna tıklamak.

https://plus.google.com/+youtube/posts/Bwcf5eqFW4c