Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı

YouTube'un Topluluk Politikaları güncellendi ve tehlikeli şaka videoları yasaklandı. Yaralanma riski içeren tüm şaka videolarına izin verilmeyecek. Kışkırtma ve meydan okuma videolarının sonu geldi.
4 ay
10,9b
1
40
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı
Tam Boyutta Gör

YouTube’daki bazı içerikler toplumda negatif olaylara neden olabiliyor. Örneğin son dönemde ABD’de Bird Box akımı ortaya çıktı. İnsanlar gözleri kapalı şekilde dışarıda bir gün geçiriyor. Bazı YouTube yayıncıları bu akımı uygularken kaza geçirdi ve hayatını kaybetti.

YouTube'un Topluluk Politikaları güncellendi ve tehlikeli şaka videoları yasaklandı. Ciddi tehlike veya ölüm riski taşıyan, çocukların ciddi duygusal sıkıntı yaşamlarına neden olan şaka ve meydan okuma videoları yasak kapsamına giriyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak"
Fiziksel yaralanmalara neden olabilecek her türlü şaka ve bir çocuğu travma altında bırakabilecek kötü şakalar platformdan kaldırılacak. Ebeveynin ölüm şakası, çocuğu terk etme şakası gibi videolar fiziksel açıdan risk teşkil etmese de duygusal açıdan çizgiyi aştığı için izin verilmeyecek.

Türk YouTuber’ların çektiği ‘kışkırtma’ ve meydan okuma videolarının büyük çoğunluğu yaralanma riski içeriyor. Bu nedenle bugünden itibaren YouTube’a böyle videolar çekilemeyecek. Sporcuların ve alanında profesyonellerin çektiği adrenalin dolu videolar ise yasak kapsamının dışında tutuluyor.

Yüksek yerlere tırmanma, tehlikeli atlayış yapma, mezarda uyuma, açlığa dayanma, kiki challenge ve dayak videolarının sonu geldi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Sansürü sevmiyorum ama youtube ta okadar fazla boş ve gereksiz içerik var şuanda yetişmekte olan küçük çocukların onalardan korunması lazım aileler bu konuda bilinçsiz maalesef.
Sansürü sevmiyorum ama youtube ta okadar fazla boş ve gereksiz içerik var şuanda yetişmekte olan küçük çocukların onalardan korunması lazım aileler bu konuda b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +96
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 4 ay
bu kafalar denilen kanalı komple kapatsalar ne güzel olur
Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 4 ay
Bence şikayet edilip değerlendirmeye alınan, içeriği doğruluktan uzak direkt yalan olan videolara da yasak getirilmeli.Bu videolar daha tehlikeli bence.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-427C16E22 4 ay
Yasaklasinlar adam video çekiyor başlık iki elma aldık yarıya böldük yedik
bunu milyonlar izliyor
ülke bitik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gecem1903 4 ay
Youtube'nin sansür ekibi RTÜK'ten beter zaten yıllardır içerik bırakmadılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneryendi 4 ay
bu insanları nasıl izliyorlar aklım almıyor 1.2 kere meraktan izledim saçmalıktan başka birşey değil hadi 1 video izledin 2.3 taneden sonra yapma bayat ve gereksiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrFlash16 4 ay
Bazı yerlerde yasak uygulanmalı.İyiki de engellemişler bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 4 ay
Burda bile bilinçli reklam yapılıyor şu anda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Youtube bence aile korumasına alınması gereken bir uygulama artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 4 ay
Tabiki şirketlerin politikalarını kimse sorgulayamaz ve Youtube'un bir "deepweb" olmadığını düşünürsek toplumsal zararları ayıklamak gayet tabi normaldir.
Siyasi saldırar, cinsel içerikler, şiddet ve ağır kan gibi bir çok zararlı video Youtube'un ilk gününden beri zaten yasaktır.
Karşı çıkılacak bir husus değil.
Kaldı ki bu bir sansür de değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LifeLine 4 ay
abartı başlik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 4 ay
Darısı diğer saçmalıklara, ayrıca yersiz küfür eden hesaplara kısıtlama getirilmeli. Daha ergenliğe girmemiş çocuk velisi yaşındaki kişilere alakasız küfürler ediyor. Diğer çocuklarda eşlik ediyor, normal bir şey gibi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Yeterli değil. İçeriklerin büyük bölümü yalan yanlış bilgilerle dolu. büyük bir erezyon var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10935 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, kışkırtma ve
9 etiket daha kafalar video Türkiye Gündemi tehlike sosyal medya Internet Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) 4 ay ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon 4 ay Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2 4 ay Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak 4 ay Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası 4 ay Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 4 ay Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri 4 ay Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı 4 ay Arama motoru DuckDuckGo, konum gösterirken Apple Haritalar altyapısını kullanacak 4 ay Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı 4 ay Tasarımı çok iddialı | Lenovo Yoga S940 4 ay GÖRÜNTÜLENEN YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı Sonraki Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı 4 ay Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı 4 ay Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak 4 ay Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek 4 ay Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor 4 ay Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor 4 ay Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak 4 ay Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160 4 ay Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor 4 ay Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi 4 ay Cryptopia hacklendi, zarar büyük 4 ay Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi beta sürecine başladı 4 ay Xiaomi Mi 9 çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile gelecek 4 ay iPhone sonunda USB-C bağlantı noktasına kavuşuyor 4 ay 2019 Ford Shelby GT500 tanıtıldı: "Gelmiş geçmiş en güçlü Mustang" 4 ay Ram Trucks, sınıfının en güçlü pickup modellerini tanıttı: 2019 Ram HD ailesi 4 ay Youtube uygulamasına videolar arasında ekranı kaydırarak gezinme özelliği geliyor 4 ay Apple yakında 7. nesil iPod touch'ı piyasaya sürebilir 4 ay NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim