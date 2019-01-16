YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı

Tam Boyutta Gör

YouTube’daki bazı içerikler toplumda negatif olaylara neden olabiliyor. Örneğin son dönemde ABD’de Bird Box akımı ortaya çıktı. İnsanlar gözleri kapalı şekilde dışarıda bir gün geçiriyor. Bazı YouTube yayıncıları bu akımı uygularken kaza geçirdi ve hayatını kaybetti.

YouTube'un Topluluk Politikaları güncellendi ve tehlikeli şaka videoları yasaklandı. Ciddi tehlike veya ölüm riski taşıyan, çocukların ciddi duygusal sıkıntı yaşamlarına neden olan şaka ve meydan okuma videoları yasak kapsamına giriyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak"

Fiziksel yaralanmalara neden olabilecek her türlü şaka ve bir çocuğu travma altında bırakabilecek kötü şakalar platformdan kaldırılacak. Ebeveynin ölüm şakası, çocuğu terk etme şakası gibi videolar fiziksel açıdan risk teşkil etmese de duygusal açıdan çizgiyi aştığı için izin verilmeyecek. Fiziksel yaralanmalara neden olabilecek her türlü şaka ve bir çocuğu travma altında bırakabilecek kötü şakalar platformdan kaldırılacak. Ebeveynin ölüm şakası, çocuğu terk etme şakası gibi videolar fiziksel açıdan risk teşkil etmese de duygusal açıdan çizgiyi aştığı için

Türk YouTuber’ların çektiği ‘kışkırtma’ ve meydan okuma videolarının büyük çoğunluğu yaralanma riski içeriyor. Bu nedenle bugünden itibaren YouTube’a böyle videolar çekilemeyecek. Sporcuların ve alanında profesyonellerin çektiği adrenalin dolu videolar ise yasak kapsamının dışında tutuluyor.

Yüksek yerlere tırmanma, tehlikeli atlayış yapma, mezarda uyuma, açlığa dayanma, kiki challenge ve dayak videolarının sonu geldi.